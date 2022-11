Vykrádáte můj street art, osočil Banksy módní značku Guess. Prodejna ze strachu zavřela

Prý se máte jít projít po londýnské Regent Street a zastavit se u obchodu Guess, vzkazuje Banksy. A důvod je to poměrně kontroverzní, vlastně až na hraně zákona. Slavný pouliční umělec, jehož identita je už desítky let skryta, se totiž pustil do křížku s věhlasnou americkou značkou, která mu má vykrádat jeho street art a návrhy používat ve své nové módní kolekci. A vyzval své příznivce, aby ji šli vyrabovat, protože když může Guess, proč ne oni? Je to ale složitější.

Čas od času se dílo od Banksyho v prodeji, respektive v aukci objeví, obecně se ale ví, že je tento anonymní rodák z britského Bristolu proti tomu, aby se jeho kresby zpeněžovaly. Skartace obrazu přímo během dražby je toho jasným důkazem – a Banksy s ní obletěl celý svět. Vedle toho se vyhrazuje i proti veřejným výstavám, kde jsou nevědomky prezentována jeho překreslená díla.

Teď se jeden z nejslavnějších streetartových umělců rozohnil nad americkou oděvní společností Guess, která vyrukovala s novou kolekcí, na níž byly použity některé z jeho děl. Na svém Instagramu pak rovnou sdílel konkrétní výlohu prodejny (na fotce výše), kde je oblečení vystaveno a kde se nachází i rozměrná stěna s motivem chuligána házejícího kytici. To je jedno z jeho nejznámějších děl.

Vyfocená prodejna značky Guess na ulici Regent Street v srdci Londýna by nebyla ničím zásadním, pokud by k ní Banksy nepřipsal výzvu, ať ji zloději vykradou. „Pomohli si mými uměleckými díly, aniž by se zeptali, jak by proto mohlo být špatné, kdybyste udělali totéž s jejich oblečením?“ napsal pod výrazný titulek ve znění Pozor všichni zloději. A Guess logicky musel reagovat.

Foto: Sotheby’s Slavné Banksyho dílo pod názvem Love Is in the Air

Slavná oděvní značka zatím nevydala oficiální vyjádření, po zveřejnění fotky na Banksyho Instagramu, který je jeho jediným komunikačním kanálem, ale ze strachu z případného rabování prodejnu dočasně uzavřela, postavila před ní ochranku a výlohu zalepila, aby nebudila tolik pozornosti. Co se bude dít dál, je otázkou, Guess ale může být z této situace z obliga.

Guess totiž nemusí být nutně tím, kdo by Banksyho návrhy zneužíval. Klíčovou roli na tom má projekt Brandalised, s nímž Guess na nové kolekci spolupracoval. Ten se zaměřuje na to, že licencuje nejrůznější formy graffiti a pak je poskytuje i dalším firmám. Musí však být uveden v názvu edice, což v tomto případě je.

„Není známo, zda Banksy tuto dohodu schválil, nebo o ní dokonce věděl. Pokud o ní věděl, pak možná jeho komentáře slouží k vytvoření kampaně. Pokud o tom nevěděl, pak musí být naštvaný, zejména proto, že takové mainstreamové firmy nejsou v souladu s jeho antiestablishmentovými názory,“ říká pro BBC právnička Liz Wardová.

Banksy tak nyní má teoretickou možnost Brandalised i Guess stíhat za porušení autorských práv, což by mu mohlo vynést velkou sumu peněz, ovšem vzhledem k tomu, že chce i nadále zůstávat v anonymitě, právně to nemá být možné. Spekuluje se také nad tím, zda by Banksy mohl být trestně stíhán za podněcování ke krádežím.

Ohledně autorských práv ovšem Banksy (respektive jeho tým) vede boje poměrně pravidelně. Například začátkem tohoto týdne vyhrál u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví odvolání, které mu umožnilo ponechat si ochrannou známku na jeden z jeho nejznámějších obrazů, opici se sendvičovou deskou.

Tak či tak, Banksy znovu rozpoutal vášnivou debatu nejen v uměleckých kruzích, což mu jde skvěle snad s každým graffiti, které někde umístí. Ať už jde o překreslenou šablonu na nejstřeženější zdi světa, rozdělující stát Izrael od Palestiny, nebo třeba malou gymnastku, kterou nově namaloval přímo na Ukrajině.