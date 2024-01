Vykradli pokémony, dali jim kulomety a slaví mega úspěch. Kontroverzní hit Palworld ale schytává výhrůžky

Uložit 0

Co je to Palworld? Hra, která ovládla svět. Alespoň ten videoherní. Zažívá rekordně úspěšnou premiéru, míchá v sobě fenomény Pokémon, Minecraft i Fortnite, její autoři čelí výhrůžkám smrtí i nařčením z porušování autorských práv. Že to zní jako pořádná divočina? Taky je. Podívejte se proč.

O hře roku 2024 je rozhodnuto už teď v lednu. Určitě se za příštích jedenáct měsíců najdou videohry, které budou mít mnohem lepší recenze. Možná (ale bude to těžké) se najdou i takové, které zažijí prodejně povedenější start. Ale rozhodně kolem žádné nebude takové haló, jaké kolem sebe vyvolal Palworld ani ne týden od vydání. To se vsaďte.

Od pátečního spuštění předběžného přístupu se Palworldu prodalo přes sedm milionů kusů. A to jenom na Steamu, k mání je i na Epic Storu nebo pro Xbox. Za pár dní tak hra od japonského studia Pocketpair dosáhla na více než čtvrtinu celkových prodejů například takového Cyberpunku 2077. Jenže ten na svých pětadvacet milionů prodaných kopií měl tři roky a pár měsíců k tomu.

Poměřování Palworldu a Cyberpunku není nijak náhodný výběr. Právě Cyberpunk 2077 totiž dlouho patřil k nejúspěšnějším hrám, co se týče popularity na Steamu, tedy na největší platformě s PC hrami. Najednou ke strojům přilákal milion uživatelů. Podobně skvělý start tam prožívala fantasy akce Elden Ring anebo nejprodávanější hra loňska, harrypotterovské Hogwarts Legacy.

Palworld je ale všechny přeskočil. A nejen je. Podle dat serveru SteamDB tenhle neskutečně rozjetý vlak už předjel dokonce i slavný Counter-Strike, který však na budování své oblíbenosti měl mnoho let. V ten nejnabitější okamžik Palworld hrálo jen přes Steam více než 1,8 milionu hráčů. První příčka žebříčku na Steamu se nicméně zdá mimo možnosti konkurence, online střílečku PUBG v jednu chvíli hrálo dokonce 3,3 milionu hráčů.

Čím Palworld ony miliony lidí pobláznil? Kontroverzní, ale prozatím vítěznou sázkou na známé značky. Je to tak trochu Fortnite, tak trochu Minecraft a dost hodně Pokémon. Čeká na vás otevřený herní svět, ve kterém můžete online i v sólo režimu budovat i bojovat. Pomáhat vám v tom budou roztodivné a roztomilé příšerky, které pochytáte do speciální koule (není to pokéball, ale pal sphere…) a vyšlete do boje nebo do práce. Aby vám vyrobily zbraně.

Ano, Palworld je Pokémon s puškami a kulomety. Což by mohlo být úsměvné – a rozhodně to je úspěšné –, jenže novinka je podle kritiků Pokémon mnohem víc, než by se slušelo. Vývojáři ze společnosti Pocketpair se nařčením z okopírování slavnější značky brání a zaklínají se původní tvorbou. Jenže posuďte sami.

„Vypadá to jako klasická vykrádačka, kterých jsem jako šéf právního oddělení každý rok viděl tisíce. Akorát se divím, že to došlo tak daleko,“ prohlásil Don McGowan, někdejší šéf právníků The Pokémon Company, v rozhovoru s uznávaným herním novinářem Stephenem Totilem. Ostrá slova, ale i sami hráči si extrémní podobnosti některých pokémonů a palů všímají.

V Palworldu naleznete lehce přes stovku příšer. Jestli se vyznáte v kapesních příšerkách značky Pokémon, stačí vám pár pohledů na novinku a uvidíte desítky podobných bytostí. Jestli se nevyznáte, práci za vás odvedla hromada nadšenců do kapesních příšer. Některé palworldovské potvory kopírují celé části pokémoních protějšků, jiné nezapřou silnou inspiraci. Ano, v Palworldu najdete i žlutého příšeráka s černými pruhy a bleskovými motivy.

2. This one, also posted a lot on Twitter. Exact same face, same teeth placement, white and yellow eyes, identical pic.twitter.com/asmlDfHlTL — Cecilia Fae 🍂 (@CeciliaFae) January 21, 2024

Někteří internetoví detektivové šli ještě dál a porovnali 3D modely vytažené z her. Ani ty prý vysvětlení vývojářů o původní práci příliš nenahrávají. „Vyrobit komplexní model, který má ‚náhodou‘ téměř stejné proporce, je prakticky nemožné. A zopakovat tuhle nepravděpodobnost několikrát… Tady něco nesedí,“ okomentoval koumání fanoušků Eric Covington, někdejší vývojář Blizzardu.

Jenže budou za to vývojáři Palworldu pykat (či snad pika-pikat)? Přinejmenším před tribunálem videoherní veřejnosti to na kdovíjaký trest nevypadá. Sedm milionů prodaných kopií za pět dní, překonání takových hitů posledních pár měsíců, jako je Baldur’s Gate nebo nejnovější Call of Duty, a pozice druhé nejhranější hry na Steamu hovoří mnohem hlasitěji než kritika uvědomělejších členů herní komunity.

Výhrůžky smrtí vývojářům

Podle japonských tvůrců Palworldu se nicméně kromě vážnější i veselejší kritiky objevily i neakceptovatelné reakce. „Dostáváme nejen urážlivé zprávy namířené proti našim výtvarníkům, ale i tweety, jež se tváří jako výhrůžky smrtí,“ uvedl na sociální síti X šéf Pocketpairu Takuro Mizobe.

„Na Palworld už jsme zaznamenali různé názory. Považuji za důležité zmínit, že dohled nad obsahem hry má více lidí včetně mě. Já za něj nesu odpovědnost a ocenil bych, kdyby komentáře na adresu výtvarníků Palworldu přestaly,“ dodal. V dřívějším vyjádření Mizobe také pootevřel téma údajného plagiátorství. Hra prý bez problémů prošla přes právníky.

„Bereme svou práci velice vážně a nemáme sebemenší úmysl narušovat autorská práva jiných firem,“ uvedl pro server Automaton šéf studia. Při pohledu na portfolio Pocketpairu se ale nelze ubránit jistému podezření, že velice silné inspiraci jinými tituly jeho pracovníci rádi podléhají. Záběry a obrázky z Craftopie vyvolají myšlenky na titul Zelda: Breath of the Wild, AI Impostor zase dává vizuálně vzpomenout na Among Us.

Tvůrci Palworldu přiznávají Pokémon jako velký vzor a jedničku žánru her o sbírání bytostí. Jejich hra je ale prý výrazně jiná. A skutečně, videoherní zpracování Pokémonu od vývojářů ze společnosti Game Freak a vydavatelů z Nintenda napříč mnoha tituly nabízí jinačí hratelnost. Pokémoní hry jsou zaměřené na lov, trénink a souboje kapesních příšerek, nenajdete v nich prvky ze survivalu, stříleček nebo výrobu a střelbu z kulometů.

Stejně tak Pokémon ze své pozice jedné z nejznámějších a nejvýdělečnějších popkulturních značek na světě diplomaticky řečeno inspiroval nespočet napodobitelů. Kvůli snahám se na známém jméně neoprávněně přiživit se majitelé práv v minulosti několikrát obrátili na soudy. Jednou se takhle přeli i kvůli erotickým pokémoním komiksům. Ale to je jiný příběh.

Ještě nikdy však takový projekt neslavil tak raketový úspěch – a s tak okatou inspirací – jako Palworld. Podezření z plagiátorství stranou, jeho fantastická premiéra ukazuje i další věc. Že poptávka ze strany hráčů a nabídka oficiálních her od Nintenda se možná míjejí víc, než by si v Japonsku přáli. Nintendo a The Pokémon Company každopádně situaci zatím nechávají bez veřejné odezvy. Těžko si však představit, že tváří v tvář milionům nadšených hráčů u mlčení zůstane.