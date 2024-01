Harry Potter očaroval Česko. Nejprodávanější hrou roku je Hogwarts Legacy, dařilo se i strategii z Brna

Uložit 0

Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy a Hogwarts Legacy. Alza, JRC i Xzone se na nejprodávanější videohře roku 2023 shodují. Na dalších příčkách žebříčku popularity mezi českými hráči byste ale ve statistikách oblíbených obchodů našli výraznější rozdíly. Anebo třeba i domácí hru Last Train Home o československých legionářích.

Kouzelnický svět Harryho Pottera ztvárněný ve velkolepé videoherní podobě okouzlil české hráče zdaleka nejvíc. Napříč českými obchody bylo dobrodružství Hogwarts Legacy tou nejprodávanější hrou loňska. Jak se ale dařilo hrám dalším? „Největší konkurencí pro Hogwarts Legacy byl za loňský rok titul EA Sports FC 24,“ říká pro CzechCrunch Eliška Čeřovská z Alzy. Stejnou odpověď ukazují prodeje JRC, respektive skupiny Smarty.cz, do níž největší síť herních obchodů patří.

Zato u dalšího specialisty na videohry Xzone se pomyslné stříbro lapilo do pavoučích sítí. „V našem žebříčku byl za Hogwarts Legacy druhý Marvel’s Spider-Man. Na první místo ztrácel jen takových sto kusů, a to přitom vyšel jen na PlayStation 5,“ popisuje situaci Martin Schovanec, šéf a spoluzakladatel herního obchodu. EA Sports FC 24, nástupce slavné série FIFA, mimochodem u Xzone figuroval až na šestém místě loňského žebříčku.

Kdyby šlo do prodeje více kusů Last Train Home, mohl porazit i Diablo IV.

Videohra inspirovaná příběhy o mladých čarodějích od spisovatelky J. K. Rowlingové – která se však na vývoji Hogwarts Legacy nepodílela – je prodejním trhákem prakticky po celém světě. Data analytické společnosti Circana, v nichž však není započítaný prosinec, dokonce hovoří o tom, že Hogwarts Legacy se po mnoha letech nadvlády série Call of Duty prokouzlilo na první místo prodejů ve Spojených státech.

Značka Harry Potter sice už v minulosti dala vzniknout několika i vcelku úspěšným hrám, žádná z nich ale neaspirovala na titul takového bestselleru jako Hogwarts Legacy. „Sesazení každoročního krále žebříčku jménem FIFA z vrcholu prodejů bylo výrazným překvapením,“ uvádí za Alzu Čeřovská . „Ale je fér říci, že Hogwarts Legacy vyšlo v prvním kvartále roku a mělo ze všech těch hlavních titulů nejdelší čas na generování prodejů,“ doplňuje Schovanec.

Na předních příčkách prodejnosti Xzone následují Assassin’s Creed: Mirage, Star Wars Jedi: Survivor a Diablo IV. Na Alze se po Hogwarts Legacy a EA Sports FC dařilo titulům The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a už zmiňovanému Marvel’s Spider-Man 2. Zato v JRC byste Zeldu v top 10 ani nenašli. A před pavoučího muže i další loňské hity se v žebříčku dostaly výrazně starší tituly.

„Na čtvrtém místě je Grand Theft Auto V, které vyšlo před jedenácti lety, a na třetím FIFA 23 z podzimu předloňského roku, která se nepřestala prodávat ani po vydání EA FC 24,“ uvádí Petr Kratochvíl z JRC. „Je zajímavé sledovat, jaké tituly se do této škatulky dlouhodobě dobře prodávaných her dostávají. Našlápnuto k tomu má například klenot předloňského roku God of War Ragnarök. To samé můžeme sledovat u Hogwarts Legacy,“ dodává. Anebo u Minecraftu, který byl na Alze nejprodávanější hrou pro PC a i u JRC se dostal do top ten.

Česká hra v top 10

Data za loňský rok mohla navíc potěšit i příznivce domácího videoherního průmyslu. Ačkoliv se na svou cestu vydala až v listopadu, zajímavé prodeje loni zaznamenala i historická strategie Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games. To se i díky úspěšné premiéře – v jeden okamžik se Last Train Home dostal do top 10 titulů na Steamu – umístilo v našem žebříčku největších českých herních studií.

„Last Train Home byl na poli českých her výrazným úspěchem. Krabicové verze se u nás vyprodaly a čeká se na další kusy,“ uvedla Čeřovská z Alzy. Na Xzone se hra o československých legionářích dostala dokonce do desítky nejprodávanějších videoher loňska. „Desáté místo pro Last Train Home je nejen překvapení, ale vlastně i škoda zároveň. Kdyby bylo v distribuci více kusů, tak ta hra měla možná i na to porazit v číslech Diablo IV,“ uzavírá Schovanec.

Prodeje videoher jsou obecně úzce spojené s platformou, na kterou vycházejí. Trend je zde podle Alzy jasný. „I když nové konzole získávají na síle, stále dominuje PlayStation 4. Ale PlayStation 5 a Xbox Series X začínají hrát stále významnější roli na trhu a postupně přebírají dominanci od svých předchůdců. Například Hogwarts Legacy pro PS5 dosáhla téměř dvojnásobných prodejů ve srovnání s verzí pro PS4,“ uvádí Čeřovská.