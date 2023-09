Vymyslel, jak by vypadal Zaklínač ve světě LEGO. Už po něm pokukují i tvůrci slavné videohry

Na jednom záběru ve vodách u ostrovů Skellige bojuje proti krutým sirénám, na druhém čelí přízraku vystupujícímu z obrazu. Pak se mihne také mezi stromy, kde vyčkává na lesního démona, aby o chvíli později vyrazil ke kostelu na pořádnou řežbu. Svět Zaklínače je natolik rozsáhlý, že je v něm možné leccos – a vše se dá přetavit do zajímavých digitálních děl ve stylu LEGO. Natolik zajímavých, že zaujmou i samotné tvůrce hry.

Není tomu tak dávno, co Netflixem proběhla poslední část třetí série hitu Zaklínač, který přilákal jak diváky nepolíbené původními knižními předlohami a videohrami, tak fanoušky, jež na životní dílo polského spisovatele Andrzeje Sapkowského nedají dopustit. Vývoj seriálu byl všelijaký – někoho nadchnul, někoho zklamal. A CzechCrunch to shrnul v podcastu Spoiler, který podle očekávání rozdělil redakci na dva tábory.

Nikdo ale netflixovsky pojatému Geraltu z Rivie a dalším hrdinům nemůže upřít to, že se stali celosvětovým fenoménem. A nejvíce to logicky dávají najevo jeho fanoušci, kteří si nejen kupují sběratelské předměty, oprašují knihy a žhaví hry, ale také se Zaklínačem kreativně – a po svém – nakládají. Jako například maďarský designér, který si říká BrickPanda. Toho napadlo, že by z hrdiny udělal postavičku z kostiček LEGO.

„Začalo to úplně nevinně,“ říká pro CzechCrunch. „Někdy v dobách covidu jsem si koupil svou vůbec první stavebnici LEGO, konkrétně Zátoku pirátů z lodě Barakuda, u které mě fascinovaly její minifigurky. Napadlo mě, že bych si je mohl začít fotit,“ popisuje BrickPanda první střet s rozmanitým světem LEGO, do kterého před nedávnem přibyl i velkolepý set slavného nadzvukového letounu Concorde.

Foto: BrickPanda82 Geraltovo dobrodružství ve světě LEGO

Od pirátů se přesouval k jiným stavebnicím, zpravidla k těm, které vychází z filmů, seriálů a videoher. Nejen minifigurky, ale i části okolní scenérie si v domácím studiu poctivě fotil, aby měl základ k další tvorbě. „Mám až nesmyslně rozsáhlou tabulku v Excelu, do které si zapisuji poznámky o tom, jak by výsledek mohl vypadat. Může to být naprosto cokoliv, ale mělo by to vycházet z předloh,“ říká.

Jeho kreativní koníček totiž spočívá v tom, že si se standardní fotkou několik hodin hraje ve Photoshopu, kde jí dodává tu správnou šťávu. Přidává barvy, doplňuje stíny, často ladí i dramatický tón obrázku. Tak ostatně vznikla díla například s akčním hrdinou Johnem Wickem, slavným dobrodruhem Indianou Jonesem, starwarsovským Mandalorianem nebo dvojicí tuláků ze seriálu The Last of Us.

Největší úspěch ale přišel až se sérií obrázků s Geraltem z Rivie v hlavní roli. Zpočátku mu to tak vůbec nepřišlo, zkrátka jen udělal další obrázky… To by si ho ovšem nesměli všimnout tvůrci videoherní série Zaklínač z polského studia CD Projekt Red, kteří jeho návrhy sdíleli na svém Twitteru. A BrickPanda byl najednou znám v celé komunitě, což se projevilo i na číslech na Instagramu, kde svou práci prezentuje.

„Byl jsem zrovna v restauraci, když mi jeden z mých fanoušků napsal, že oficiální profil Zaklínače mé fotky sdílel. Nejprve jsem tomu nechtěl věřit, samozřejmě jsem měl velkou radost. Už kdysi jsem se totiž snažil CD Projekt Red kontaktovat a případně s nimi něco vymyslet, nikdy mi ale na zprávu neodpověděli. Nakonec si mě našli sami,“ říká jednačtyřicetiletý umělec z maďarské Budapešti.

Zda by se spolupráce naplnila, zatím nekomentuje, není ale od věci přemýšlet nad tím, že by videohra založená na dílcích LEGO ze světa Zaklínače vznikla – v minulosti už byly vyrobeny podobné tituly s tematikou Star Wars, Harryho Pottera nebo superhrdinského Marvelu. To byly ovšem oficiální spolupráce tvůrců, nikoliv fanoušků.

Vedle pochval se mu ale dostalo i pár nařčení, že si obrázky nechává generovat umělou inteligencí, typicky Midjourney, která by si s takovým úkolem poradila. Na YouTube proto zveřejňuje i proces tvorby, tudíž je patrné, že s tím má vlastní práci. „Jeden obrázek mi trvá klidně i tři hodiny,“ uvádí.