Vymysleli software, který pozná nemoc pohledem do vašich očí. Teď oznamují nové miliony i certifikaci

Je to jen několik vteřin. Tak krátký úsek zabere umělé inteligenci projektu Aireen, než zhodnotí, o čem vypovídají drobné tečky a tvary na očním pozadí – pro lidi neviditelné změny, kterých si může všimnout až přístroj, jímž lékaři vyšetřují oční vady. Ale tvůrci Aireen si všimli, že právě ty vypovídají o počátcích nemocí, jako je Alzheimerova choroba, zelený zákal nebo další civilizační choroby. Aireen je v pilotní verzi hledá už roky, teď ale získal důležitou certifikaci, která potvrzuje, že ho jde použít jako zdravotnický prostředek v ordinacích diabetologů. A současně do projektu vstupuje důležitý partner, který mu posílá finanční injekci.

Peníze do projektu směřuje investiční skupina Progresus, která zasahuje do řady odvětví, byť medicínské technologie tohoto typu jsou pro ni novinkou. Připojuje se k dosavadním investorům, respektive k fondům Precise Control, Tensor Ventures a Wood & Company. Podle informací CzechCrunche investice dosahuje několika milionů korun. „Jedná se o investici za podíl,“ doplňuje David Navrátil, který za systémem stojí a v roce 2018 startup Aireen založil.

Spolehlivý a připravený

Aireen zkoumá záběry z takzvaných fundus kamer, přístrojů, které mají k dispozici oční lékaři a které umí dohlédnout na oční sítnici. Hledají na ní tečky a další tvary, které se na ní můžou objevit. Podle toho, jak vypadají či jakou mají barvu, můžou značit poškození cév, které jinde v těle okem viditelné není. Toto všechno může znamenat zásadnější nemoc: od očních vad až například po Alzheimerovu chorobu.

Když umělou inteligenci její tvůrci trénovali, pracovala s velkým množstvím snímků, aby dokázala identifikovat útvary, které se v očích vyskytují, a určit, jestli naznačují nějaký ze zmíněných problémů. Systém prošel klinickým ověřováním pro certifikaci a stále se vyvíjí. Za dobu používání už možnosti diagnostiky softwarem s umělou inteligencí využily tisíce pacientů. A množství záchytů konkrétně diabetické retinopatie, na kterou teď získala certifikaci, se pohybuje mezi deseti až patnácti procenty z nich.

„Aireen je prvním českým AI healthcare systémem, který získal tuto MDR certifikaci ve vysoké rizikové třídě IIb, což je zásluhou skvělé práce celého našeho týmu. Díky němu se podařil tento skutečně velký úspěch, byli jsme zde v pozici průkopníků,“ věří David Navrátil. Certifikace potvrzuje, že systém na bázi umělé inteligence prošel náročným ověřovacím procesem, je spolehlivý a připravený pro použití v klinické praxi.

Diabetická retinopatie je onemocnění, které může provázet cukrovkáře a které může vyústit ve ztrátu zraku. Na začátku nemusí mít vůbec žádné příznaky a léčba už jen zpomaluje či zastavuje následné zhoršení – ale až od chvíle, kdy je nemoc diagnostikována. Proto je rychlost velmi důležitá.

Foto: Aireen Vyšetření pomocí technologie od Aireen

Diabetem v Česku trpí více než milion lidí a všichni by měli jednou ročně vyšetření na retinopatii absolvovat. Ale to znamená poměrně složité vyšetření u očního lékaře. „Většina pacientů se v podstatě na screening ani nedostaví anebo jej neabsolvují pravidelně. Na druhou stranu ale většina diabetických pacientů pravidelně chodí ke svému diabetologovi,“ říká Navrátil.

To je důležitý moment: Aireen totiž i díky certifikaci mohou diabetologové nasazovat, vyfotit svým pacientům oční pozadí a tento obraz nechat zhodnotit umělou inteligencí. Zatím je u prvních diabetologů, kteří se s ním učí pracovat. „Ve chvíli, kdy lidé budou moci vyšetření očí absolvovat v rámci pravidelné návštěvy, by mohlo významně stoupnout procento screenovaných pacientů a zvýšit se záchyt tohoto nebezpečného onemocnění, pokud možno v jeho rané fázi,“ uvádí Navrátil.

Vyšetření pomocí Aireen navíc diabetikům proplácejí zdravotní pojišťovny, a to už od začátku letoška. Pro diabetology je to ještě nový postup a se screeningem se seznamují, Aireen se zatím usadil na odborných pracovištích NeoVize v Praze a Brně, kam chodí lidé kvůli vyšetření zraku a které dává týmu stojícímu za Aireen zpětnou vazbu z praktického provozu.

Nejdřív v Česku, pak v Evropě

Investiční skupina Progresus partnerstvím rozšiřuje portfolio aktivit, které sahá od dřevostaveb a developmentu přes IT až po udržitelné stavební materiály či doplňky stravy. Medicínské technologie u ní zastupuje MediPharmaVision, která zkoumá a vyvíjí probiotika.

Dřív už startup na vývoj dostal od investorů jeden milion dolarů, peníze do něj vložil Petr Kocian, zakladatel a ředitel skupiny zmíněné NeoVize Group, který do projektu Aireen vstoupil jako jeden z investorů v rámci zmíněného fondu Precise Control. A další doplnil fond Tensor Ventures specializující se na investice do AI projektů. Aireen se zároveň stal Vodafone Nápadem roku, tedy oficiálně jednou z myšlenek, které mají potenciál změnit svět.

Vize Davida Navrátila do budoucna je jasná. Systém chce u specialistů na cukrovku rozšiřovat, nejdřív v Česku, pak v Evropě a brzy i mimo ni. Diabetologická retinopatie je podle něj začátek cesty, Aireen by mohl rozšiřovat diagnostické možnosti a pomáhat s dalším rozpoznáním nemocí jiným zdravotnickým profesím.

„Oční pozadí je místo na těle člověka, kde lze pozorovat změny na cévách bez nutnosti jakéhokoliv invazivního zákroku. Pracujeme na rozšiřování diagnostických možností umělé inteligence i pro další nemoci, v pokročilé fázi máme již práce na diagnostice věkem podmíněné makulární degenerace. Analýza očního pozadí má obrovský potenciál i v oblastech jako kardiologie či neurologie,“ přibližuje Navrátil.

Tým zatím pracuje na vývoji a následné certifikaci detekce Alzheimerovy choroby či zeleného zákalu. „Naší ambicí je napomoci řešit globální problém se stárnutím populace, rostoucím výskytem civilizačních chorob a náklady na jejich léčbu,“ uvedl už dřív Jan Hlaváček, ředitel startupu.

Navrátil umělou inteligenci hledat brzké a dosud nedostupné známky poruch v lidském těle neučí jen v Aireen. Z minulosti s ní má zkušenosti mimo jiné jako investor ve firmě Quantasoft, která se vedle ní zabývá biometrií a počítačovým viděním. Kromě toho stojí za projektem Neurona Lab, který zastřešuje hned několik systémů soustředících se na brzké odhalení neurodegenerativních nemocí.