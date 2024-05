Vyrábí je jen 13 lidí na světě, stojí i miliony korun. Kytary.cz nabízí nástroje pro investory hudebníky

Uložit 0

Čím je Google nebo Microsoft ve světě technologií, tím je kytarový výrobce Fender v tom hudebním. Bez přehánění ovlivnil historii – na jeho nástroje hrály legendy jako Jimi Hendrix, Kurt Cobain nebo David Gilmour z Pink Floyd. E-shop Kytary.cz nově jako jediný v Česku nabízí nejvyšší řadu nástrojů od Fenderu, ručně vyráběnou jedním z třinácti elitních kytarářů. Stroje s možností úprav na míru řádově za statisíce korun lákají nejen špičkové muzikanty, ale i investory se slabostí pro hudbu.

Co se vám vybaví, když se řekne investice? Akcie, nemovitosti nebo snad kryptoměny? To všechno platí, lidé však někdy peníze nechávají zhodnocovat i jinde, třeba v umění. V takovém případě jsou to většinou obrazy. „Na ně se sice hezky dívá, člověk s nimi ale nic dalšího dělat nemůže,“ říká pro CzechCrunch Štěpán Drábek, který v Kytary.cz vede prodej nástrojů pro nejnáročnější a nově má na starosti i nejvyšší řadu od Fenderu zvanou Custom Shop Masterbuilt.

Na rozdíl od výtvarného umění má podle Drábka investice do toho múzického formou vzácné „šestistrunky“ jednu výhodu: můžete na ni hrát a neztratí na ceně. Americká značka je navíc jedna z předních ve světě hudby. Jejím nejznámějším modelem je elektrická kytara Stratocaster (v galerii níže na druhém, pátém a šestém obrázku), kterou v různých variantách vyrábí nepřetržitě od roku 1954. Je to také typ stroje, který při vystoupení v roce 1967 zapálil hudebník Jimi Hendrix. Moment se stal jedním z nejslavnějších v rockové historii.

Butikové kusy vyrobené v padesátých, šedesátých nebo sedmdesátých letech minulého století Kytary.cz prodávají zhruba osm let. Nástroje z nejvyšší řady Fenderu sice nejsou tak staré, na ceně jim ale přidává fakt, že je umí vyrobit jen třináct lidí na světě, ročně jich zvládnou postavit pouhé desítky a při výrobě dodržují stejné výrobní principy jako v polovině minulého století. Kytary.cz jich mají podle Drábka na skladě aktuálně desítky, mezi nimi i basové kytary.

„Máme zákazníky, kteří měli v mládí kapelu, dnes vydělávají relativně velké peníze a řeší, kam s nimi,“ vysvětluje Drábek, podle kterého jsou staré nebo omezeně vydávané nástroje pro investory se vztahem k hudbě zajímavým doplňkem portfolia. Kromě nich ale o ně mají zájem i profesionální muzikanti, poměr obou skupin je asi půl na půl.

Cena exempláře ze série Custom Shop Masterbuilt začíná na osmi tisících dolarů (asi 190 tisíc korun). V závislosti na konkrétních požadavcích kupce ale může vyšplhat až na půl milionu dolarů (zhruba 11,9 milionu korun). Pokud totiž zájemci nevyhovuje úplně kus, který mají Kytary.cz na skladě, upraví mu ho jeden z mistrů kytarářů Fenderu přesně podle jeho představ.

Vezměte si třeba kytaru z prvního obrázku galerie výše: model Jazzmaster s designem inspirovaným mexickým svátkem zemřelých s cenou 349 990 korun. Je to nástroj vyrobený podle podobných postupů jako originály z 50. a 60. let. Od začátku do konce ho vyrobil jediný člověk, mistr kytarář Dave Brown. Zmíněný design těla je ručně malovaný od umělkyně Sarah Gallenberger. Tělo se skládá ze dvou kusů olše, pokud by ale zájemce trval na jiném dřevě, které má Fender v nabídce, může se s Brownem dohodnout na úpravě. Stejně tak lze na kytaře změnit v podstatě cokoliv, limitem je jen peněženka.

To je možnost, kterou český e-shop zákazníkům nabízí jako jeden z prvních ve východní Evropě, říká Drábek. „Mistr kytarář vybírá dřevo, což je zásadní. A u některých nástrojů jejich design uměle zestařuje, aby vypadaly, že za sebou mají desítky let hraní,“ uvádí.

„Obecně platí, že tak kvalitní kytary časem neztratí na ceně, naopak jejich cena může i růst,“ říká Drábek. Na rozdíl od nemovitostí, v souvislosti s nimiž se nedávno rozjela mánie s takzvaným flipováním, tedy rychlým nákupem a prodejem s vidinou zisku, je třeba být v případě kytar trpělivý. „Bavíme se o horizontu deseti let,“ říká.

Drábek příkladem uvádí elektrickou kytaru frontmana americké kapely Foo Fighters, kterou další známý výrobce kytar Gibson vydal v limitované edici několika málo set kusů. Nástroj, který tehdy prodávaly i Kytary.cz, se kupci za pár let zhodnotil čtyřnásobně, uzavírá Drábek.