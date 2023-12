Výroba klimatických dezinformací či kompletní barbar Conan. Jaké knihy nás letos zaujaly nejvíce?

Uložit 0

Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos po vzoru Billa Gatese dali v CzechCrunchi dohromady několik tipů na ty nejzajímavější knihy, které se nám v posledních měsících dostaly pod ruku. Nemuselo se přitom vždy jednat o svazky ještě vonící tiskařským inkoustem. Volili jsme z děl, která na nás udělala dojem pro svou hloubku, příběh či nápaditost. Pořídit si je můžete pro sebe a svou potěchu během svátečních dní, sáhnout po nich ale můžete i jako po dárcích na poslední chvíli.

***

Sára Goldbergerová, redaktorka, která má ráda přírodu, doporučuje:

Pod bílou oblohou

Elizabeth Kolbertová

Moc mě baví knihy z edice Crossover od vydavatelství Argo. V posledním roce mi z ní přišlo pod ruku víc knih, nejvíce mě zaujala ta od novinářky Elizabeth Kolbertové s názvem Pod bílou oblohou. Ta se v jednotlivých kapitolách zabývá tím, jak různé chytré hlavy vymýšlejí, jak by zvrátily klimatické změny, k nimž přispěly ne tak chytré hlavy před nimi. Vypráví tak například příběh halančíkovce ďábelského, nejvzácnější rybky na světě, která žije na jediném místě – v biotopu v jeskyni uprostřed Mohavské pouště. Kvůli nevítaným návštěvám lidí biotop značně utrpěl a s ním i populace halančíkovců, jiní lidé z řad vědců se dnes různými obskurními způsoby pokouší o jejich záchranu. I další projekty na zachování naší biodiverzity jsou poněkud kuriózní, ale tím spíš fascinující. Třeba vědci měnící emise uhlíku v kámen nebo solární geoinženýři, kteří chtějí do stratosféry chrilit diamanty, aby odrážely sluneční paprsky.

Pod bílou oblohou – Heureka/nakladatel

Továrna na lži: Výroba klimatických dezinformací

Vojtěch Pecka

Jestliže máte pocit, že ve vašem okolí stále existují lidé, kteří z úst vypouštějí rouhání v podobě věty: „Globální oteplování neexistuje!“, pořiďte jim tuto knihu. Vojtěch Pecka v ní totiž velice podrobně, ale přitom přehledně a hezky chronologicky vysvětluje, proč je takový výrok a jemu podobné snůškou nesmyslů. V kostce by se dalo říct, že v tom má prsty globální lobby fosilního průmyslu, ve které se angažuje spousta lidí, u nichž byste to možná ani netušili. A možná ani oni sami to netuší, přitom ale bezostyšně šíří bludy a společnost přesvědčují o tom, že nejsme ve velké bryndě a že můžeme i nadále spalovat fosilní paliva, jako by se nechumelilo. Kniha představuje také skvělou argumentační výbavu, pakliže se chcete o tom, že globální oteplování existuje, s někým hádat. Nechte to ale až po Vánocích.

Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací – Heureka/nakladatel

Eliška Nová, redaktorka, která miluje města i přírodu, doporučuje:

Město pro každého

Osamu Okamura

Nová kniha nakladatelství Labyrint má podtitul Manuál urbanisty začátečníka a měla by se stát povinnou literaturou pro všechny, kdo bydlí ve městě a aspoň trochu se zajímají o to, co se děje okolo nich. Má totiž naučit každého, kdo o to má zájem, nenahlížet jen na jednotlivé budovy, ale na město v celém kontextu a naučit tak čtenáře kriticky přemýšlet nad jeho různými aspekty. Kniha od známého architekta Osamua Okamury říká třeba to, že města se v dnešní době plánují jako vojenské bitvy – projednává se strategie, taktika a chystají se různé krizové scénáře.

Město pro každého – Heureka/nakladatel

Michal Mančař, dungeon master CzechCrunche, doporučuje:

Rudoval: Válečníkův meč

Brian Jacques

V Británii četl Redwall snad každý druhý. Je to jeden z klenotů fantasy žánru pro mladé čtenáře – i ty mladé duchem. Jen pár týdnů nazpátek ostravské nakladatelství Mytago napravilo velký nedostatek domácího knižního trhu a vůbec poprvé Redwall vydalo v češtině. Vítejte v opatství Rudoval, ve světě myších bojovníků a krysích loupežníků. Dětinskou pohádkovost a přeslazenou roztomilost ale nechte za dveřmi. Už úvodní díl dlouhatánské knižní ságy (22 románů!) s českým názvem Válečníkův meč v lecčems víc připomíná středověká dobrodružství, kde o napětí ani akci není nouze. A i když dobro vítězí, ne vždy to bývá snadné.

Rudoval: Válečníkův meč – Heureka/nakladatel

The Complete Chronicles of Conan

Robert E. Howard

Vy barbara Conana znáte jenom jako kulturistu s rakouským přízvukem z osmdesátkového filmu? Tak to ho neznáte vůbec. Nic proti Arnoldovi, filmový barbar Conan je skvělý. Ale svým vlastním způsobem. Povídky a romány R. E. Howarda, v nichž se lupič, bojovník a později i vladař z bájné Cimmerie původně objevil, jsou úplně jiné. Je to ryzí dobrodružství meče a magie, které však vždy přidává něco víc. Tu dvorní pletichy, tu kosmický, až lovecraftovský horor (však oba autoři si čile dopisovali). A hlavně sám Conan je úplně jiný. Někdy lstivý, jindy hrdinský. Občas krutý, ale i dobrosrdečný. Vždy ale plný síly a životní energie. Kéž by všichni lidé byli jako Conan z Cimmerie. Svět by byl… no, možná ne lepší, ale určitě zajímavější místo.

The Complete Chronicles of Conan – Heureka/nakladatel

Lenka Chlubnová, redaktorka, která nenechává věci jen tak, doporučuje:

Kodaňská píseň písní

Anette Bjegfeldtová

Prvotina pro dospělé dánské skladatelky, zpěvačky a spisovatelky Anette Bjegfeldtové. Zhltla jsem ji během jednoho deštivého víkendu v Krkonoších. Dá se říct, že jde o historický exkurz do Kodaně dvacátého století, do života jedné neobvyklé rodiny, ve které všichni hledají lásku století. Dědeček Hannibal je přesvědčený, že tu svoji našel v cirkuse na okraji Petrohradu. Babička Varinka se sice za ním do Kodaně nakonec vydá, ale jen proto, že její láska skončila ve chřtánu hrocha. Maminka Eva, stevardka, milovnice kouzel a patrně i jasnovidka se v deseti kilometrech nad zemí zamiluje do švédského krotitele holubů Jana Gustava. Hannibalova touha po lásce a umění se přenese i na jeho vnučky, dvojčata Esther a Olgu, které soupeří o post rodinné umělkyně, zatímco jejich starší sestra Filippa se touží stát první kosmonautkou na světě.

Kodaňská píseň písní – Heureka/nakladatel

Confessions of an Art Addict

Peggy Guggenheim

„Jediné, čeho v životě lituji, je, že jsem obrazy Jacksona Pollocka rozdávala jako svatební dary.“ Confessions of an Art Addict je životopis Peggy Guggenheimové. Mecenášky umění, příslušnice bohatého amerického rodinného klanu, jejíž otec zahynul na Titaniku. Guggenheimová zasvětila celý svůj život umění, hlavně tomu, které ve své době společnost za umění až tak nepovažovala. Tak se například stalo, že ji britští celníci nepovolili dovoz grafik Jeana Cocteaua do země, protože na nich byla zobrazena nahá těla. Její život byl barevný a podpora moderních umělců nevyčíslitelná. V knize popisuje, jak se snažila dostat obrazy francouzských modernistů z nacisty okupované Paříže nebo svůj krátkodobý sňatek s Maxem Ernstem a vztahy s dalšími muži z uměleckých kruhů. Nejde o novinku. ale pokud neznáte, stojí za zhltnutí třeba mezi Vánocemi a Silvestrem.

Confessions of an Art Addict – Heureka/nakladatel

Silvie Housková, krotitelka všech pohrom, doporučuje:

Leadership

Henry Kissinger

Jeden z nejvýznamnějších diplomatů poslední doby letos v listopadu zemřel a za přečtení stojí každá jeho kniha, ale doporučuji nyní jeho poslední. Leadership popisuje příběhy šesti výrazných lídrů historie. Co se ale může zdát jako kniha o dějinách, je, jak už název napovídá, výborná studie o tom, co všechno formuje dobrého vůdce. Je velmi čtivá a zajímavá hned z několika pohledů. Dozvíte se něco o historii, o tom, jak poznat dobrého politika (a tedy koho volit), a pokud budete pozorně číst, tak i to, jak zlepšit vlastní já. Pokud potřebujete ještě více navnadit, poslechněte si náš podcast Rosteme, ve kterém rozebíráme knihy, díky kterým můžete být lepší, ale nestíháte je číst. Leadership je jednou z nich.

Leadership – Heureka/nakladatel

Vojtěch Sedláček, redaktor s historií doporučuje:

Pád Númenoru

J. R. R. Tolkien

Co se dělo v dobách předtím, než se malý hobit vydal k Osamělé hoře a v tmavých chodbách nalezl podivný prsten? O tom vypráví Pád Númenoru, který je souborem střípků z nejrůznějších zdrojů, ve kterých Tolkien popisuje období slávy ostrova Númenor, jenž hraje v dějinném vývoji Středozemě velmi výraznou roli. Na rozdíl od několika předchozích děl v něm Brian Sibley sesbíral a komentářem opatřil jednotlivé zmínky tak, aby dávaly dohromady souvislý příběh. Do toho všeho navíc přidává i zmínky přímo z Pána prstenů, čímž vyprávění dává do souvislosti se známým příběhem. Pro milovníky Tolkienova díla se tak otevírá další možnost, jak proniknout do jeho tajemného světa, tentokrát v pohnuté době Druhého věku, jehož podmanivost podporují nádherné ilustrace.