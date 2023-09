Vyšla nejočekávanější hra roku. Je Starfield jen Skyrim ve vesmíru, nebo bezkonkurenčně epické sci-fi?

Vzhůru ke hvězdám. Na PC a Xbox právě vyšel Starfield, adept na titul nejočekávanější hry roku. Titul od Bethesda Game Studios vám odemkne ještě větší herní svět, než jaký jste prozkoumávali v jejich dřívějších hrách. A samozřejmě mnohem futurističtější, ve vysokorozpočtovém RPG se totiž vydáte do vesmírných zákoutí plných kosmických křižníků, laserů a mimozemských artefaktů.

Zlé jazyky po oznámení Starfieldu říkaly, že to bude Skyrim ve vesmíru. Že vývojáři z Bethesdy jenom vezmou už tolikrát použité principy (které navíc zdaleka nejsou bezchybné), ale akorát jim dají místo fantasy zbroje sci-fi skafandr. Na druhou stranu ti větší nadšenci očekávali epický zážitek z nesmírně rozsáhlého videoherního univerza se stovkami planet – a podobným počtem možností, jak se na jejich povrchu i v kosmu zabavit. Tak jak to tedy je?

Starfield se povedl. Alespoň to říká většina recenzí. Na serveru Metacritic, jenž je sbírá a vyhodnocuje, si verze pro PC v době vydání článku drží 88 bodů ze stovky možných. Xboxová varianta má pouze o dva body méně. Obrovský vesmír, uvěřitelně vybudovaný svět, nádherný vizuál a skvělý dojem ze sci-fi eposu. Na novince od Bethesdy je podle herních novinářů co pochválit. Třeba jako v recenzi BonusWebu, který jako jedno z mála domácích médií mohl hru ohodnotit ještě před vydáním. A dal jí velmi solidních 85 ze 100.

Novinka je už pět dní dostupná hráčům, kteří si pořídili předběžný přístup. Těch bylo dokonce dost na to, aby Starfield i v Česku vyletěl na první příčku nejžádanějších her na Steamu. Hodnocení největších nedočkavců nicméně na Metacriticu chybí. Je tak možné, že s masovým spuštěním uživatelského hodnocení slyšitelněji zazní méně spokojené hlasy. Dojmy hráčů a kritiků se totiž ne vždy shodují. Ale ani některé recenze hře nejsou až tak nakloněné, známý server IGN jí udělil „jen“ sedm bodů z deseti.

„Proti Starfieldu hraje hodně věcí, ale díky slušným soubojům a rozsáhlým questům je jeho přitažlivosti těžké odolávat,“ hlásí verdikt jednoho z největších herních médií. Stejné bodové hodnocení Starfieldu udělily domácí Games.cz. „Byť se hraje příliš podobně jako předchozí hry Bethesdy a průzkum planet je nudný, zabaví zajímavými příběhy a vypadá skutečně nadpozemsky,“ píše česká recenze.

Navzdory většinově vysokým skóre, jež Starfield sklízí, se v prvních dojmech objevují ale i tak trochu očekávané neduhy. Působivý kosmos je rozsáhlý, ale občas moc prázdný. Nehráčské postavy jsou umělé. Nahrávacích obrazovek je až moc. Mapa, inventář a uživatelské rozhraní vůbec stojí za starou belu. Létání ve hvězdoletech je jaksi navíc. Technických nedostatků je méně než ve Skyrimu a Falloutu 4 či 76, ale stále dost. Úkoly a prostředí, v nichž je plníte, jsou repetitivní…

Jenže to jsou symptomy, které najdete u prakticky všech her od Bethesdy. A pro její fanoušky to jsou jen drobnosti ve srovnání s dechberoucím zážitkem v otevřených světech s nevídanou mírou volnosti. Navzdory nedostatkům – jejichž vážnost bude zdaleka nejvíce záležet na vašem vztahu ke Skyrimu a spol. – se vydáte na cestu ke hvězdám, jaká tu ještě nebyla.

Starfield je k dispozici na PC na Steamu za 70 eur neboli 1 700 korun, k mání je i prémiová verze s extra (ale z velké části jen kosmetickým) obsahem za 2 400 korun. Na Xbox hru pořídíte za 2 099, respektive 2 849 korun. Zajímavou variantou pro šetřivější hráče je skutečnost, že Starfield je dostupný také na předplatném Game Pass.