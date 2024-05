Vyšla nová ukázka druhé řady Rodu draka. Pokračování fantasy hitu slibuje velkolepé dračí bitvy

Uložit 0

Kdo je v právu při nároku na trůn Sedmi království – princezna Rhaenyra, nebo princ Aegon? A mohou vůbec být v právu nevolení šlechtici s absolutní mocí, kteří jsou ochotni vydat všanc životy tisíců vojáků i obyčejných lidí kvůli rodinné neshodě? To jsou některé ze základních otázek, které by mohla řešit druhá řada fantasy hitu HBO Rod draka. Ve skutečnosti ale možná nejzásadnější otázkou bude, která ze stran má silnější armádu a lepší bojovou strategii.

Seriál, jehož první řada vyšla na podzim roku 2022, se odehrává necelých dvě stě let před událostmi Hry o trůny. Impériu v té době vládne rod Targaryenů, objeví se ale problém s dědictvím trůnu. Stávající panovník totiž nemá mužského potomka a řeší se, zda ostatní šlechtické rody a lid přijmou ženu – Rhaenyru. Někteří z dvora, motivovaní také prostou touhou po moci, přijdou s požadavkem, aby se následníkem trůnu stal Rhaenyřin mladší bratr Aegon II. A tím začíná vyhrocený konflikt.

Rok a půl stará řada Rodu draka končí právě rozbroji mezi dvěma stranami. První dvojice trailerů lákající na pokračování, která byla zveřejněna v březnu, představila obě perspektivy a vyzvala diváky, aby si vybrali, na čí stranu se přikloní. Nová upoutávka zase ukazuje závody ve zbrojení a první náznaky občanské války, která se zdá být nevyhnutelná.

Rhaenyra a Aegon i jejich nejbližší okolí jsou pevně přesvědčeni, že právě oni patří na Železný trůn, a nejsou ochotni se o tomto tématu bavit. Jediné diskuze, co probíhají, jsou s oddanými a potenciálními spojenci o tom, jak druhou stranu porazit. Na konci traileru ale Rhaenyra konstatuje nepříjemnou skutečnost: „Blíží se válka a vyhrát nemusí ani jeden z nás.“

V druhé řadě Rodu draka se vrátí takřka všechny známé tváře – Emma D’Arcy a Tom Glynn-Carney v rolích hlavních znepřátelených sourozenců, Matt Smith jako Daemon, Rhaenyřin strýc a manžel, Olivia Cooke jako Aegonova matka Alicent a další. Objeví se také řada nových postav, mnohé z nich nejspíš ne na dlouho.

Rod raka vychází z knihy spisovatele George R. R. Martina Oheň a krev z roku 2018, popisující éru panování rodu Targaryenů. Seriálové zpracování přitom sleduje pozdní období jejich nadvlády, poznamenané ničivým střetem mezi členy rodiny. První řada představila hlavní postavy a sledovala život princezny Rhaenyry od jejího narození až po dospělost. Mezi ústřední témata patřilo složité postavení žen ve fiktivní patriarchální společnosti, vztah hrdinky s jejím otcem a také s Alicent, blízkou kamarádkou stejného věku a později macechou.

Seriál na obrazovky před necelými dvěma lety vstupoval uprostřed obav po nepodařeném závěru Hry o trůny. Rychle se mu ovšem podařilo reputaci martinovských adaptací napravit. Představil složitý, středověký svět s fantazijními prvky a naplnil ho zajímavými postavami. I když býval Rod draka ve svých prvních hodinách místy stereotypní a uchyloval se k povrchním interpretacím témat ženskosti či moci, nabídl jednu z nejpoutavějších podívaných v televizi. A zajistil si obří sledovanost.

Ohlasy kritiky i diváků byly z většiny velice pozitivní, přičemž vyzdvihovaly temný svět, zápletku plnou intrik a podrazů a naturalistickou vizuální stránku, v níž nebyla nouze o akční scény s draky. Přinejmenším poslední aspekt by měl v druhé řadě seriálu dostat ještě více prostoru s tím, jak se budou objevovat první bitvy mezi sourozenci.

Pokračování Rodu draka dorazí na obrazovky už 17. června, jednotlivé epizody budou tradičně vycházet jednou za týden. HBO mezitím chystá další projekty ze světa Hry o trůny. Autor předloh George R. R. Martin nedávno prozradil, že mají vzniknout hned tři animované seriály. Už dříve byl oznámen také hraný seriál A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight o rytíři Duncanovi Vysokém.