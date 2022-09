Výstaviště bude do čtyř let opět výstavní. Má mít zelené střechy, dokončené křídlo i divadlo Spirála

Když v roce 2008 zachvátil Průmyslový palác požár, shořelo celé levé křídlo. Pražské Výstaviště od té doby zůstalo jaksi nedotvořené. Do čtyř let by měl být nejen kompletní palác, ale měl by být také vylepšený celý areál. Praha se do oprav a revitalizací v místě pustila opravdu ve velkém.

Součet hotového čítá zrekonstruované cesty, upravené zelené plochy, nová hřiště, prostory pro grilování, skatepark či největší pískoviště v Praze. Lokalita je více propojená se sousední Stromovkou a jsou tu i různá občerstvení. Mezi nimi architektonicky oceňované Bistro No2 nebo italské bistro Artyčok.

Ve výčtu jsou ale i dokončené rekonstrukce. Jsou to dva objekty Pražan a Rychta, přičemž ten první je restaurací, druhý sloužil kdysi také restauračnímu účelu, po rekonstrukci se z něj však stal prostor pro trávení volného času dětí i dospělých. Opravené jsou také tři ze čtyř Křižíkových pavilonů, které obklopují slavnou Křižíkovu fontánu. Změnil se interiér bazénu a vybudována je také přilehlá venkovní boulderová stěna na lezení.

„Když jsme areál před pár lety přebírali, byl v žalostném stavu,“ líčí pro CzechCrunch pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek. „To hlavní ale je, že si na Výstaviště nachází cestu čím dál víc lidí. A kdo oživený areál navštíví jednou, vrací se zpět. Jeho nevalnou pověst z minulosti se nám, doufejme, podařilo definitivně napravit,“ dodává.

Foto: Jiří Šebek Divadlo Spirála

Byť na Výstavišti řádí stroje, najdete tu i klidné části a pořádají se zde také různé akce. Mezi nimi festival Metronom, motoristické Legendy, veletrh Svět knihy, Designmarkety nebo gastronomické trhy. Letos to byla rovněž dvě skautská setkání Jamboree.

V budoucnu by toho mělo být ještě více, cesta k tomu je však postupná. V současnosti dělníci dokončují poslední Křižíkův pavilon. Letos na podzim by měla být také hotova rekonstrukce bývalé restaurace Bohemia. Začalo se s úpravami Lapidária, které ukrývá expozici cenných barokních soch Národního muzea.

V novém bude rovněž Divadlo Spirála. Někdejší Kruhové kino bylo v roce 1991 při příležitosti výročí Jubilejní výstavy přeměněno k divadelním účelům. Architektonicky ceněnou stavbu zasáhly v roce 2002 povodně. Muzikáloví milovníci ale divadlo pamatují ještě před nimi. Hrálo se tady totiž představení Jesus Christ Superstar. Vyhnánek podotýká, že prostor zachránili před demolicí. Teď míří k prvnímu představení v novém, a to už příští rok.

„Největším úspěchem je za mě ale příprava a zahájení rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce, kterou naši předchůdci slibovali už od roku 2008,“ uvádí Vyhnánek s tím, že replika levého křídla a opravený palác by měly být kompletní za dva roky.

Dnes palác Pražané míjejí jako jednu ze samozřejmostí hlavního města, před více než sto lety přitom šlo o mimořádnou stavbu. Jednalo se totiž o první montovanou ocelovou konstrukci s prosklenou fasádou v českých zemích. Budova byla postavena přímo pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 podle návrhu architekta Bedřicha Münzbergera a inženýra Františka Prášila. Interiér byl v roce 1907 upraven podle projektu architekta Josefa Fanty.

Historii v areálu nyní doplní současnost. Například střechy Křižíkových pavilonů by měly být nově zatravněné. „Střechy budou přístupné veřejnosti a budou zde lavičky i bistra. Cílem je nabídnout Pražanům nový, veřejně přístupný pobytový prostor, který bude architektonicky kvalitní, se spoustou zeleně a krásnými výhledy na celý areál Výstaviště,“ popisuje Vyhnánek. Střechy by měly být hotové do konce příštího roku. Připravuje se také obnova věží a bufetů. To je investice za zhruba osmdesát milionů korun.

Foto: Jiří Šebek Výstaviště bude mít opět svoje levé křídlo

Kolem a kolem představuje rekonstrukce pavilonů obklopujících Křižíkovu fontánu největší investici. Jedná se totiž dohromady o pět tisíc metrů čtverečních plochy, kde se počítá s pořádáním veletrhů. Je tak nutné pavilony rovněž doplnit moderním technickým zázemím. Jen rekonstrukce pavilonů tak vyjde na 190 milionů korun.

To všechno by mělo být hotové asi za čtyři roky. Tehdy se počítá i s dalším rozšířením programu. Výstaviště hojně slouží pro akce externích organizátorů, kteří si prostory pronajímají. Další má pod patronátem akciová společnost hlavního města, která má areál na starosti. I v budoucnu by tak zde měly být příměstské letní tábory nebo otevřené dílny.

„Už nyní je obrovský zájem o pořádání akcí v Křižíkových pavilonech i Spirále. Ještě větší odezvu pro širokou škálu akcí čekáme u zrekonstruovaného Průmyslového paláce. Platí každopádně, že areál vracíme Pražanům a zpřístupňujeme ho pro volnočasové a kulturní aktivity,“ uvádí náměstek.