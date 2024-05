Vývojářské studio Pixelmate slaví 10 let. Umělou inteligenci už musíte řešit u každé aplikace, říká Mandík

Uložit 0

Když před deseti lety začínali, digitalizace byla v plenkách a u mobilních aplikací se majitelé firem ptali, k čemu jim budou dobré. Dnes má za sebou české vývojářské studio Pixelmate desítky projektů, v rámci kterých pro klienty všech velikostí z různých oborů vyvíjelo mobilní i webové aplikace a vše s tím spojené. Spoluzakladatelé Matyáš Mandík a Tomáš Novotný stojí v čele téměř třicetihlavé firmy, jejíž tržby vyrostly k padesáti milionům korun a která se připravuje na další desetiletku, i když tak daleko ještě nevidí.

„Cokoliv, co jsme si naplánovali tak dlouho dopředu, dopadlo jinak. Proto se teď díváme maximálně na rok dopředu,“ usmívá se Matyáš Mandík. Spoluzakladatel Pixelmate připomíná, že i po deseti letech je pražské vývojářské studio pořád relativně malou firmou, kde se dá udělat zásadní rozhodnutí v rámci hodin, nikoliv dní či týdnů. „Určitě ale ani neplánujeme nějaké zásadní zvraty třeba v podobě prodeje,“ doplňuje.

Klíčem k dlouhodobému rozvoji směrem vzhůru je v případě Pixelmate konzervativnější strategie. Ta sice nepřináší skokové růsty o stovky procent, zároveň ale zajišťuje větší stabilitu. I proto firma dokázala přečkat poslední náročné roky poznamenané covidem a ekonomickou krizí.

„V minulém roce se nám podařilo i přes nelehkou dobu dosáhnout na tržby okolo 50 milionů korun. To představuje růst oproti minulému roku zhruba o pětinu. Snažíme se růst udržitelně, postupně, ale stabilně. To je pro nás důležité. Mnoho startupů v IT najme v době, kdy se daří, desítky lidí, které při výpadku zakázky musí náhle propustit. Tomu se snažíme vyvarovat. Raději přijmeme jednotky lidí ročně s tím, že víme, že je udržíme i v nelehké době. Stejně jako raději nepřijmeme nového klienta, abychom měli čas na ty stávající,“ popisuje Matyáš Mandík.

Foto: Pixelmate Tým studia Pixelmate

Poslední roky byly pro Pixelmate podobně jako pro řadu jiných firem z technologického světa náročné a turbulentní. Po příchodu covidu se dlouho nevědělo, jakým směrem a kdy se situace vyvine. I pražské studio pak nakopl nástup e-commerce, až zase přišel útlum související s ekonomickou krizí. Matyáš Mandík klepe na dřevo, že v Pixelmate na rozdíl od řady firem kolem sebe nemuseli propouštět. Zachránily je mimo jiné dlouhodobé spolupráce, které si i proto hýčkají. A po hektických letech teď vidí velkou příležitost pro další růst.

Zatímco v začátcích se s klienty bavili jen o webových, maximálně mobilních aplikacích, dnes už téměř u každého projektu zvažují napojení umělé inteligence, někdy i možnost budoucího využití rozšířené reality. Technologický svět se zkrátka vyvíjí a právě v umělé inteligenci vidí spoluzakladatel Pixelmate velkou příležitost.

„Už druhým rokem máme speciální tým, který se umělé inteligenci věnuje. Myslíme si, že to bude hlavní zdroj růstu ekonomiky v následujících dekádách. U projektů, kde dnes umělou inteligenci nenasazujeme, ji alespoň zvažujeme do budoucna,“ říká Mandík.

Největší expertizu má Pixelmate dlouhodobě ve finančním a bankovním sektoru. Mezi dlouholeté klienty patří například broker Patria patřící do skupiny ČSOB. V rámci této oblasti spolupracuje s několika family officy, které chtějí dát svým klientům nástroj pro správu a přehled o jejich portfoliu.

„Velkou radost máme z úspěchu startupu Bikeflip, který umožňuje prodat nebo koupit jízdní kolo z druhé ruky a u jehož zrodu a expanze jsme od začátku. A daří se také třeba aplikace Yves Rocher,“ doplňuje další projekty Mandík. Na nich bude s kolegy dál pracovat a chystá se také třeba na mobilní aplikace, kterou mohou být využívány jako komunikační kanály firem.