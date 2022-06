Vyzkoušejte novou husitskou hru. 1428: Shadows over Silesia českého tvůrce láká na kapitolu zdarma

Předpověď počasí dává tušit, že venkovním radovánkám nebude o víkendu přáno. Nezbývá než se zabavit pod střechou a v suchu. Pro milovníky historie, dobrodružství a videoher však bouřky a déšť nebudou znamenat zkaženou sobotu, ale parádní příležitost. Vychází totiž demo české hry 1428: Shadows over Silesia.

Slezsko je plné temnoty, nebezpečí a pekelných bytostí. A vydat se tam vyžaduje notnou dávku odvahy, štěstí i důvtipu. To není ošklivý pragocentrický žert, ale krutá pravda roku 1428, do něhož vás zavede příběh titulu od studia Kubi Games, které na historický zážitek s lákavou dávkou temného nadpřirozena zasazený do doby husitských válek láká hratelnou ukázkou.

1428: Shadows over Silesia slibuje kombinaci plížení, bojů i hádanek a svou hratelností má nechat vzpomenout třeba na taková jména jako Fallout nebo Broken Sword. O tom, jak moc se to hře daří, se můžete přesvědčit ve dnes vydaném demu. To představuje úvod příběhu, ve kterém se hráči zhostí dvojrole husitského hejtmana Hynka a johanitského rytíře Lothara. Demo můžete zdarma stahovat na Steamu.

„Jedná se o celou první kapitolu hry v podobě, v jaké bude i ve finální hře. Příběh hráče uvede do děje a budou si moct vyzkoušet většinu herních mechanik. Je zde plenění vesnice, jízda na koni, prozkoumávání jeskyně a několik hádanek. A nechybí ani intro nebo český dabing,“ říká brněnský vývojář Petr Kubíček, který se coby sólo tvůrce skrývá za názvem Kubi Games.

Vydání ukázky je navíc připomenutím, že vývoj Stínů nad Slezskem vjíždí do cílové rovinky před vydáním naplánovaným na 6. září. „Hra je téměř dokončená. Zbývá dodělat závěrečné kapitoly, opravit chyby a vše to vyladit,“ přibližuje Kubíček a dodává, že uloženou pozici z dema půjde přenést i do plné hry.

Kubíček je jediným full-time autorem titulu, s tvorbou 1428 – třeba se zmíněným dabingem – mu nepravidelně vypomáhalo ještě několik externích spolupracovníků. Drtivá většina hry však pochází od Kubíčka. Ten na ní pracuje už třetím rokem takříkajíc na vlastní pěst, až loni ho ve spanilé jízdě podpořila úspěšná crowdfundingová kampaň na Hithitu, která vybrala 600 tisíc korun.

Crowdfundingovému úspěchu se nelze divit, minimálně na papíře hra nabízí lákavý mix hratelnosti. „Vzhledem možná připomíná Diablo nebo Fallout, ale je mnohem blíže k druhému zmíněnému. Je to takový real-time Fallout s náročnějšími souboji a řadou dialogů a hádanek,“ popsal pro CzechCrunch Kubíček už v dřívějším rozhovoru. A připomněl, že byť se v ní vyskytuje magie, 1428 staví na skutečných dějinných událostech nebo třeba na opravdových půdorysech hradů a měst.

Kromě spojení akčního i přemýšlivého přístupu a historických reálií husitské doby láká 1428: Shadows over Silesia dokonce i kompletním českým dabingem. A také ve videoherním průmyslu neobvykle vysokou mírou přístupnosti. Má totiž jít vstříc i zájemcům se zrakovým postižením. S vývojem Petru Kubíčkovi v tomto ohledu pomáhá nevidomý programátor Lukáš Hosnedl, o jehož příběhu jsme na CzechCrunchi nedávno psali.

Na vydání plné hry se navíc mohou těšit i nadšení sběratelé. Shadows over Silesia vyjdou nejenom digitálně na Steamu, ale i ve fyzické podobě. Český herní obchod Xzone spustil předprodej sběratelské verze s řadou bonusů včetně vyraženého groše s motivem hry, artbooku nebo mapy.

„Hra nás zaujala hned po oznámení. Historické zasazení do období husitských spanilých jízd a k tomu temný fantasy příběh? Klasické old-school hádanky a izometrická grafika? Tohle zvládnou jen české ručičky,“ říká Martin Schovanec, zakladatel spolumajitel Xzone.

Ať už každopádně zájemci o palcáty, pancíře a potlačování (či šíření) kacířství zvolí stažení na Steamu, nebo sběratelskou edici, 1428: Shadows over Silesia se na bitevní pole jejich monitorů přiřítí jako křižák na válečném oři už 6. září.