Vyzkoušeli jsme, jak se stát přesunul do mobilu. Za pár vteřin dostanete výpis bodů nebo číslo pasu

Aplikaci Portál občana už lidé nějakou dobu mohli mít staženou v telefonu. Kdo tak učinil, shodne se patrně na tom, že se v ní špatně orientovalo, připojené datové schránky byly nepřehledné a celé to trochu působilo jako z devadesátek. Teď stát spouští aplikaci zcela novou, jejíž funkce testoval i se seniory. To by mělo být zárukou, že bude o dost jednodušší.

Potřebujete zjistit stav bodového systému u svého řidičského průkazu? Podívat se, jaké nemovitosti máte zapsané v katastru, nebo zjistit číslo pasu, když doklad zrovna nemáte u sebe? To všechno Portál občana jako takový už umí. Jeho novou, přehlednou webovou verzi spustil stát na konci loňského roku. Teď k tomu přihodil ještě přehlednější mobilní aplikaci, přičemž její starší verzi „vypíná“.

Důvod je jednoduchý, Zatímco ještě před pár lety komunikovali lidé se státem skrze svůj telefon jen minimálně, teď už je to víc než polovina těch, kdo využívají Portál občana. A stále jich přibývá. Před redesignem webových stránek to bylo 800 tisíc lidí, teď jich je přes 1,2 milionu. „I proto je zásadní, že publikujeme novou aplikaci, z Portálu občana se totiž stává každodenní pomocník,“ uvádí Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury, která měla vývoj nového nástroje na starosti.

„Skrze Portál občana na webu se lze dostat k šesti stovkám služeb, které mohou lidé využít online místo toho, aby běhali po úřadech. Teď to všechno převádíme i do aplikace. Chtěli jsme, aby byla moderní a služby v ní měli lidé hned po ruce,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Foto: DIA Aplikace má všechny funkcionality jako web, dá se tu navíc nastavit například upozornění

Výhodou aplikace je snadné přihlašování, například skrze Face ID. Také si v ní lze nastavit různé notifikace tak, že na telefonu u ikonky aplikace vždy zasvítí upozornění, když se děje něco nového. Portál občana tak dovede upozornit například na konec platnosti jakéhokoli dokladu. Jinak se tu hledá velmi snadno. Na pár kliků člověk zjistí všechny údaje, které stát digitalizoval. Kromě zmíněných řidičských bodů či výpisu z katastru se podíváte třeba na poslední technickou kontrolu všech vozů, které máte na sebe napsané.

Mnoho lidí ale využije například i žádosti o různé výpisy. Když už byla řeč o bodovém systému: na displeji se objeví konkrétní počet bodů, pokud by ale člověk potřeboval výpis, pak si ho jednoduše stáhne do telefonu. O další výpisy lze zažádat na pár kliknutí, třeba o výpis z rejstříku trestů fyzických i právnických osob. Požádat lze také online o příspěvek na bydlení či příspěvek na dítě a rodičovský příspěvek.

Přes aplikaci jde ale také vyplnit daňové přiznání, snadný přístup je tu totiž i do portálu Moje daně, do ePortálu České zprávy sociálního zabezpečení, do očkovací portálu nebo na stránku pojišťovny, a pokud je online, tak i ke zdravotnické dokumentaci. Získat lze i potvrzení o studiu, případně spočítat si důchod.

Služby, které uživatel často používá, si může označit jako oblíbené a rozhraní pak vyselektuje jednotlivé oblasti. Je tu záložka řidič, podnikatel, zdravotnictví či státní správa. Tomu, kdo vůbec neví kudy kam, poslouží vyhledávání. Datovky se pak podobou víc přiblížily skladbě e-mailové schránky, a pokud jich má člověk více, lze mezi nimi snadno překlikávat. V menu si nastavíte upozornění a můžete se podívat na svoje podání i stažené soubory.

Jedinou vadou je snad jen to, že některé věci trvají trochu déle a nejsou tak rychlé, jak jsou lidé z jiných mobilních aplikací zvyklí. Mesršmíd však dodává, že teď bude Digitální a informační agentura sbírat různé připomínky a aplikaci za ostrého provozu dál pilovat. Aplikace je ke stažení od čtvrtka v App Storu či v Google Play a postupně by se spolu s tím, jak se budou digitalizovat další služby, měly do ní i na webové stránky přidávat nové funkcionality.

Mezi prvními to bude DROZD, systém ministerstva zahraničí, který upozorňuje na krizové situace v zahraničí a v předstihu informuje o hrozícím nebezpečí. Objevit by se mohl v Portálu občana už v polovině letošního roku. Další by měly být digitální plné moci, neboli takzvaný registr zastupování, který nyní prošel schválením v Senátu. Ten budou moci lidé využít při převodu vozidla, daňovém přiznání či žádosti o cestovní pasy pro děti.