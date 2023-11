Nový Portál občana má fungovat jako e-shop nebo e-mail. Do budoucna slibuje například i plné moci

Uložit 0

Má představovat bránu do digitálního světa, ve kterém je komunikace s úřady víc než snadná. Stát spustil nový Portál občana. Má přinést všechny základní funkce, které obyčejný smrtelník potřebuje řešit nejčastěji. Při tvorbě nového designu se stát inspiroval e-shopy a e-maily, které zpravidla bývají pro uživatele nejpřívětivější.

Spolu s pondělkem by měli uživatelé Portálu občana, kterých už je téměř milion, narazit na nový design. V něm by se mělo objevit mnohem víc funkcí, než na které byli uživatelé až doteď zvyklí. Hned nahoře ostatně uvidí rozhraní s různými kategoriemi, které je podobné webovým prohlížečům nebo právě e-shopům. Je v něm možné zvolit, v jakých tématech chce člověk hledat – ať je podnikatel, řidič, zajímá se o zdravotnictví, kraje nebo města a obce.

Dohromady je k dispozici šest set služeb napříč různými portály, což znamená, že na jednom místě člověk najde možnost pořídit výpis z bodového systému, výpis z katastru nemovitostí, jsou tu služby z portálu Moje daně nebo z České správy sociálního zabezpečení. „Dřív byly služby krkolomné, těžké na ovládání, nebyly uživatelsky přívětivé. Rozhodli jsme se proto pro novou podobu, která je nejen vizuální, ale i funkční,“ vylíčil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Foto: DIA Nový portál občana a datovka

Jednou z hlavních bolístek původního Portálu občana byla především komplikovaná navigace. Nový design se z toho poučil a teď by měl sloužit jako příklad pro všechny úřady, jak vytvořit webové rozhraní. Jednodušší bude kromě samotné navigace například i práce s datovými schránkami. Ty se na Portálu občana objeví v pravém horním rohu a budou fungovat na principu e-mailové schránky. To znamená, že člověk uvidí doručenou poštu, nepřečtená upozornění a podobně. Snadno půjde překlikávat mezi dvěma datovými schránkami.

V budoucnu by na portál měly přibýt například také e-doklady. Přidání digitálního řidičského nebo občanského průkazu na Portál občana se bude řešit během první poloviny příštího roku. „Hlavní myšlenka je, aby portál šetřil peníze lidí i státu. Spousta lidí potřebuje něco vyřídit, my chceme, aby věděli, že to jde i online, navíc je to v mnoha případech, jako například u pořizování různých výpisů, zdarma,“ doplnil Bartoš.

V budoucnu by mohla služba obsahovat přístup do registrace ministerstva zahraničí DROZD, kam se mohou při cestách do ciziny lidé přihlásit, aby o nich stát měl přehled v případě, že se něco stane. Měl by tu být například také výpis z evidence občanských průkazů a cestovních pasů. A člověk by měl mít možnost dostat upozornění v případě, že se změní jeho bodový systém. Ten je mimochodem v novém Portálu občana taktéž. Upozornění lze ale nastavit nejen u něj. Člověk si může notifikaci nastavit přesně na to, co potřebuje.

„Jedna ze zásadních věcí, které chceme udělat, je také registr zastoupení. To jsou v podstatě digitální plné moci, kdy budu moci někoho zplnomocnit, aby za mě jednal s úřady,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Typicky bude možné službu využít například pro převod auta, kvůli kterému lidé nebudou muset na úřad. Funkce se bude ovládat právě přes Portál občana a fungovat bude tak, že jeden člověk přes portál plnou moc pošle a na druhé straně ji v portálu někdo přijme. „Je to velká infrastrukturní záležitost, samostatný registr, který se ale bude přes Portál občana ovládat,“ doplnil Mesršmíd.

Druhá věc, na kterou se Digitální a informační agentura chystá, jsou úpravy zákona o právu na digitální služby, díky kterým budou moci uživatelé potvrdit digitální úkon nebo dát oprávnění pro využití dat. „Jinými slovy, občan bude mít právo sdílet svoje údaje s jinými úřady, když k tomu dá povolení, další úřady si budou moci sáhnout pro uživatelova data, aby on sám nemusel pořád dokládat jednu a tu samou informaci znovu a znovu,“ dodal Mesršmíd.

Zároveň je ambice navýšit datový trezor a také dobu, po kterou se zprávy automaticky archivují, z devadesáti dnů třeba na rok. Úplně nejdřív by měl ale přijít redesign aplikace, ten současný se totiž týká jen webového prohlížeče. Nové aplikace by se uživatelé měli dočkat na přelomu roku.