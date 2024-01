Občanka bude v mobilu už tento týden. Prokazovat se s ní ve velkém půjde ale až od poloviny roku

Uložit 0

Místo naducané peněženky čím dál častěji stačí už jen mobil. Fyzické kreditní karty už nepoužívá víc než čtvrtina uživatelů, platí jednoduše telefonem. Ani pro revizory v pražské dopravě není předložení mobilu namísto karty ničím nezvyklým. A už za pár dní se k digitalizovaným kartičkám přidá i občanka.

Přesunout občanský průkaz do svého telefonu umožní od 20. ledna nová aplikace eDoklady z dílny státní Digitální a informační agentury (DIA). Start dokladu v mobilu nabral mírné zpoždění, původně se počítalo s tím, že začne platit už od začátku nového roku. Důvod je jednoduchý, parlamentním kolečkem zákon o elektronických dokladech sice už prošel, aby začal platit, musel se ale objevit i ve Sbírce zákonů. A to se stalo až pátého ledna a od té doby běží patnáctidenní lhůta.

Takzvané eDoklady mají být alternativou ke klasické kartě, to znamená, že aplikace s nahranou občankou bude sloužit při fyzickém prokazování se. V momentě, kdy bude spuštěna, budou virtuální doklad akceptovat na několika úřadech. Je mezi nimi Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český telekomunikační úřad nebo Úřad vlády.

Byť je dohromady úřadů osmnáctka, běžný občan pozná výhody elektronického dokladu až o pár měsíců později. Teprve od poloviny roku začne totiž virtuální občanku přijímat také policie nebo soudy, finanční úřady, úřady práce, katastr či Česká správa sociálního zabezpečení. Tedy instituce, které člověk při styku s úřady využívá mnohem častěji. To zároveň znamená, že teprve od prvního července budou moci lidé klasickou občanku nechat doma. První půlrok se totiž nebudou moci digitálním dokladem prokázat policii.

Další instituce by se měly přidávat záhy. Od příštího ledna by to měly být také banky, pojišťovny nebo notáři či pošta. V následujícím roce přibude také tato možnost u voleb, to znamená, že v těch do Evropského parlamentu letos v červnu ještě musíme klasický doklad s sebou. Ani pak ale fyzická občanka nezmizí. Platná bude stále, podobně jako je to právě třeba s platebními kartami. Bez existence fyzického dokladu nebude možné pořídit ani ten virtuální a platí také, že i v případě, že zůstane kartička doma v šuplíku, musí být platná.

Digitální opis občanky bude v telefonu dostupný i bez online připojení, takže neselže ani při koupi alkoholu v suterénním supermarketu. Výhodou bude také to, že si člověk bude moci v elektronické verzi zvolit, jaké údaje by měly být vidět. „Například při prokazování věku nemusí být vidět adresa bydliště,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

V samotné aplikaci si člověk bude moci vybrat, zda se bude ověřovat bankovní identitou nebo jiným elektronickým ověřením totožnosti. Pokud se bude chtít prokázat, aplikace vygeneruje kód, na základě kterého se k potřebným údajům dostane ten, kdo kontrolu provádí. O předání informací se postará bluetooth, který je podle DIA bezpečnější cestou přenosu údajů. „V rámci předání je přenášena i fotografie a ta by se ve slušné kvalitě do QR kódu nevešla,“ uvádí státní společnost.

K výhodám Digitální a informační agentura řadí také to, že údaje z občanky bude možné snadno kopírovat například při nákupu letenky, benefitem má být i ochrana soukromí, data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Platí také, že pokud někdo telefon ztratí, k datům se nikdo nedostane, jsou chráněná a na dálku je navíc bude možné odpojit v Portálu občana.

S sebou je nutné brát fyzickou kartu vždy, když člověk pojede do zahraničí. Teprve až s chystanou Evropskou digitální peněženkou bude možné českou digitální občanku používat i v zahraničí. Jak už také bylo řečeno, eDoklady slouží jen k fyzickému prokazování. Pro styk s úřady na dálku slouží takzvaná eObčanka, k níž je potřeba plastový průkaz s čipem a také čtečka čipových karet.

Koncem ledna by měla začít fungovat také nová aplikace Portálu občana, jehož podoba je k vidění už na klasických webových stránkách. Letos by se měl zprovoznit také Registr zastupování v situacích, kde bude snadné udělovat plné moci, což je ideální například pro podání daňového přiznání skrze účetní.

Kde a kdy bude možné použít občanku v mobilu

Od 20. ledna 2024

Ústřední správní úřady, to znamená všechna ministerstva a další orgány. Kromě ministerstev (vyjma zastupitelských úřadů) i:

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní sportovní agentura

Digitální a informační agentura

Od 1. 7. 2024

Další státní orgány jako například:

policie, soudy

finanční úřady

úřady práce

Česká správa sociálního zabezpečení

živnostenské úřady

katastrální úřady

matriční úřady

kraje

obce s rozšířenou působností

Od 1. 1. 2025

Orgány veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například: