Vyzkoušeli jsme papírky na praní. Studentka s nimi vyhrála startupovou soutěž, teď chce do obchodů

Prací prášky, gely, kapsle, speciální koule, díky kterým údajně není potřeba používat vůbec žádný prací prostředek, nebo mýdlové ořechy. Světu praní prádla nelze upřít jeho pestrost. Ale takové prací papírky, to tady ještě nebylo. Jenže pak dostala studentka Technické univerzity v Liberci Petra Doubková nápad, který by umožnil si praní sbalit na cesty. Ne že by po tom každý obzvlášť toužil, ale jsou případy, kdy se něco takového může hodit. Svůj čas i úspory tak investovala do vývoje ekologických pracích papírků. Světlo světa spatřily loni díky kampani na HitHitu a my jsme je mohli podrobit důkladnému testování v pračkách několika vybraných redaktorek a redaktorů.

Zdá se, že Petra Doubková je praktická mladá žena. Prací papírky totiž začala vymýšlet po tom, co absolvovala několikadenní orientační běh. A v jeho průběhu si říkala, jak užitečné by bylo, kdyby si s sebou mohla vzít i prostředek, v němž by vyprala namáhané funkční prádlo. Takový, který by se vešel do batohu, byl lehký a skladný, nikdy a nikam by nevytekl, a hlavně – který by fungoval i při praní v ruce. Žádný takový ale na trhu nebyl, a jelikož měla zázemí technické univerzity, pustila se do realizace nápadu sama.

„Nejprve jsem pracovala s ideou vyrobit papírky pomocí nanovláken se stříbrnými částicemi, které jsou silně dezinfekční – v tu dobu tu byla totiž pandemie covidu. Problém byl ale v tom, že tyto částice nejsou stoprocentně biodegradabilní a dělají paseku v odpadních vodách,“ říká Doubková. Nakonec se jako nejlepší varianta ukázaly papírky, které se po kontaktu s vodou promění na prací gel.

S prototypem pracích papírků se Doubková na podzim 2021 přihlásila do startupové soutěže, kterou organizovala Technická univerzita v Liberci, a vyhrála. Už během soutěže a také po ní absolvovala dva akcelerační programy, během nichž pilovala výrobu, značku a další strategii. Jenže na financování dosavadního vývoje padly všechny její úspory a vydělané peníze, a tak se rozhodla výrobu zafinancovat pomocí crowdfundingové kampaně.

Foto: EcoHaus Doubková začala prací papírky vyvíjet při studiích na Technické univerzitě v Liberci

V té se jí podařilo vybrat 450 tisíc korun, papírky její značky EcoHaus se tak mohly začít dostávat do prvních českých domácností. „Výrobu papírků mám zadanou externě. Dlouho trvalo najít vhodného výrobce, který by splňoval technické parametry, ale také prací účinnost. Výroba probíhá stále stejně, protože jsem si na začátku musela nechat vyrobit velký objem, aby mě vůbec přijali do výroby,“ přibližuje mladá podnikatelka.

Papírek obsahuje šest složek potřebných k praní a v pračce se do pěti vteřin rozpustí. Jeden vystačí na jednu pračku a rozpustí se i při nízkých teplotách, na balení je ale doporučení, že v případě více znečištěného prádla je lepší použít papírky dva. Balení stojí 429 korun a obsahuje 60 papírků – v závislosti na použitém množství s nimi tak lze vyprat 60 nebo 30 praček. V prvním případě tak jedno praní přijde na sedm korun, ve druhém na 14 korun.

Nyní běží na HitHitu druhá crowdfundingová kampaň, která má za cíl dostat prací papírky do kamenných obchodů. Zatím jsou totiž dostupné pouze na e-shopu. Studentka by také ráda vybrala peníze na vývoj nových vůní. „Také tento měsíc podepisuji první velkoodběratele, takže prací papírky budou k zakoupení i na dalších e-shopech a pak je cílem dostat je do drogerií a dalších obchodů.“

Do svého studentského projektu zatím Doubková investovala jeden milion korun ze svých prostředků a byznys se snaží posunout kupředu i tím, že se přihlásila do startupové akademie CzechCrunch. Dosud na projektu pracovala především sama, což by ale ráda v dalších měsících změnila. Svou značku EcoHaus by totiž v budoucnu ráda rozšířila o produkty pro péči o celou domácnost, potřebuje tak větší tým a případně také zapojení investorů.

Akademie jí tak může pomoci ve sběru kontaktů. S dalším rozvojem jí poradí také vlastní mentor, navíc bude mít možnost promluvit si jak s odborníky na růst, tak obchod, expanzi, ale i s investory. Běh, kterého se účastní, začíná už v březnu, mezi kolika novými projekty bude, zatím není jisté – přihlášky se uzavírají během pár dní.

A jak dopadlo testování papírků EcoHaus redakcí CzechCrunch?

Sára Goldbergerová:

Hlavní předností nového pracího prostředku je jeho podoba – papírky jsou skladné, snadno se používají, navíc se dají zabalit vážně kamkoliv. Při balení krosny na horské túry, kdy člověk potřebuje šetřit každý gram, ale přitom si chce stále zachovat aspoň nějaké hygienické standardy, je velmi uvítám. Jejich vůně je na první přičichnutí a po vyprání poměrně výrazná, po uschnutí prádla ale rychle mizí, na což jsem ale zvyklá takřka u všech ekologických prostředků. V případě odolných skvrn je fajn papírky posílit ještě třeba žlučovým mýdlem, se standardně znečištěným oblečením si poradí dobře samy o sobě. Velkou výhodu vidím především v tom, že jsou balené v papírovém obalu, díky čemuž člověk snižuje svoji plastovou spotřebu. A to se počítá.

Vojta Sedláček:

Může být prací papírek nadějí pro beznadějné pradleny, jako jsem já? Možná. Pračka není můj kámoš, piktogramům, skrze které na mě jejich výrobci promlouvají, nerozumím, a jelikož jsem nedával pozor na hodinách fyziky, netuším, jaký rozdíl udělá praní prádla na 40 a na 60. Přesto jsem sebral odvahu, pár pracích papírků a pustil se do díla. Novinka mi pomohla obejít marné hledání šuplíků, do kterých se sype prášek a lije aviváž. Prostě jsem jen naházel pár svršků a spodků do bubnu, vhodil papírek a rychle víko zabouchnul. Po fázi samotného praní přišla chvíle pravdy. Po otevření bubnu se vyvalila libá vůně a na oblečení nebyly žádné stopy po zbytku papírku či mapy po prášku. Prací papírek tak hodnotím jako ideální vstupenku do světa plného bělostné čistoty.

Foto: EcoHaus Přidaná hodnota pracího prostředku je papírové balení

Iva Brejlová:

Papírky jsou pohodlné na užívání, méně upatlané než prací gely a dobře se mi osvědčily u funkčních věcí, stejně tak (což je v podstatě totéž) u věcí z umělých materiálů. Odolné skvrny ale příliš dobře nevyperou a v porovnání s gely na praní ani tak výrazně nevoní. Ale vzhledem k tomu, že jde o podstatně ekologičtější variantu, je vůně první věc, kterou oželím. Rozhodně si dovedu představit, byť jsem zatím nestihla vyzkoušet, že jsou super na cesty – lehké, lze je vzít i do příručního zavazadla do letadla a nehrozí, že se cestou vylijí.

Peter Brejčák:

Na první pohled – nebo spíše „počich” – mě zaujala příjemná a silná vůně. Papírky působí křehce, ale jejich velikost je ideální na skladování. Nezaberou hromadu místa jako klasické prací prostředky. Sympatická je jejich nízká emisní stopa, která je ovšem vykoupena vyšší cenou v přepočtu na jedno praní. Papírky jsem testoval v několika režimech, bez problémů se rozpustí i při rychlém režimu praní sportovního oblečení ve 30 stupních na 30 minut. I při běžných programech na 40 a více stupňů oblečení příjemně vonělo. Jediný problém nastal při praní černých triček z ekologické bavlny – na nich i po běžných prostředcích někdy zůstávají malé bílé skvrny, což se bohužel stalo i při použití výrobku značky EcoHaus.

Eliška Nová:

Mají spoustu výhod. Na jejich obal není potřeba tolika plastu a nezabírají mnoho místa. Ani tak ale nebudou vyhovovat každému. Kdo se nechal reklamami zblbnout a potřebuje vůně rozkvetlých luk, orchidejí nebo svěžího vánku, tomu nebudou papírky stačit. Prádlo totiž nevoní jako s běžnou komerční výbavou, byť jde jen o opojnost, takže při bližším ohledání zjistíte, že vůni nabízí i papírky, jen ne tak silnou. Vyzkoušeno při polovičním zaplnění bubnu, s prádlem, ve kterém se nikdo neválel v trávě. V takovém případě papírky obstát mohou.

Jiří Blatný:

Na běžné praní fungují úplně bez problému. Nepodařilo se mi je ale vyzkoušet na nějakém opravdu hodně špinavém prádle. Jednou při praní černého prádla byly na oblečení po vyprání bílé skvrny, které ale šly bez problému rukou nebo ubrouskem smést. Ideál podle mě hlavně na cesty, kvůli skladnosti.