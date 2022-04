Vyzkoušeli jsme tablet od Lenova, který chce narušit vládu Applu. Má kovový design a stylus v základu

Nemá cenu nic zastírat, jsme doma rodina applistů. Ovce, řekl by někdo. Takže když jsem vytáhl z batohu fialovo-modrou krabici s nápisem Lenovo, žádné velké nadšení se nedostavilo. Po jejím otevření ale následovalo překvapené: „Tý jo, tati. To je pěkný!“ Ano, nový tablet Lenovo Tab P12 Pro je pěkný. Moc pěkný.

A ano, je zvenku v lecčems podobný Applu – elegantní celokovové tělo a úzký profil jdou stejnou, designově minimalistickou cestou. Oproti produktům z Cupertina je ovšem tenhle „tácek“ podstatně obdélníkovitější. Jeho vnější rozměry jsou 286 × 185 × 5,6 milimetru, hmotnost je velmi slušných 565 gramů.

To úzké, elegantní, kovově chladné tělo má ovšem v rukou dětí zaděláno na problém. I když ho drží dospělý, subtilní konstrukce ve vás vytváří pocit, že tablet snadno poškodíte. Zároveň se s útlým tělem hůře manipuluje, není ho jak chytnout, když ho například zvedáte ze stolu. Takže navlečení do ochranného obalu je pro intenzivnější užití a klidnější spánek nutné, protože zároveň nejde o úplně levnou hračku: cena začíná jen těsně nad hranicí 20 tisíc korun.

Honosnému dojmu nahrává i stylus, který je součástí balení. To je něco, za co si Apple účtuje 2,5 nebo 3,5 tisíce korun podle toho, jestli si vyberete pero první či druhé generace. P12 Pro ho má v základu. Tužka se nabíjí po přichycení k magnetickému proužku na zadní straně tabletu, což není zrovna praktické. Zvlášť když stejný magnet a přichycení je možné i z boku, kde se akorát stylus nenabíjí. „Tati, proč to nemáme u iPadu? To je na kreslení lepší než prsty!“ Tohle jsem slyšel několikrát a neměl na to co říct.

Foto: CzechCrunch Lenovo Tab P12 Pro a Apple iPad Air

Po spuštění uživatele nadchne fantastický displej. Technologie AMOLED, rozlišení 2 560 × 1 600, obnovovací frekvence 120 Hz, úhlopříčka 12,6 palce a hlavně úžasné barvy a podání. Vlastně je mi úplně jedno, jaké má ten který displej přesně technické parametry. Chci, aby se mi na něj dobře dívalo. A v tomto směru Lenovo iPady Air, které máme doma, strčí hravě do kapsy.

K samotné práci s tabletem není moc co dodat – je rychlý. Pohání ho operační systém Android 11 a procesor Snapdragon 870, takže v podstatě cokoli, co uděláte nebo pustíte, je k dispozici okamžitě. Baterie vydrží zhruba 10 až 12 hodin v závislosti na tom, co zrovna na Lenovu děláte. Syn ho dokázal kombinací her a YouTube ovšem vyšťavit i za podstatně kratší dobu. Překvapivě rychlé ale bylo nabití, a to v řádu dvou hodin. I v tomto parametru naše domácí iPady Air pohořely.

Konkurence od Applu, na kterou Tab P12 Pro míří, je však nepochybně iPad Pro (12,9 palce). Jenže ten se srovnatelnou kapacitou 256 GB a slotem pro SIM na 5G sítě vyjde o 10 tisíc korun dráž – a třeba pero si k němu musíte navíc dokoupit. V Lenovu je navíc integrovaná jak čtečka otisků prstů, tak rozpoznání obličeje a je vybavený překvapivě výkonnými a dobře znějícími reproduktory JBL.

Zodpovědně také můžu říct, že pro děti není vhodný ani P12, ani Apple. Či spíše jsou pro ně zbytečně dobré. Jestliže ale nejste zarputilí applisté, tento tablet od Lenova byste minimálně měli zvážit, protože pocitově i výkonově s nakousnutými jablky nejen snese srovnání, ale vlastně je i poráží.

Foto: CzechCrunch Součástí balení Tabu P12 Pro je i stylus