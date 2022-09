Vzdal se prestižní univerzity a roky v tichosti ladil svou firmu. Teď Figmu prodal za 20 miliard dolarů

Transakce, kterou před pár dny ohlásil softwarový obr Adobe, vyrazila mnoha lidem dech – za 20 miliard dolarů, tedy za půl bilionu korun, koupí společnost Figma. Ta je jejím přímým konkurentem, pomáhá designérům spolupracovat na projektech online a na dálku. V době, kdy valuace startupů klesají a investoři se od technologických titulů odvrací, to je skoro šokující deal. Který je ale také příběhem umanutosti, odhodlání a víry mnoha, že uspěje jeden ambiciózní, ale tichý chlapík.

Brownova univerzita patří mezi nejprestižnější vysoké školy světa, je součástí slavné Ivy League. Jejími absolventy jsou americká ministryně financí Janet Yellenová, herečka Emma Watsonová nebo šéf Uberu Dara Khosrowshahi. Pro Dylana Fielda bylo vždy snem se na ni dostat a jeho rodiče se museli sakra otáčet, aby utáhli tamní školné. Jenže rok před promocí byl se vším konec – talentovaný student počítačových věd to zabalil, přes otcův nesouhlas se odhlásil a odjel do San Franciska zkusit dráhu startupisty.

Nebyl v tom ale tak úplně sám. Jednak s ním vyrazil jeho spolužák Evan Wallace, jednak zabodoval v grantovém programu miliardáře Petera Thiela, který dvěma desítkám byznysových talentů nabídl po 100 tisících dolarech na rozjezd firmy, pokud se kvůli tomu vzdají studia na univerzitě. A tak se vypravili do Kalifornie za svým snem, psal se rok 2012. Ten sen, který pojmenovali Figma, z Fielda teď po deseti letech udělal miliardáře.

Adobe, jedna z největších softwarových firem světa, totiž za Fieldovu společnost (Wallace ji v průběhu času opustil) nyní nabídla 20 miliard dolarů. Polovinu zaplatí v hotovosti, polovinu ve formě akcií, které ovšem bezprostředně po oznámení zareagovaly poměrně velkým poklesem. Buď jak buď, jelikož si Dylan Field ve Figmě udržel podle odhadů dosud minimálně desetinový podíl, by to pro něj znamenalo příjem zhruba dvě miliardy dolarů. Na to, že mu čerstvě bylo teprve třicet, to není špatné…

Figma je zároveň ukázkou poctivého byznysového příběhu. Field s Wallacem ji založili ve zmíněném roce 2012, dalších pět let jim ale trvalo ladění produktu, než s ním šli na trh. Během této doby, kdy museli prokázat velkou trpělivost a odhodlání, přesvědčili i některé hodně zvučné investory. První, kdo do nich vložil peníze, byl fond Index Ventures, později ho následovali kolegové z Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz nebo Sequoia Capital. Tedy absolutní the best of ze Silicon Valley.

„Když jsem Dylana poprvé potkal, byl to devatenáctiletý stážista v kancelářích firmy Flipboard v Palo Altu. Už tehdy byl naprosto přesvědčený, že bude zakladatelem vlastní firmy a bylo jasné, že dosáhne mimořádných věcí,“ vzpomíná na něj partner Index Ventures Danny Rimer. I pro něj to byl hodně úspěšný příběh, protože jeho společnost získala za vstupní investici v řádu jednotek milionů dolarů desetinový podíl a teď odešla podobně jako Field se dvěma miliardami dolarů.

Foto: Depositphotos Sídlo společnosti Adobe

To, proč Adobe přistoupilo k jednomu z největších technologických dealů posledních let, je dané popularitou Figmy. Ta funguje jako online nástroj pro designéry nebo ilustrátory, kteří mohou paralelně pracovat v jejím prostředí a všechny změny a úpravy vidí v reálném čase. Nedávno například vyšel na serveru CNBC obsáhlý text o tom, jak si Figmu oblíbili zaměstnanci Microsoftu.

Právě kolos ze Seattlu byl také vážným zájemcem a nepřímo tak přiměl Adobe, aby zaplatilo víc, než podle akciových trhů bylo třeba. Upřímně, 20 miliard dolarů v době, kdy valuace v technologickém sektoru procházejí velkou korekcí, vypadá přece jen přemrštěně – roční tržby Figmy jsou „jen“ 400 milionů dolarů a při posledním investičním kole v létě 2021, kdy byl trh opravdu přehřátý, byla její hodnota poloviční.

Na druhou stranu raketový růst hodnoty je něco, na co je Figma v posledních letech zvyklá. Protože její zakladatelé svůj produkt a firmu ladili mnoho let, ještě v roce 2018 byla její valuace pouhých 115 milionů dolarů, jak připomíná deník Wall Street Journal.

Jenže pak už to šlo ráz na ráz, podle databáze Crunchbase do ní investoři postupně poslali 330 milionů dolarů a vytáhli její cenu až na loňských 10 miliard. A jelikož kapitálové trhy nyní vstupům nových firem na burzu moc nepřejí, spojení s konkurentem dávalo smysl – Adobe totiž nabízí velmi podobný produkt s názvem XD.

Jméno Dylan Field se nyní stalo jedno z nejskloňovanějších na startupové scény. Až dosud se svou firmou letěl mladý podnikatel tak trochu pod radarem, Figma sice byla a je zavedeným pojmem a designéři ji skutečně hodně a rádi používají, nikdy to ale nebyl ikonický pojem jako Uber, Airbnb nebo některý z obrů světa sociálních médií. To se nyní změnilo. A co na to Field? Pro Wall Street Journal to shrnul celkem stručně: „Zatím ještě musím zprocesovat všechny ty změny, které to pro mě znamená.“