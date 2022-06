Doba, kdy bylo vesmírné bádání výhradně v područí organizací jako NASA a ESA, je nejspíš nenávratně pryč. Přesvědčení jsou o tom tedy alespoň investoři, kteří posílají další obří balík peněz do vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska. Nová investice z ní dělá druhý nejhodnotnější startup na světě.

Podle zprávy pro americkou Federální komisi pro cenné papíry a burzu SpaceX prodalo své akcie za 1,68 miliardy dolarů, v přepočtu za více než 39 miliard korun. Částku dala dohromady skupina 74 investorů. Původně jim nicméně SpaceX nabízelo akce až za 1,72 miliardy dolarů – cenné papíry za další zhruba miliardu korun tak alespoň zatím svého kupce nenašly.

První prodeje uskutečnil SpaceX už 27. května, pouhý týden poté, co SpaceX podle CNBC oznámilo záměr vybrat peníze v interním e-mailu pro zaměstnance. Celkově už se tak SpaceX může pyšnit valuací 125 miliard dolarů (v přepočtu 2,9 bilionu korun), což je o 25 miliard dolarů více než po loňském investičním kole.

V žebříčku světově nejhodnotnějších startupů tak SpaceX obsazuje druhou příčku za čínským obrem ByteDance s valuací 400 miliard dolarů, do jehož portfolia patří především sociální síť TikTok. Třetí místo patří čínskému výrobci takzvané rychlé módy Shein, valuace 100 miliard dolarů zatím těsně uniká platebnímu startupu Stripe na čtvrtém místě.

Představitelé SpaceX novou investici nijak nekomentovali a další informace o tom, jak peníze využijí, si už tradičně nechávají sami pro sebe. Jisté však je, že společnost čekají velmi nákladné projekty, které si nové financování budou vyžadovat.

V první řadě vesmírný startup pracuje na své konstelaci internetových satelitů Starlink. Připojení přes ně je dostupné už na značné části severní polokoule a na oběžné dráze obíhá už více než 2 400 družic. Celkově jich však firma chce vypustit až 12 tisíc, na čemž konzistentně pracuje – další let se satelity na palubě je v plánu například již tento pátek.

Druhým velkým a patrně ještě nákladnějším projektem je pak loď Starship, která by lidstvo jednou měla donést na Mars. Konstruovaná a testovaná je na kosmodromu v Texasu a je to ostatně jen pár dní, co americká Federální letecká asociace schválila pokračování programu včetně orbitálních letů. Tedy za podmínky, že Musk a jeho tým učiní více než 75 drobných úkonů na zmenšení enviromentálních dopadů v oblasti.