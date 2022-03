Vzhůru za Babišem, Trumpem i Čestmírem Mázlem. Pokračování kultovní české hry Polda se blíží

Nejprve se otrkal během vyšetřování únosu v Lipanech, pak se zabýval požárem hotelu ve městě Marsias. Dokonce zavítal i do antického Řecka, když pochopil, jak funguje cestování časem. A naposledy se objevil v Hollywoodu. Detektiv Pankrác toho za svou čtyřiadvacetiletou kariéru zažil opravdu dost – a zdaleka nekončí. Teď se vydá na největší setkání celebrit. A to v novém pokračováním kultovní české herní série Polda, na kterou tvůrci lákají dalšími ukázkami.

Když první díl Poldy v roce 1998 vyšel, pro mnohé snad neexistovala lepší hra. Česká adventura, v rámci které jste museli řešit rébusy i naslouchat všem okolo, si získala davy fanoušků, kteří po tvůrcích chtěli další a další pokračování. A těch se jim také dostávalo, byť jejich kvalita a nápaditost byla diskutabilní.

Pořád se ale jednalo o populární hru, z velké části kvůli originálnímu dabingu. Už premiérová epizoda proslula tím, že v ní zazněly hlasy herců jako Luděk Sobota, Petr Nárožný nebo Jiří Lábus. V nadcházejících dílech jsme pak mohli slyšet třeba Bohdana Tůmu, Valérii Zawadskou, Martina Dejdara nebo Jiřího Mádla.

Protože se jedná o velká jména tuzemské herecké scény, Polda si drží relevanci i dodnes. Ostatně zkuste se zeptat někoho, kdo na přelomu tisíciletí sledoval český gaming, jestli někdy o Poldovi slyšel. S velkou pravděpodobností vám přitaká, a ještě se u toho pousměje. Jelikož na legrácky, které tam padaly, se nezapomíná.

Zábavu a vytříbený dabing slibuje i sedmé pokračování hry od vývojářů ze studia Zima Software. Na něj nalákali už před dvěma lety, kdy oznámili, že „sedmičku“ chystají. Pak s ní šli na crowdfundingový portál Hithit, kde vybrali přes 1,4 milionu korun, a plánovali, že ji v říjnu loňského roku spustí.

Termín vydání se nakonec (evidentně) odložil a dlouho bylo ticho po pěšině. Proto se nyní tvůrci rozhodli, že Poldu 7 připomenou v nových ukázkách, ve kterých vystupuje hned několik zajímavých jmen. V sedmém pokračování, které má vyjít už v dubnu, totiž zavítáte na takzvaný Celebritycon, respektive sešlost největších celebrit.

Spojení „největší celebrity“ ale v tomto kontextu může znít poněkud zvláštně. Ano, sice se tam objeví Ronald Trumpeta (respektive Donald Trump), kterého bude namlouvat Tomáš Matonoha, ale zbytek má do „velkých celebrit“ poněkud daleko. Nebo myslíte, že Andrej Babiš s čapím hnízdem na hlavě, nadabovaný Petrem Jablonským, patří mezi světovou smetánku?

Tím bizarnost obsazení nekončí. Důležité role budou hrát v Poldovi 7 i postavy z populárního seriálu televize Nova Ordinace v růžové zahradě, konkrétně Čestmír Rozmázl (namluvený Petrem Rychlým) a zdravotní sestra Bageta, které propůjčí hlas Bára Štěpánová. A samozřejmě hlavní roli bude mít stále policista Pankrác, opět namluvený Luďkem Sobotou.

Co se bude v nové hře dít? To budete moci zjistit už 15. dubna, kdy Polda 7 dorazí na službu Steam – a jak tvůrci uvádí, herní dobu odhadují na dvanáct až patnáct hodin. Ti, kteří podpořili kampaň na Hithitu, dostanou přístupový kód do hry o něco dřív – už 1. dubna.

Časem by novinka měla dorazit také na mobilní zařízení. V souvislosti s vydáním Poldy 7 se také mluví o tom, že by autoři na Steamu zpřístupnili všechny díly této herní série. Prozatím je tam jen šesté pokračování pod názvem Detective Hayseed – Hollywood.