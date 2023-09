Vzpomínky na dokonalost. Projeli jsme nejsilnější sériové Porsche 911. Připomíná, co znamená rychlost

Zabouchnutí dveří, usednutí do pohodlné sedačky v přímé poloze, přejetí koženého sportovního volantu rukou a poslední nadechnutí před sešlápnutím brzdového pedálu a otočením klíčku směrem vpravo. Oči se rozzáří, zorničky rozšíří, tělo zachvěje a ušními bubínky se rozlehne zvuk startu třílitrového šestiválcového motoru ze stuttgartského Zuffenhausenu.

Tohle není běžné auto, které vidíte na každém rohu, ani to není auto, na které je snadné zapomenout. Ať už ho jen letmo zahlédnete na silnici, nebo máte tu možnost se s ním alespoň na krátkou dobu projet, utkví vám v paměti.

Je to těžko popsatelná emoce, která u nejednoho nadšence sahá až do doby, kdy ještě jako malé dítě viděl ikonicky zakulacené tvary miniaturního měřítka Porsche 911 ve výloze hračkářství. A později v ulicích, filmech a seriálech, ale především na závodních okruzích, kde tyhle vozy pravidelně trhaly rekordy.

Porsche s modely 911 oslaví příští rok už šedesát let. A stále jsou nesmírně oblíbené. Zkuste si schválně vzpomenout, kolika lidem ve vašem okolí se ikonická „děvětsetjedenáctka“ nelíbí? Spočítáte je na prstech jedné ruky, pokud vůbec.

Foto: CzechCrunch Ikonické Porsche 911

I pro mě má Porsche své výsadní místo v srdci, a proto byla možnost otestovat nejvýkonnější sériové provedení nové generace Porsche 911 s přívlastkem Turbo S pocta. Za tu bych chtěl poděkovat autopůjčovně Kings Car Rental v Dubaji, díky které jsem se mohl projet v mnohem netradičnějším prostředí. Sehnat ji k testování na tuzemském trhu je totiž poměrně těžké, a to i mezi novináři.

Dvě a půl vteřiny zatajeného dechu

Řídil jsem už spoustu opravdu silných aut, od klasických spalovacích přes elektrická až po upravené speciály. Buď je to tak, že máte hodně rychlé auto, ve kterém se cítíte nepohodlně při denním ježdění, nebo máte něco pohodlného, kde to ale zase vyvažuje větší hmotnost a jiné chování na silnici. Porsche už od startu produkce 911 kombinuje něco mezi.

Motor je tradičně v zadní části a sedí na 21palcových 31 centimetrů širokých kolech, která drží k silnici jako přilepená. Navíc u nových modelů je ve výbavě natáčení zadní nápravy, což je příjemná změna. A že je to třeba, o čemž napoví řeč čísel. Přesně 1,1 vteřiny vám zabere dostat se na 50 kilometrů v hodině a jen 2,5 vteřiny na celou stovku. Když budete dál držet plyn na podlaze, přes 200 kilometrů v hodině se přehoupnete za méně než 8,5 vteřiny. Jen pro porovnání, to je téměř čas, za který se na poloviční hodnotu dostane nejvýkonnější Škoda Superb se svými 300 koňmi.

Foto: CzechCrunch Kůže je téměř všude, i na volantu

K takto rychlé akceleraci vám stačí pouze zastavit, přepnout se na volantu pomocí voliče jízdních režimů do režimu Sport plus, sešlápnout brzdu a plyn až do pěti tisíc otáček a během pár vteřin brzdu pustit. Garantuju vám, že to, co se stane pak, jste ještě nezažili. Rychlost, ale zároveň stabilita a pocit, který auto při akceleraci dává, se jednoduše nedá napodobit.

Navíc to díky inženýrům z Porsche můžete dělat stále dokola. Tohle auto se jednoduše pro rychlou jízdu narodilo a jen tak nic ho nezastaví. Žádné přehřívání, žádné limity, žádné problémy s převodovkou, ta je naopak tak přesná, že dokáže přeřazovat v řádu milisekund a v kombinaci s vysokými otáčkami, do kterých vám 911 dovolí vkročit, vytváří symfonii zvuku.

S děvětsetjedenáctkou na nákupy

Když ale znovu zpomalíte, přepnete si režim zpět do normálu, auto se najednou stane pohodlným společníkem pro denní ježdění. Podvozek je mimo sportovní režim příjemný, nerovnosti dokáže přejet s grácií, množství asistentů a technologií zase dělá téměř vše samo. A vy se jen vezete.

To je vlastně zásadní posun v aktuální generaci 992. Když se posadíte dovnitř na pohodlné sedačky a mezi kožené polstrování téměř všeho, co jde, uvidíte spoustu moderních zařízení, která Porsche do 911 postupně přidává.

Uprostřed nechybí mechanický otáčkoměr, který lze vytočit až nad devět tisíc otáček za minutu. Vedle něj už jsou ale konfigurovatelné digitální displeje, které může doplnit i head-up displej, a uprostřed oproti minulé generaci zvětšený displej infotainmentu, který prošel modernizací. Dnes už bez problémů zvládne Apple CarPlay nebo Android Auto. Propojí se s telefonem i vlastním GSM modulem, ale také chytrou aplikací, ve které lze sledovat všechny detaily auta.

Co mě ale překvapilo, je, jak variabilní může tohle auto být. Ve skutečnosti nejde o dvoumístné coupé, ale nabídne rovnou čtyři místa. Jasně, dozadu pravděpodobně zvládnete dát jen toho největšího nepřítele, co bude mít nohy do strany, ale s jedním či dvěma dětmi v sedačkách či psem problém rozhodně nebude.

Zadní sedačky se navíc dají sklopit, díky čemuž si vytvoříte prostor až na dva velké kufry nebo další vybavení. Vedle toho je samozřejmě k dispozici přední zavazadlový prostor. Původně jsem myslel, že do něj zvládnu dát tak možná batoh a jednu dvě tašky a je hotovo. Ale dá se do něj vklouznout i s velkým cestovním kufrem nebo několika menšími.

Od podobného auta by člověk až tolik místa pro další věci nečekal. Ale právě díky tomu může být 911, včetně testovaného Turba S, skvělým autem na denní ježdění. Dokonce ho v dané konfiguraci díky pohonu všech kol můžete prohnat i ve sněhu, jestliže vám ho nebude líto.

Emoce na každém rohu

Už samotná 911, a natož pak Turbo S, má jednu zvláštní vlastnost. Jak už jsem zmiňoval na začátku, je to auto, které miluje téměř každý. Nezáleží na věku, pohlaví nebo životním příběhu každého jednotlivce, většina lidí prostě má s tímto autem spojené pozitivní emoce. Ať už si ho chtějí koupit, znají ho z fotek či videí, nebo se jim jen líbí design. Přeci jen ikonický tvar a spojená futuristická světla v zadní části nové generace dělají svoje.

Foto: CzechCrunch Na 911 je radost pohledět

Nikdy se mi s autem nestalo, že by si ho fotilo nebo natáčelo tolik lidí, chtěli se o něm bavit, chválili ho a vykouzlilo jim úsměv na tváři. Nejde o to, že by se s ním chtěl člověk vytahovat, ale dělat radost sobě i ostatním je příjemný pocit, který vám tohle Porsche jednoduše přinese.

K tomu si přidejme neuvěřitelný výkon, závratě z kosmické akcelerace, pohodlí pro běžné ježdění, ale i možnost auto vytáhnout na okruh, a volba je jasná. Ať už si Turbo S jen půjčíte, nebo zvážíte koupi, nikdy neuděláte chybu. Byť vedle tohoto modelu svítí cenovka lehce přes šest milionů korun, jeho hodnota s časem příliš neklesá. Může se tedy stát, že když si ho dnes koupíte a za rok dva budete prodávat, dostanete za něj velmi podobné peníze. Skladem totiž nejsou a v Porsche si na něj počkáte minimálně tři čtvrtě roku. A někomu se holt čekat nechce.