Vzpruha po masivní kryptoloupeži. Miliardy korun pomohou tvůrcům digitálních mloků zpět na koně

Za kolik peněz byste koupili mloka? A za kolik takového, který existuje jen v digitálním světě? Někteří za malé virtuální tvory neváhají platit i miliony korun – a proto je svérázná hra Axie Infinity, ve které se kupují barevní obojživelníci na bázi NFT, tak populární. Před několika dny ji vyloupili hackeři, ovšem ani to ji nezastavuje. Investoři do ní totiž posílají další obří investici a kolotoč jedné z nejslavnějších NFT her se točí dál.

Axie Infinity se naplno rozjela v posledním roce, kdy jí propadly desítky milionů lidí po celém světě, hlavně pak v Asii. Hráči začali skupovat malé digitální obojživelníky axolotly, o které se po vzoru kdysi populárních Tamagoči starali, vylepšovali jejich schopnosti a pak je za kryptoměny prodávali dál. Samozřejmě za násobně vyšší ceny. Do širšího povědomí veřejnosti se hra od vietnamského studia Sky Mavis dostala ale minulý týden, kdy byla napadena hackery.

Ti z prostředí Axie Infinity, respektive pomocného blockchainu nazvaného Ronin, na kterém funguje, ukradli 173 600 mincí kryptoměny ethereum v hodnotě okolo 600 milionů dolarů – a spolu s tím se zmocnili i několika dalších digitálních tokenů navázaných na dolar v ceně 25 milionů dolarů. V přepočtu se tak jednalo o krádež za více než 13 miliard korun. A komunita okolo Axie Infinity tak byla právem napjatá.

Tvůrci hry totiž zareagovali a poté, co odhalili díru v zabezpečení, dočasně zastavili možnost vybírat a vkládat prostředky. Ujistili hráče, že udělají vše pro to, aby se dala věc do pohybu. Vzhledem k ceně kryptoměn v době, kdy tvůrci Axie Infinity o útoku informovali, šlo podle analytického serveru Comparitech o největší kryptoloupež všech dob.

Jelikož ale Sky Mavis na krádež přišli až po několika dnech, v době loupeže byla hodnota zcizených kryptoměn zhruba 540 milionů dolarů. To by podle analytické firmy Elliptic představovalo druhou největší kryptoměnovou krádež v historii. Před ní by byla jen loňská loupež na platformě Poly Network, kde zmizelo v přepočtu 610 milionů dolarů. Hacker ovšem později téměř veškerou ukradenou kryptoměnu vrátil.

Teď pro Sky Mavis přichází částečná záchrana. Původem vietnamské studio oznámilo, že získalo dalších 150 milionů dolarů v investicích od předních hráčů z kryptosvěta včetně největší kryptoměnové burzy Binance, renomovaného fondu Andreessen Horowitz nebo společnosti Animoca Brands, pod kterou patří i český herní startup Gamee, jenž se také silně angažuje ve světě NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací .

Díky nové investici chtějí autoři Axie Infinity zajistit, aby všichni, kdo byli loupeží zasaženi, byli také odškodnění. Zároveň finance tvůrcům dávají větší motivaci se rychleji zaměřit na blockchain Ronin a jeho potřebné zabezpečení. Spolu s oznámením investice Sky Mavis odhalili i novou generaci své hry s přídomkem Origin, která má být přístupnější pro širší hráčské publikum. A mimo jiné nabízí i několik nových hracích karet a dalších vylepšení.