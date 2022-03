Digitální mloci živí v Asii celé rodiny. Ze svérázného kryptosvěta teď ale zmizelo 13 miliard

Mexický obojživelník axolotl vypadá trochu jako mimozemšťan, také je podobný mlokům s legračními parůžky porostlými žábrami. Nepřestává nad ním ovšem žasnout věda, protože disponuje něčím, co má obří potenciál: schopnost mimořádné regenerace. Tu teď budou potřebovat také jeho virtuální klony z populární NFT hry Axie Infinity, z níž hackeři ukradli kryptoměny za více než 600 milionů dolarů, tedy za 13 miliard korun.

To, co dokážou axolotlové, je dlouhodobě předmětem intenzivního badatelského zájmu. Jejich organismus zvládne nechat dorůst nový ocas, novou nohu, kus mozku nebo sítnice, bez problému přijme transplantovaný orgán včetně oka nebo srdce, zranění se jim zkrátka nehojí jizvením, ale produkcí úplně nových částí. Právě to inspirovalo tvůrce hry Axie Infinity při vymýšlení roztomilých postaviček, které žijí v prostředí stylově nazvaném terárium.

Kolem hry, za níž stojí vietnamské studio Sky Mavis, se loni spustila hotová mánie a propadly jí desítky milionů lidí po celém světě, hlavně pak v Asii. Stala se prototypem fenoménu play-to-earn, tedy hraj a vydělávej. Jde o to, že každý „axík" má svůj nezaměnitelný digitální podpis, jde o takzvané NFT. A hráči je mohou nejen vychovávat, vylepšovat a bojovat s nimi, ale také je mohou na interním tržišti prodávat a kupovat. Jde o byznys, ve kterém se točí miliardy dolarů. Nejdražší virtuální tvoreček s názvem The Mystic Axie se loni prodal za 300 etherů, což odpovídá více než milionu dolarů.

Jenže velká koncentrace hráčů a kryptoměn přitahuje i velkou pozornost hackerů. A těm se nyní podařilo v prostředí Axie Infinity, respektive pomocného blockchainu nazvaného Ronin, provést jednu z největších, pokud ne úplně největší kryptoloupež. Zmizelo 173 600 mincí etherea v momentální hodnotě 600 milionů dolarů a k tomu ještě několik digitálních tokenů navázaných na dolar v ceně dalších 25 milionů dolarů. V korunách to je více než 13 miliard.

Vzhledem k aktuální ceně v době, kdy tvůrci Axie Infinity o útoku informovali, jde podle analytického serveru Comparitech o největší kryptoloupež všech dob. Jelikož ale Sky Mavis na krádež přišli až po několika dnech, v době loupeže byla hodnota zcizených kryptoměn zhruba 540 milionů dolarů. To by podle analytické společnosti Elliptic představovalo druhou největší kryptoměnovou krádež v historii. Před ní by byla jen loňská loupež na platformě Poly Network, kde zmizelo v přepočtu 610 milionů dolarů. Hacker ovšem později téměř veškerou ukradenou kryptoměnu vrátil.

Nedávno také FBI zatkla raperku Heather Morgan kvůli několik let staré krádeži tisíců bitcoinů z burzy Bitfinex, které mají dnes hodnotu více než čtyř miliard dolarů. Jenže v roce 2016, kdy ke zločinu došlo, takovou hodnotu neměly ani náhodou, tehdy šlo o škodu za zhruba 70 milionů dolarů.

Výnosný byznys s virtuálními axolotly

Axie Infinity je mimořádně populární hlavně v Asii. Například na Filipínách se jeho prostřednictvím někteří lidé dokonce živí nebo přilepšují svým rodinám – axíky chovají, starají se o ně, vylepšují jejich dovednosti a pak je prodávají. Aby totiž člověk mohl začít hrát a vstoupit do herního ekosystému, musí si pořídit aspoň tři zvířátka.

Jejich schopnosti a vzhled se liší a ceny začínají na částkách odpovídajících vyšším desítkám dolarů. Hra se stala také jedním ze symbolů fenoménu metaverza čili virtuálního světa, uvnitř kterého probíhají obchodní transakce jako v realitě. Kupovat se totiž dají nejen tvorečkové, ale třeba i pozemky.

Společnost Sky Mavic, která za Axie Infinity stojí, je už dolarovým jednorožcem. Na sklonku roku do ní poslali přes 150 milionů dolarů elitní technologičtí investoři v čele s fondem Andreessen Horowitz a společnost ocenili na tři miliardy dolarů. Hlavními postavami firmy jsou její CEO a hlavní stratég, vietnamský programátor a podnikatel Trung Nguyen a pak provozní šéf společnosti a další ze spoluzakladatelů, Nor Aleksander Leonard Larsen.

Foto: Sky Mavis Axie Infinity je populární především v Asii

Aktuální průšvih se odehrál kvůli potulnému samuraji bez pána. Těm se říká ronin a Trung a spol. stejně pojmenovali také speciální blockchain, s jehož pomocí Axie Infinity běží. V jednom z jeho prvků, takzvaném mostu, který zprostředkovával převod kryptoměn mezi ekosystémem Axie a sítí Ethereum, odhalili útočníci díru a zneužili ji, takže ve dvou transakcích vytáhli digitální mince za stovky milionů dolarů. Několik dní na to nikdo nepřišel, zarazit se je podařilo, až když se pokoušeli o třetí krádež.

Sky Mavis dočasně zastavili možnost vybírat a vkládat prostředky. Jejich vlastní kryptoměna, která se používá k nákupům na herním tržišti, prý kompromitovaná nebyla. „Spolupracujeme s policií, forenzními kryptografy a také s našimi investory, abychom zajistili, že nedojde k žádným dalším ztrátám,“ oznámila firma.

Na vyšetřování celé události si najala také americkou agenturu Chainalysis, která se specializuje právě na detektivní práci v kryptosvětě. Tvůrci populární hry také zvýšili zabezpečení a zpřísnili potvrzování transakcí, platforma Ronin ale nadále zůstává důležitou součástí projektu.