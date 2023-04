WCA před svým pádem slibovalo peníze Soulmates Ventures. Udělali jsme chybu, říkají čeští investoři

Vstup do nového roku se jim povedl. Původem ostravští investoři ze Soulmates Ventures v lednu oznámili, že vložili peníze do rychle rostoucí české aplikace pro duševní zdraví VOS.health, čímž udělali svůj dosud nejtlustší zápis na tuzemské venture kapitálové scéně. „Tuto transakci jsme realizovali jako hlavní investor spolu s dalšími silnými fondy z Česka. Máme z toho radost, protože nám to pomáhá budovat renomé,“ říká Hynek Sochor, který se s Václavem Gregorem specializuje na udržitelné projekty. Na předchozí rok a půl by však nejraději rychle zapomněli. Do fondu jim totiž původně přislíbila účast investiční společnost WCA, která je nyní v konkurzu a od které se museli Soulmates odstřihávat.

O dvojici podnikatelů, kteří pochází z Ostravy a rozhodli se zúročit své byznysové zkušenosti ve startupovém světě, bylo poprvé slyšet v roce 2020. Tehdy přišli Hynek Sochor a Václav Gregor s plánem na vybudování poměrně široké škály aktivit, které pomohou se zrodem a rozvojem projektů, jež chtějí udělat naše životy či planetu udržitelnější. Součástí bylo specializované startupové studio a také investiční fond, který projekty prvotní finanční injekcí posune do další vývojové fáze. Soulmates Ventures se přitom zaměřují na takové firmy, které už mají svoji verzi minimálního produktu a první zákazníky.

Vše platí i dnes, ale místo zhruba dvou desítek uzavřených investic, které byly v původním plánu, jich je zatím hotových jen několik. Soulmates Ventures v rozjezdu jejich investičního fondu na čas zbrzdilo to, koho si do něj původně přizvali. Koncem roku 2020 Sochor s Gregorem bez větších detailů mluvili o tom, že mají pro svůj první fond zajištěných 80 milionů korun. Nyní přiznali, že jedním z těch, který jim peníze přislíbil, byl Matouš Polák a jeho investiční skupina WCA.

Nejprve došlo k několika společným investicím, například do ostravského startupu Perfect-Air. Pak se však začaly objevovat pochybnosti o obchodním modelu WCA. Polákova skupina slibovala investorům pohádkové výnosy, které se ukázaly jako nereálné. Investiční firma WCA International nakonec zkrachovala a letos v únoru ji Městský soud v Praze poslal do konkurzu. Celý případ navíc prověřuje také policie. Více než pět tisíc lidí mělo Polákovi poslat přes dvě miliardy korun a není vůbec jasné, zda se je podaří dostat zpět.

Odkud jsou vaše peníze?

Když se pochybnosti o Polákově byznysu dostaly k zakladatelům Soulmates Ventures, začali situaci řešit. To mělo být dlouho předtím, než se WCA dostalo koncem loňského roku do insolvence. „Už v říjnu 2021, kdy jsme začali mít první pochybnosti o slibech WCA, jsme okamžitě zastavili veškerá vzájemná jednání a požádali velkou poradenskou společnost o audit. Ten nakonec nebyl dokončen. Další následné peníze už jsme neobdrželi a odstoupili jsme i od plánovaného propojení,“ uvedl pro CzechCrunch Hynek Sochor.

Jeho kolega Václav Gregor po našem rozhovoru na LinkedInu doplnil podrobnosti: „Udělali jsme chybu. Jako prvního investora ve fondu jsme měli WCA International Matouše Poláka. Naše standardní AML (opatření proti praní špinavých peněz) a due diligence procesy k prověření investorů neodhalily v roce 2020 žádné problémy. WCA se v té době tvářilo jako relevantní partner a do našeho prvního fondu vložilo na začátku léta 2021 částku ve výši 1,19 milionu eur z celkového capu prvního fondu ve výši 80 milionů korun. WCA bylo prvním, nikoliv jediným investorem.“

Polákovo WCA se nakrátko stalo dokonce držitelem minoritního podílu v akcelerátoru Soulmates Ventures, ale když v létě 2021 žádné přislíbené peníze k investorům nedorazily, vyžádali si audit hospodaření a podnikání celé skupiny WCA. „WCA souhlasilo, zaplatilo zálohu na audit, ale k auditu nikdy nedošlo. Na začátku léta 2022 jsme se z celého vztahu s WCA Holding vyvázali,“ dodal Gregor.

Foto: Soulmates Hynek Sochor, předseda představenstva Soulmates Ventures

„Naši právníci nás zároveň ujistili, že z naší strany nedošlo například v rámci prověřování k žádnému pochybení. Za podnikání WCA neneseme žádnou odpovědnost,“ doplňuje Hynek Sochor. Oba jsou rádi, že mají tuto nepříjemnou anabázi za sebou. Několik měsíců, během nichž čekali na rozřešení situace, byly jejich investiční aktivity do jisté míry paralyzovány, a tak tento čas využili ke zlepšování interních procesů. Například přepracovali způsob, jak se na jednotlivé investory, s nimiž se rozhodnou spolupracovat, dívají.

Chtějí od nich i souhlas, že si v souladu se zákony mohou danou osobu prověřit. Osmačtyřicetiletý Hynek Sochor říká, že už kvůli tomu za poslední rok odmítli nemalý objem investic. „Chtěli jsme, aby v těchto případech naši právníci provedli hloubkovou AML prověrku, ale investoři to odmítli. Nechtěli nám doložit zdroj svých příjmů. Jen konstatovali, že je mají a nepocházejí z trestné činnosti. To je ale málo. WCA nám také v AML uvedlo, že se jedná o výnosy z jejich investiční činnosti,“ uvádí Sochor.

Na žádné nejasnosti už podle něj není prostor. Lednovou investici do českého startupu VOS.health, který se specializuje na duševní zdraví svých již dvou milionů uživatelů po celém světě a v němž mají prostředky také investiční skupiny Miton, Reflex Capital a Purple Ventures, tak lze vnímat jako pomyslný restart Soulmates Ventures. Tedy minimálně v rámci investic jako takových, celý ekosystém postavený kolem rozvoje udržitelných projektů funguje bez přestávky.

„Pořád se držíme toho, co jsme si stanovili na začátku. Chceme investovat do udržitelných projektů, které mají jasně definovaný dopad, ale zároveň dokážou vydělat peníze. Přišli jsme s tím v Česku mezi prvními a naším úkolem je přesvědčit investorskou komunitu, jaký význam udržitelnost má,“ říká jednatřicetiletý Václav Gregor. Udržitelné projekty jsou mnohdy podporovány různými filantropickými iniciativami, ale to podle něj nestačí.

„Jsme přesvědčení, že zásadní změny nezvládne zajistit jen filantropie. Ta může řešit dílčí záležitosti, ale celkovou změnu ve společnosti mohou udělat jen aktivity, které nesou byznys včetně profitu a jsou zároveň škálovatelné do celého světa. Nejsme ani impaktové investování, které obvykle řeší z 20 procent profit a z 80 procent dopad. My se na profitabilitu a dopad díváme jako na stejně důležité faktory pro výběr investice, tedy 50 na 50,“ popisuje strategii Gregor.

Jako příklad dává český startup Precismo, do něhož Soulmates Ventures investovali v roce 2021. I díky digitálním kopiím skutečných produktů chce přinést větší udržitelnost do nakupování na internetu. Snižovat dokáže například vratkovost zboží, objem obalového materiálu i samotnou přepravu – a tím významně eliminovat uhlíkovou stopu. Ostravský Perfect-Air zase chce nabízet co nejlepší data o kvalitě ovzduší, díky kterým se mohou dělat lepší rozhodnutí třeba při navrhování budov.

Průnik za hranice

Celkově už prý v Soulmates Ventures prošli přes 400 startupů, převážně z Česka a okolních zemí, s tím, že většina z nich na investice není vůbec připravena. Celé prostředí spojené s udržitelnými projekty je podle Václava Gregora, který působil v marketingu v amerických startupech, založil firmu pro zákaznickou technickou podporu a také agenturu pro americké influencery, například proti známým ryze technologickým startupům o něco pozadu.

I proto je součástí jejich aktivit také akcelerátor a síť expertů, díky kterým podnikatelé své nápady cizelují a následně na ně dostávají první finanční injekce. Pro ty mají aktuálně v Soulmates Ventures připravené dva fondy. Původně začínali s menším Czech Sustainability Fund, v němž se objem vybraných prostředků vyšplhal na 80 milionů korun. Proinvestovány jsou z něj dvě třetiny a je určený zejména na investice v Česku.

Zaměření na udržitelný byznys nicméně brzy zarezonovalo také za hranicemi. V Soulmates Ventures se tak nyní plně soustředí na druhý fond CEE Sustainability Fund, který má pokrývat celou střední a východní Evropu a jeho velikost má být až 160 milionů korun. Všechny investory vzhledem k uzavřeným dohodám nechtějí prozrazovat, ale mezi ty největší patří Michal Toman, spoluzakladatel startupu Integromat, který se před necelými třemi lety prodal za několik miliard korun.

Foto: Soulmates Václav Gregor, CEO Soulmates Ventures

V rámci prvního a druhého fondu je cílem proinvestovat v součtu deset milionů eur (zhruba 230 milionů korun), přičemž aktuálně již Soulmates Ventures podle svého vyjádření do jednotlivých projektů poslali 3,3 milionu eur (77 milionů korun). Letos do portfolia vedle VOS.health přidali ještě estonský startup eAgronom, který poskytuje software pro řízení zemědělských podniků, a také britský projekt Unmanned Life zabývající se autonomními roboty. Už dříve Soulmates investovali ještě do zmíněných firem Precismo a Perfect-Air.

Ze tří projektů už zároveň stihli vystoupit, konkrétně z Tesla Medical, Sensetia a Edlabu. U nich k závratnému zhodnocení nedošlo, současné startupy v portfoliu si prý zatím vedou o poznání lépe, ale úspěšnost investic se teprve ukáže. Do budoucna se podle Sochora chystá otevření velkého, plně regulovaného venture kapitálového fondu, který bude určen převážně pro institucionální investory a zastropován na 40 milionech eur (zhruba 940 milionů korun).

Otevřít ho Soulmates Ventures chtějí v roce 2025. Stávající dva fondy jsou vedené jako alternativní investiční fondy podle § 15 ZISIF. Majetkově dnes za veškerými aktivitami Soulmates Ventures stojí výhradně Václav Gregor a Hynek Sochor, který se v rámci privatizace v 90. letech dostal k rozsáhlému byznysu v oblasti rybníkářství, a když z něj v roce 2013 odešel, působil jako interim manažer v oblasti strategického rozvoje firem a marketingu.