Whisky naležato. Automobilka Bentley navrhla pro palírnu Macallan nezvyklou lahev

Foto: The Macallan

Skotská palírna The Macallan je mezi milovníky ohnivého moku skloňovaná v pozitivních pádech a whisky z její produkce pravidelně lámou cenové rekordy na aukcích. Značka stále drží prvenství z roku 2019 za historicky vůbec nejdražší prodanou lahev – jednosladová whisky The Macallan 1926 se tehdy vydražila za 1,5 milionu liber, přibližně 44 milionů korun. Nyní palírna ve spolupráci s automobilkou Bentley Motors představila prototyp lahve pro single malt whisky Horizon, který se pyšní unikátním designem.

Tradiční vertikální estetika, na kterou jsme u lahví whisky zvyklí, totiž vzala u designérů v Bentley Motors za své – lahev navrhli v horizontální poloze, která navazuje na trajektorii automobilu. Zároveň se v ní odráží šest pilířů, na kterých The Macallan staví svou produkci – místo, na němž se palírna nachází, specificky tvarované destilační kolony, dubové sudy, přirozená barva whisky a mistrovsky vypilované řemeslo.

Šest stavebních kamenů se designéři z Bentley rozhodli promítnout prostřednictvím šesti upcyklovaných a eticky získaných materiálů, jako je například recyklovaná měď pocházející z destilačních kolon, hliník, který pochází přímo z výrobny Bentley Motors, dále recyklované dřevo, sklo a uhlíkově neutrální kůže – tu automobilka využila rovněž u nedávno představeného modelu Bentley Mulliner GT. Většina materiálů navíc pochází přímo ze Skotska nebo Velké Británie.

„Během naší spolupráce s Bentley Motors jsme mohli na náš svět nahlédnout jinou optikou, a to díky znalostem, které jsme si během ní vyměnili. Ve světě alkoholu je totiž vše vzpřímené, ať už je řeč o našich destilačních kolonách nebo lahvích. Když jsme se tak podívali na horizontální pojetí, které navrhli v Bentley Motors, hned jsme začali přemýšlet nad tím, jak můžeme tento formát prakticky využít,“ uvádí Jaume Ferras, kreativní ředitel The Macallan.

Foto: The Macallan Lahev bude ukrytá v jedinečné tvarované struktuře

Nejde přitom o první fúzi sofistikovaného alkoholického moku a automobilového průmyslu. Před dvěma lety se obdobně spojila britská automobilka Aston Martin s anglickou palírnou Bowmore. Výsledkem spolupráce byla whisky pojmenovaná Black Bowmore DB5 1964, jejíž obal byl připomínkou legendárního modelu Aston Martin DB5 vyráběného v letech 1963 až 1965.

Současný návrh od Bentley Motors tělo automobilu připomíná jen zmíněnou horizontální polohou. Z prototypu, který společnosti představily, je navíc patrné, že lahev nemá korek. Nadto ji obestírá 180stupňová struktura, která má podle designérů z Bentley Motors představovat mistrovství prostoru a času, kterého obě společnosti za dobu své existence dosáhly.

„Náš prototyp pro whisky Horizon je skutečně průkopnický jak co do designového pojetí, tak do využití materiálu. Forma nám navíc umožnila využít světlo jako jeden z materiálů – jeho souhra mezi dřevem, hliníkem a mědí je skutečně mimořádná,“ dodává Chris Cooke, vedoucí týmu designové spolupráce v Bentley.

Ani jedna ze společností však zatím neodhalila, jaká whisky lahev naplní. Dle jejich slov ale půjde o velmi speciální single malt. Whisky mistryně Kirsteen Campbell z palírny The Macallan totiž vyvinula chuťový profil pro whisky Horizon po tom, co osobně navštívila výrobnu Bentley Motors ve městě Crewe, kde se mohla z první ruky nechat inspirovat zdejší kreativitou, dovednostmi a inovacemi.

Whisky Horizon uvede palírna The Macallan na trh v létě roku 2023.

Foto: The Macallan Jaká whisky bude v lahvi umístěná zatím není známo