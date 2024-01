Wolt má v Česku nového šéfa. Chce ještě více do regionů a nabízí i dovoz z Albertu, Tesca či Penny

Uložit 0

Nejvíce je spojován s doručováním oběda či večeře, což je činnost, se kterou Wolt začínal a stále tvoří gró jeho služeb. Dnes už ale také doručuje ze supermarketů, provozuje vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím a jeho kurýry mohou využívat i e-shopy pro distribuci vlastních objednávek. Pro letošní rok má u nás původem finská firma, která působí včetně Česka na devětadvaceti světových trzích, v plánu ještě více posílit svou pozici v regionech a také ve službách pro zákazníky. A pomůže jí v tom nový šéf Tomáš Beniak, který dosud řídil slovenskou pobočku. Nově povede obě země.

V čele českého Woltu nahrazuje vystudovaný filozof Jana Foreta, který se stal loni v srpnu výkonným ředitelem společnosti Invia. Ve Woltu strávil necelých pět let, zpočátku jako generální ředitel šéfoval českému i slovenskému trhu, poslední dva roky se soustředil hlavně na Česko. Na Slovensku řídil rozvoj rozvážkové služby Tomáš Beniak a za jeho působení se Wolt rozšířil ze čtyř do téměř sedmdesáti měst po celé zemi, přičemž v šestnácti z nich rozváží vedle obědů také potraviny a další zboží, a to jak z vlastního obchodu Wolt Market, tak ze supermarketů Billa, Tesco nebo Coop Jednota.

Největšího hráče na trhu teď chce z Woltu udělat Beniak také v Česku. U nás je aktuálně tato služba dostupná v šestatřiceti městech a pro letošní rok se chce rozšířit do dalších desítek menších i větších měst. „Expanze do dalších regionů je samozřejmě logickým krokem k tomu, jak se dostat k co nejvíce zákazníkům,“ říká Tomáš Beniak, podle kterého dnes patří Wolt k předním rozvážkovým službám v Praze a Brně a chce posílit také v krajských městech, aby se ideálně do roka stal celkovou jedničkou na trhu.

Největším hráčem je v Česku dlouhodobě Foodora, která se do loňska jmenovala Dáme jídlo a patří do německé skupiny Delivery Hero. Ve 170 obcích spolupracuje se zhruba sedmi tisíci partnery a podle svého vyjádření pokrývá přes šedesát procent populace. Stejně jako Wolt také Foodora rozvíjí vlastní síť „online večerek“ (Wolt Market, respektive Foodora Market) nebo službu pro expresní doručení zboží nabízenou e-shopům.

Vlastní obchody naopak předloni zavřel konkurenční Bolt, který nicméně i nadále rozváží obědy a další zboží, a to ze zhruba 1 500 restaurací a obchodů v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Právě rozvoj retailu a doručování zboží všeho druhu je pro Wolt pro letošní rok taktéž prioritou. Vedle vlastní sítě obchodů v Česku rozjel spolupráci se supermarkety Albert, Tesco a Penny a sítí Delmart, ze kterých jeho kurýři doručují.

„Pro dosažení lepší pozice na trhu je naprosto klíčové, abychom posílili nabídku, kterou najde náš zákazník v aplikaci. A nejde jen o skvělý výběr jídel, ale taky o další produkty. Snažíme se ve Woltu vytvořit největší obchodní dům v kapse, součástí kterého musí být tento rok skvělá nabídka potravin, a to ve všech velkých městech,“ vysvětluje Beniak.