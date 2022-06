Musk vs. příroda. Projekt Starship může pokračovat, ale musí hlídat želvy i napsat úkol z dějepisu

Od mexických hranic jsou to z texaské vesničky Boca Chica jen jednotky kilometrů. Do zálivu se tu vlévá veletok Rio Grande a jeho delta v kombinaci s přímořským klimatem vytvořila rozsáhlé bažiny, kde o unikátní a křehkou faunu i flóru není nouze. Až poetickou přírodní scenérii ale před pár lety narušila vesmírná společnost SpaceX. Ta právě v Boca Chica testovala svou připravovanou raketu Starship a usoudila, že je to ideální místo na její odpalování k oblakům.

Právě environmentální otázky ale jsou důvod, proč už se zde více než rok žádný vesmírný koráb ze země neodlepil. Poslední testovací let lodě Starship s pořadovým číslem SN15 provedlo SpaceX 5. května 2021. Tehdy vylétla do desetikilometrové výšky a sama se vrátila v pořádku na zem. A přestože do té doby firma Elona Muska testovala jak o život, na nějakou dobu tu řev motorů s názvem Raptor utichl. Na pořad dne se totiž dostali úředníci, konkrétně ti z Federálního leteckého úřadu (FAA).

Ti začali ve spolupráci s dalšími organizacemi posuzovat environmentální dopad operací SpaceX v Boca Chica. Bez jejich posudku nemohlo testování pokračovat. Zdejší základna se totiž v posledních letech výrazně rozrostla a v důsledky její činnosti vzniklo hlukové, světelné i odpadové znečistění v okolních bažinách.

To rozhodně nesvědčí místní přírodě. Podle časopisu Popular Science je Boca Chica jednou z nejdůležitějších lokalit výskytu pobřežních ptáků z celého Mexického zálivu a také klíčovým místem pro migrující ptáky, kteří tudy létají mezi Severní a Jižní Amerikou.

Konkrétně například populace místně ohroženého kulíka hvízdavého zde poklesla z 327 na 214 jedinců mezi roky 2018 a 2020. Naopak v druhé polovině roku 2021 se populace začala obnovovat. Ornitologové se domnívají, že nárůsty a poklesy přímo korelují s aktivitou SpaceX. Environmentalisté také poukazovali na trosky testovacích raket v okolí, které mohou odradit další druhy od usídlení.

Pětasedmdesát úkonů. Včetně reportu o válce

Zpráva FAA měla být podle serveru Space.com hotová původně už na konci roku 2021. Termín se však několikrát protáhl, protože úřad chtěl své závěry prodiskutovat s ostatními místními organizacemi. Výsledkem, který byl zveřejněn v pondělí, je nicméně seznam, v němž FAA nařizuje pětasedmdesát komplexních úkonů, které musí SpaceX provést či zajistit, aby mohlo v dohledné době opět z Boca Chica startovat.

Například tak bude omezen start v konkrétní dny, společnost bude muset notifikovat environmentální organizace v oblasti a provést řadu menších opatření v oblastech kvality vzduchu a hluku. Anebo vyřešit přístup k nedaleké pláži pro veřejnost. Samo SpaceX také bude muset třeba monitorovat populace místní fauny, například mořských želv, které v oblasti hnízdí.

Povinnosti se vesmírné společnosti nevyhnou ani v oblasti kulturního dědictví. K největším kuriozitám na seznamu se tak řadí i požadavek na vypracování „zprávy o historických souvislostech událostí mexicko-americké války (1846–1848) a americké občanské války (1861–1865), které se odehrály v dané zeměpisné oblasti.“

Přes značnou byrokratickou zátěž i nové úkoly ale SpaceX považuje výsledek šetření za úspěch. „O krok blíže k prvnímu orbitálnímu test Starship,“ napsala firma na Twitter

Omezení počtu startů

Byrokratické kolečko tím ale nekončí. Výsledek zprávy od FAA také znamená, že dalším krokem je pro SpaceX získání povolení ke startu a povolení k orbitálním letům. To vše stojí čas a peníze, které by firma Elona Muska ráda využila efektivněji.

Navíc nejde jen o ochranu mořských želv, kulíků či vypracování domácích úkolů o mexické válce. Jedním z nejzásadnějších bodů ve zprávě FAA je omezení počtu startů, které bude moct SpaceX v Boca Chica podniknout. Úřad stanovil pět suborbitálních a maximálně pět dalších orbitálních letů za rok. V tempu, jakým se SpaceX rozvíjí, by to brzy nemuselo stačit.

Není tak překvapením, že Elon Musk otevřeně mluví o možnosti celé hlavní operační centrum pro Starship přesunout na Floridu, do Kennedyho vesmírného střediska, odkud již běžně startují jeho rakety Falcon. V tomto místě má navíc vyřešenu většinu byrokracie. Musk tuto variantu poprvé zmínil v únoru s tím, že v Boca Chica by zůstalo pravděpodobně jen vývojové centrum.

Foto: SpaceX Okolí vesmírné základy v Boca Chica, takzvané Starbase

Jisté však je, že až Starship skutečně poletí, bude se na co dívat. Přestože loď nemohla startovat, inženýři ve SpaceX usilovně pracovali na technických zlepšeních rakety. Představili tak třeba i zcela novou generaci motorů Raptor, jež mají pohánět oba dva stupně Starship. Mají výtlak 230 tun oproti 185 tunám svých předchůdců a výrazně se zjednodušila i zlevnila jejich konstrukce.

Na druhém stupni rakety, takzvaném boosteru Super Heavy, bude těchto motorů usazených hned třiatřicet, dříve jich bylo devětadvacet. Podle serveru ElonX se však dočkáme ještě zcela nové varianty motoru. Značného rozvoje se dostalo také samotné odpalovací rampě, která by měla být přichystána na zachytávání boosterů Super Heavy přímo za letu.

Na to všechno každopádně SpaceX peníze chybět nebudou. Muskova společnost totiž tento týden oznámila, že nabrala další finance, v přepočtu 39 miliard korun. S hodnotou zhruba 2,6 bilionu korun je tak SpaceX aktuálně druhý nejhodnotnější startup na světě.