Sto padesát milionů tun. To je množství plastů, které podle odhadů neziskové organizace Ocean Conservancy cirkuluje ve světových oceánech, přičemž každoročně k nim navíc přibývá asi osm milionů dalších. Trend, který poškozuje mořskou faunu i flóru a ničí pláže po celém světě, se teď alespoň částečně snaží zvrátit skupina youtuberů pod taktovkou Marka Robera a Jimmyho Donaldsona, který je známý pod pseudonymem MrBeast.

V rámci iniciativy, kterou nazvali #TeamSeas, se totiž snaží vybrat 30 milionů dolarů (658 milionů korun) na odstranění 30 milionů liber (13,6 milionu kilogramů) plastů z oceánů. Doposud se podařilo vybrat více než třetinu cílové částky. Do kampaně se zapojili internetoví tvůrci po celém světě, včetně těch českých, a cílem je vybrat sumu do konce roku. Kromě mnoha jednotlivců již do kampaní přispěly i velké firmy.

Samotný YouTube přispěl částkou 800 tisíc dolarů a švédská charitativní platforma Great.com darovala 1,2 milionu dolarů. Jen o jeden dolar ji překonala e-shopová služba Shopify, respektive její šéf Tobi Lütke. Další milion dolarů darovala Bikoff Foundation a půl milionu i platforma pro internetové tvůrce Patreon.

Rober a Donaldson sami začali s úklidem v Dominikánské republice, která je oceánským odpadem doslova zamořena. Diváky například upozornili, že více než 80 procent plastů donese do oceánů jen jedno procento řek. Znamená to, že minimálně zastavit další návaly by mělo možné být, když se podaří odpady odchytit hned u zdroje.

Desítky milionů dolarů poputují dvěma neziskovým organizacím, které za každý vybraný dolar vyberou právě jednu libru odpadů. Prvním z nich je již zmíněná Ocean Conservancy, která se postará o manuální čistění pláží a oceánů. Druhá polovina pak připadne organizaci The Ocean Cleanup, která se postará o zachytávání odpadů přímo na řečištích.

Právě z dílen The Ocean Cleanup pochází systém, díky kterému je sbírání odpadů snadnější. Plavidla po vzoru katamaránu The Interceptor jsou totiž schopna lovit z řek odpad a ukládat jej do kontejnerů. Jak už jsme informovali loni v prosinci, s těmito roboty chce The Ocean Cleanup zbavit plastů až tisíc říčních toků a výtěžek z kampaně #TeamSeas pomůže zafinancovat další kusy Interceptorů.

Nizozemská firma pod vedením Boyana Slata má však v plánu do roku 2040 eliminovat až 90 procent oceánských plastů, a tak se snaží lovit i odpad, který již v mořích je. Dělá tak pomocí obří zachytávací bariéry, kterou táhnou dvě lodě napříč Pacifikem a míří k Velké tichomořské odpadkové skvrně, která patří k jedněm z nejznečištěnějších oblastí planety.

Mark Rober a Jimmy Donaldson už mají na kontě jinou, podobnou iniciativu. Jsou to totiž už dva roky, co spustili kampaň #TeamTrees. Jejím cílem bylo vybrat 20 milionů dolarů na vysázení 20 milionů stromů. To se povedlo a lidé na kampaň stále přispívají. Všehovšudy tak „vysázeli“ už tři miliony stromů nad původní cíl.

Ačkoliv jde o velké společenské úsilí, nutno podotknout, že funguje spíš jako marketingová akce, která by patrně měla upozornit co nejvíce lidí na problémy s oceánskými plasty. I oněch 30 milionů liber, tedy 13,6 tisíce tun plastů, reprezentuje množství, které do oceánů podle hrubých propočtů připluje do moří za pouhých patnáct hodin.