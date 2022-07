Z automobilek se budou muset stát energetické firmy. K autu prodají i třeba fotovoltaiku, říká Rokůsek

Myšlenkové pochody Petra Rokůska je někdy náročné stíhat. Je to totiž velký vizionář, který obvykle přemýšlí hodně dopředu, a to nejen v moderní energetice, kde se svou společností Nano Energies obchoduje se zelenou elektřinou. Neustále vymýšlí nové koncepty spojené s novou ekonomikou, které by umožnily fungovat udržitelněji. „Chceme domácnostem optimalizovat spotřebu energií. Když budeme moci chytře řídit váš bojler, jsme schopní ušetřit klidně tisícovku měsíčně,“ říká v novém díle CzechCrunch Podcastu.

Zakladatel Nano Energies Nano Energies Nano Energies je česká energetická společnost, která na trhu působí od roku… Rok založení:2008Sídlo:Praha Více informací neustále pendluje mezi Českou republikou, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, kde pracuje či žije, a tak nasává zkušenosti napříč Evropou. Chytrý bojler, který je napojený na internet a lze ovládat na dálku, nezmiňuje náhodou. Právě v takových zařízeních vidí budoucnost, protože se díky tomu bude moci odemknout takzvaná energetická flexibilita – a Nano Energies chtějí být jejím agregátorem. Co to přesně znamená?

„Představte si agregaci jako rybník s vodou, do něhož přitéká voda a další se odčerpává. Některé přílivy se dají regulovat, některé ne, ale pokud by například měl každý dům fotovoltaiku, způsobí to obrovské rozvlnění hladiny rybníka. Tím pádem musíme mít na druhé straně výstupy, abychom hladinu ukorigovali v mezích minima a maxima. Díky tomu se vyhneme blackoutu,“ vysvětluje Rokůsek. Takové vyrovnávání stojí velké peníze a dnes se o něj starají velké zdroje jako uhelné elektrárny.

Podle osmačtyřicetiletého podnikatele, který nedávno investoval také do slovenského výrobce nábytku, by se ale na vyrovnávání sítě mohly podílet i samotné domácnosti. Musela by se však změnit legislativa. „Myslíme si, že je to jediná úspora, kterou lidem aktuálně můžeme nabídnout, protože nejsme schopni ovlivnit cenu energií na burze,“ přemítá Rokůsek v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také v audioformě na YouTube.

V energetice ostatně Rokůsek vyhlíží i další velké změny. Když hovoří o tom, jak si svět dlouhodobě poradí například s hrozícím nedostatkem plynu nebo dalších zdrojů, je přesvědčen, že teprve přijde nová technologie, která tyto otázky vyřeší. „Nemůžeme se dívat pohledem, který momentálně známe,“ míní. Řešením podle něj mohou být například hlubinné vrty, díky kterým bychom brali teplo z nitra naší planety. „Teprve teď přicházejí obrovské investice do plazmových vrtáků, které dokážou do země vyvrtat několik kilometrů. Jeden takový vrt by mohl teplovodně dokázat uhřát třeba jedno město,“ doplňuje.

Do budoucna se navíc do světa energetiky ponoří také další hráči, a to zdaleka nejen ti tradiční, jaké známe dnes. Podle Rokůska se to stane nezbytné například pro automobilky, protože až budou většinu jejich prodejů představovat elektromobily, bude dávat smysl, aby k nim nabídly třeba tarif na nabíjení vozů nebo rovnou instalaci celé fotovoltaiky. Přirovnat to lze například ke změnám v pojišťovnictví, kdy je dnes již vcelku běžné, že si pojištění telefonu pořídíte přímo v e-shopu při nákupu a nemusíte chodit do pojišťovny jako takové.

Změny by se mohly týkat také dalších oblastí. „Co když teď děláme výpočetní výkony zbytečně ve městech?“ ptá se Rokůsek. Obrovské cloudové počítače lze podle něj stavět na místech, kde je neustálý velký přísun slunečního záření, a vše si pak posílat přes internetové sítě kamkoliv po světě. Je otázka, jak moc velká hudba budoucnosti je a zda se dočkáme telefonů, které budou mít de facto jen flexibilní displej, anténu na příjem signálu a malý generátor elektřiny, protože všechny výpočty se budou odehrávat jinde, ale Rokůsek takovým scénářům věří.

V novém díle CzechCrunch Podcastu rozebírá Petr Rokůsek následující témata:

Co znamená agregování energetické flexibility?

Jak se distribuuje elektřina dnes a jak by to mohlo fungovat v budoucnu.

Jak může vypadat komunitní sdílení energie.

Proč potřebujeme v domácnostech chytré bojlery nebo elektroměry.

Proč se Nano Energies zbavili lukrativní divize s algoritmickým spekulativním tradingem.

Co brání výraznější energetické revoluci v domácnostech.

Vrátí se levnější elektřina?

