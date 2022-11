Z Čechů se stali pěstitelé. Byty si zaplňují pokojovými rostlinami, chtějí ty z internetu a s příběhem

Chtěli mít kytky kolem sebe. A vůbec to nebylo kvůli obchodnímu záměru. Starat se o zeleň nebyla nikdy ani jejich odbornost, ani práce. Postupně se jí ale stala. Příběhy (nejen) online prodejců rostlin, kteří dokázali během posledních dvou let vyrůst ve velmi zajímavý byznys, jsou podobné. Založili je lidé, kteří toho o květinách příliš nevěděli, a přesto dnes prodávají desetitisíce rostlin měsíčně a vytvářejí bezmála květinové hnutí. Svůj zájem tak už dávno přetavili ve fungující byznys.

Jde tu koupit běžnou pokojovou rostlinu, ale na internet se chodí i pro speciality. Lidé hledají raritní rostliny do svých sbírek. A pak třeba mechové obrazy i obrazy z dalších rostlin, kokedamy, visící květiny nebo takzvané vzdušné rostliny – kaktus připomínající sukulenty, které nepotřebují žádnou půdu.

Obchod se zelení zakořenil v tuzemském online prostoru velice dobře. Zákazníkům nevadí, že si tu květinu nevyberou naživo. Věří, že jim krásnou vyberou obchodníci. A že jim ji poslíček cestou nezničí.

Tyto nákupy navíc často zapadají do jejich životního stylu, v němž jsou důležité balanc mezi prací a životem, ekologické smýšlení, příběh, který u firmy, u níž nakupují, očekávají. Přestože to můžou někdy být i lidé, kteří jsou v pěstitelství jen pár kroků před nimi.

Neměli jsme co dělat

On řídil vztahy se zákazníky, ona dělala asistentku ředitele v developerské firmě, která se mimo jiné věnovala nebankovním úvěrům. Ale dohromady se z nich stal zelený pár. Přivedlo je k tomu několik zvláštních okolností. Ta příjemná byla skutečnost, že se přestěhovali do světlého bytu. Tou méně příjemnou byly lockdowny.

Světlé prostředí Zuzana Bodnárová okamžitě začala přetvářet v zelené tím, jak jej zaplňovala květinami. Když jich měli doma s manželem Tomášem už něco mezi šedesáti a sedmdesáti kusy, psal se začátek roku 2020, svět se zavřel doma před pandemií a i oni mezi svými květinami najednou trávili víc času než kdy dřív.

„Byli jsme doma a neměli jsme co dělat,“ říká Tomáš Bodnár. „Manželka stále chtěla nějaký blog. A já jsem nadneseně říkal, dej mi pokoj, založ si třeba Instagram. To nám už zůstalo. Vznikl projekt dej mi pokoj-ovku,“ vysvětluje Bodnár, spoluautor zmíněného e-shopu. A teď už i nadšenec do rostlin.

Foto: Dej mi pokojovku Manželé Bodnárovi spolu založili projekt Dej mi pokojovku.

Dej mi pokojovku momentálně patří k největším tuzemským projektům, které prodávají květiny a jejich příslušenství. Online, s doručením, aniž by lidé rostliny předtím viděli neb si je mohli vybrat, celkem očekávatelně i dráž, než jak by je našli ve velkých obchodních řetězcích nebo hobbymarketech. Rozdíl je obvykle v několika desetikorunách.

V roce 2020, kdy začali, v Dej mi pokojovku dosáhli na tržby ve výši 400 tisíc korun. Loni to bylo 7,5 milionu korun. A letos tohle číslo už překonali. Zakladatelé věří, že do konce roku by měli bez problémů vystoupat přes 10milionový milník.

Nejsou sami. Rok od roku zájem zákazníků znatelně stoupá a obraty podobných projektů taky, přestože roste konkurence – pokud zůstaneme u terminologie – v podstatě jako houby po dešti.

V podobných hodnotách se pohybuje projekt Pokojovky. Ještě předloni měli obrat 5,5 milionu, za rok 2021 ho dokázali vytlačit už na milionů sedm. Už teď ví, že letos utrží víc. Ještě větší čísla jsou vidět u Gardners, projektu, který má na trhu v porovnání se dvěma zmíněnými náskok. Firma funguje od roku 2009. Loni se jí podařilo vytlačit obrat na zhruba 28 milionů korun.

Říkali jsme jim, že to má smysl

Gardners přitom začínali v době, kdy si prodávané rostliny svou cílovou skupinu ještě hledaly. „Pro člověka je přirozené být obklopený přírodou. Při pohledu na zelenou regenerují oči. Rostliny dokáží čistit vzduch. A mají řadu dalších benefitů. Už před roky jsme lidem zarytě tvrdili, že to má smysl. A poslechli nás,“ popisuje Martina Malinová, spoluzakladatelka Gardners.

Vysvětluje, že ještě kolem roku 2013 bylo pěstování rostlin doma záležitostí spíše středního nebo vyššího věku. Dnes se o rostliny zajímají všechny věkové kategorie. „Do obchodu k nám teď chodí i středoškoláci. Nebo rodiče například s osmiletými dětmi, které k pěstování rostlin vedou. I takto malé děti za své kapesné kupují rodičům dárek v podobě malé rostlinky. Vidím obrovský posun,“ říká Malinová.

Foto: Gardners Martina Malinová a Aleš Koudelka, zakladatelé projektu Gardners

Zájem o květiny a jejich pěstování obecně roste dlouhé roky. Jen online prodej v Gardners hlásí každoroční stoprocentní nárůst – a to je jen jedna z opor byznysu, který tu pěstují. Tou druhou je zahradní architektura, která se taky utěšeně rozrůstá. Firma totiž zařizuje i zkrášlování zahrad pod Pražským hradem, na pražském letišti i třeba ve Vrtbovské zahradě.

Ale celosvětová pandemie a opatření proti ní celou dynamiku ještě posunula. „Během začátku covidu, někdy v dubnu a květnu, jsme byli schopni udělat dvakrát tolik, co v předchozích měsících. Povyrostli jsme meziročně asi o 150 procent. A vůbec nejsilnější pro nás bylo jaro 2021, kdy jsme dokázali odbavit každý měsíc jednotky tisíc zákazníků,“ říká Malinová.

Laik laikovi

V době, kdy se Češi chtěli v rámci covidových lockdownů obklopit zelení a manželé z Dej mi pokojovku spouštěli svůj projekt, měla firma Pokojovky za sebou už tři roky úspěšného fungování. Ale i ona začínala podobně – jednoduše jako zájem o květiny ze strany laiků.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu po pěti letech vědět tolik o květinách,“ směje se dnes Zuzana Štefanides, jedna ze tří spoluzakladatelek společnosti. „Všechno jsme se učily od matek nebo z knížek. Dělaly jsme hrozně chyb. A na tom jsme vlastně postavily byznys. Umíme se vcítit do zákazníků. Kdysi jsme si jako začátečnice o rostlinkách myslely totéž. A když jsme pochopily, jak fungují, byly jsme nadšené. Z toho, jak málo k tomu stačí,“ vysvětluje.

Štefanides původně zakládala Pokojovky s jednou kamarádkou, brzy ale projekt vedly tři. Kromě ní jsou zakladatelkami ještě Aneta Vachová a Tereza Zacharov. Všechny tři působily v marketingu a ani jedna neměla k pěstování žádný profesionální vztah. Dokázaly si ale spočítat, že mají slušné šance, protože vědí, jak zákazníky oslovit.

Foto: Dej mi pokojovku Online prodejci kytek Čechy zaujali

Měly pravdu. Přestože začátky byly podobné jako kdekoliv jinde. Třeba jejich showroom byly původně v podstatě dvě police ve skříňce z Ikey. Místo skladu používaly svoje byty. „A my si říkaly, proč třeba neprodáváme náušnice. To by bylo něco skladného,“ vzpomíná Štefanides.

U kytek přesto zůstaly. Obchod představovalo malé výdejní místo, kde se kamarádky střídaly. Brzy se rozhodly napsat první knihu o pěstování rostlin, na kterou vybraly peníze na Hithitu. Dál byl růst ještě rychlejší. Když loni objevily místo pro kamenný obchod v Praze na Hradčanské, neváhaly a pronajaly si ho.

Návštěvnost si pochvalují. Na fyzickou přítomnost klientů si ostatně nemohly stěžovat nikdy – i v dobách, kdy fungovaly online a prostory měly jen jako miniaturní výdejnu.

„Měly jsme velké štěstí v tom, že v době, kdy jsme vznikly, byla po zelených rostlinkách obrovská poptávka. A moc lidí tu v té době něco takového neprovozovalo. Lidi hrozně rostlinky chtěli. Vždy, když jsme prodávali na nějakém místě, například v tržnici, ve frontě na rostlinky stálo padesát lidí. Opravdu tam fyzicky stáli, aby si mohli koupit tu jednu monsteru,“ říká Štefanides.

Kytky udržitelně

V Gardners teď pracuje přes dvacet lidí včetně těch, kteří se starají o venkovní zahrady. Internetový prodej tu vznikl původně jako odnož zmíněné zahradní architektury. Jako prostor, kde se dá uplatnit mimo sezónu, tedy spíš v chladnějších měsících. Ale postupně se stal důležitější. Loni e-shop tvořil tři čtvrtiny obratu společnosti a roste i počet zákazníků, které firma ročně odbavuje. Každý rok se zdvojnásobuje. Minulý rok už se číslo dostalo na víc než 36 tisíc lidí.

Zatímco se totiž zelený byznys zaplňuje, prodejci našli ještě dost prostoru pro to, aby svůj trh trochu nafoukli. Prodávání pokojových rostlin po internetu zdaleka neznamená jen možnost, že si lidé můžou vyfocené rostlinky online našoupat do nákupního košíku.

Funguje třeba předplatné. Zákazníci pak pravidelně dostávají domů balíček s rostlinami, jejich typ je pro ně překvapením. Někteří narazí na rostlinu, která je osloví, třeba v kavárně. Dej mi pokojovku zavedli takzvané Plant pointy, kdy provozovny zásobují květinami, které prostor zdobí, ale zároveň jsou na prodej. Zákazníci se chodí o rostlinách vzdělávat, přesazovat a vyrábět vlastní květinové dekorace. A zájem o zelené prostředí roste i ve firmách.

Asi pětina tržeb do Pokojovek proudí právě z realizací pro firmy, případně z obstarávání zeleně v nich. Firma Pokojovky dodala rostlinky do pražské Kunsthalle, sdílených kanceláří HubHubu, do mladé firmy Snuggs a zazeleňovala i Designblok. Workshopy, během kterých si zaměstnanci můžou odpočinout u výroby květinových dekorací, si u ní objednala třeba Ikea, Adidas nebo Footshop.

Daří se a Malinová z Gardners vysvětluje jeden z důvodů, proč to tak je – zákazníci při nakupování vyžadují i další zajímavé aspekty samotné firmy. Její společnost například začala u sebe na skladě pěstovat vlastní rostliny, takže nepotřebují urazit dlouhou cestu z Nizozemska, a mají tak nižší uhlíkovou stopu. To odpovídá představám o životě, který chtějí zákazníci nejen těchto obchodů vést.

„Nabízíme další produkty ohleduplnější k životnímu prostředí. Květináče z recyklovaných plastů vyrobené s pomocí větrné energie. Už před lety jsme přišli s projektem zachraň kytku, kdy dáváme lidem možnost koupit si květinu, které se třeba chvíli nedařilo. U lidí to má obrovský úspěch,“ popisuje. I do budoucna se chce Gardners držet udržitelného pěstování, které vidí jako veliký trend.

Foto: Pokojovky.co Za květiny utrácíme nemalé částky

Zní to možná zvláštně. I když by se dalo očekávat, že lidé touží po zeleni spíš na jaře, i pro květiny je předvánoční sezóna většinou ta hlavní. A to i přes to, že projekty zdůrazňují, že nechtějí, aby jejich květiny někde mrzly. Takže když nastanou mrazy, Dej mi pokojovku rozvozy stopnou. A ještě než hodnoty klesnou na nulu, činí to Pokojovky. Přesto je co prodávat: doplňky, dekorace i sady na výrobu se prý stávají stále oblíbenějším dárkem.

Navíc v zimě se zjevuje další byznys. Lidé si oblíbili už zmíněná setkání, během kterých si vyrobí vlastní květinovou dekoraci. Od kokedamů přes osázení skleněného terária až po kurzy o hydroponii nebo výrobu mechového obrazu.

„Nám vlastně nahrává, když je ošklivo nebo jsou lidi z jakéhokoliv důvodu doma. Prostor kolem sebe si chtějí zkrášlit,“ popisuje Bodnár.