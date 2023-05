Z charitativního Met Gala získala nejvíce lajků Selena Gomez. Fotku ale vytvořila umělá inteligence

Herečka Selena Gomez se letos nezúčastnila charitativní akce Met Gala. To ale nezabránilo fanouškovi, aby pomocí umělé inteligence vytvořil její falešný snímek v šatech, které zde rok předtím měla jiná umělkyně. Fotka se na Twitteru stala virální a získala více lajků než jakýkoliv reálný model, který se letos objevil na červeném koberci před newyorským Metropolitním muzeem, uvedl módní časopis Elle. Twitter k příspěvku přidal upozornění, že Gomez na akci nebyla. Přesto si obrázek prohlédly miliony lidí a lajk mu daly statisíce uživatelů, což naznačuje hlubší problémy související s umělou inteligencí, jako jsou potíže s rozpoznáváním vygenerovaného obsahu.

Není to poprvé, co se lidé nechali napálit obrázkem vytvořeným umělou inteligencí. V březnu se na internetu šířil falešný snímek papeže Františka v obřím péřovém kabátě nebo dramatické fotografie zachycují zatčení amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Ani jedna z těchto věcí se ve skutečnosti nestala, ale obě se na sociálních sítích staly virálními.

Před několika dny vyšlo najevo, že lidskoprávní organizace Amnesty International (AI) využívala pro svou propagaci snímky vygenerované umělou inteligencí. Falešné fotografie připomínaly protesty, které před dvěma lety zmítaly Kolumbií. Organizace některé z nich po kritice smazala s vysvětlením, že jen chtěla chránit skutečné protestující. Podle kritiků ale podkopala důvěru ve vlastní činnost.

Na sociálních sítích se také hojně šíří hudba generovaná umělou inteligencí. Spočívá buď v tom, že systémy věrně napodobí vybraného umělce a nechají ho nazpívat cover verzi populárního hitu nebo vytvořit zcela novou skladbu či duet s dalšími interprety. Fanoušci jsou nadšeni, ale umělci se obávají, uvedl list The Guardian.

Amnesty International posted an instagram story about Colombian police human rights abuses… where all the pictures were made with AI.

Sorry but this is irresponsible beyond words. pic.twitter.com/Ip8U8ekUt4

— Taras (@Stellaratum) April 30, 2023