Z díry komunitním centrem. V Hloubětíně vznikl vedle betonárny prostor pro zumbu i pumptrack

Průmyslové areály tu pomalu mizí a staví se na nich celé rezidenční čtvrti. Pražský Hloubětín se sice pomalu proměňuje, i tak tu ale jsou pořád vidět například věže místní betonárny. Prostor před ní ale už dávno nevypadá jako brloh. Právě sem se totiž nyní upíná občanský život.

Nedaleko řeky Rokytky a parku Zahrádky, který se nachází uprostřed nově vznikající čtvrti Vysočan, vzniklo nové zábavní centrum. „Koncept spočívá v propojení stezky se zpevněnou betonovou plochou, jež je protkána sítí zelených ostrůvků se stromy a dřevěným mobiliářem. Ploše dominuje multifunkční hřiště se zády tvořenými radiovým obloukem, který jednak slouží k oddělení aktivní a relaxační zóny, zároveň nabízí nadšencům holdujícím kolečkovým sportům atraktivní prvek k ježdění,“ líčí architekti z U/U studia, kteří jsou fanoušky skateboardingu a kteří navrhli celý prostor.

Pumptrack, tedy sportoviště, kde se dá jezdit na kole, koloběžce, bruslích, odrážedlech i na skateboardech, je hlavní, ale rozhodně ne jedinou zdejší zábavou. Akcí se tu totiž koná mnoho. „První část areálu se otevřela už loni v září, tehdy šlo ale jen o betonové hřiště a bistro. Na jaře přibyla u-rampa, letos v červenci bylo vše kompletní,“ uvedla pro CzechCrunch Michaela Bugrisová z Dejsiprostor, což je provozní partner pro různé veřejné a komerční prostory. V Hloubětíně šlo o opuštěné nevyužité místo, které přiléhá ke zmíněné betonárně. Kousek odsud vede cyklostezka A26, která spojuje východní část Prahy s centrem města, prostor to byl tedy ideální.

Foto: Dejsiprostor Středobodem nového areálu je pumptrack

Jak už ale bylo řečeno, nejde jen o různé kolečkové sporty. V Hloubětíně se dá totiž i odpočívat nebo sledovat sportovní přenosy. Proto je tu i stánek s občerstvením a veřejné toalety. O prázdninách se tu pravidelně pořádají taneční lekce open air zumby, probíhají tu kruhové tréninky a od září se počítá například také s workshopy skateboardingu pro děti. Ty by mohly sloužit také dětem z nedaleké nově postavené základní školy Elektra. Každý měsíc jsou tu také různé tematické akce s živým hudebním vystoupením a opékají se tu také špekáčky. „Rádi se propojujeme s místními a dáváme jim možnost se u nás realizovat,” říká Bugrisová.

Investorem nového volnočasového areálu je Metrostav Development, Dejsiprostor ho nyní provozuje. Byť by se mohlo zdát, že právě pumptrack je okrajovou záležitostí, která táhne jen kolečkové nadšence, určený je pro širokou veřejnost. Mohou sem malé děti, senioři, ale dráhu si užijí i profesionální sportovci. „Jízda na pumptracku zaměstná celé tělo i mysl a zároveň jezdce lépe naučí pracovat s těžištěm a obecně zlepšuje stabilitu, kterou lze později využít při jízdě v terénu,“ dodává Filip Majkus ze společnosti Schneestern, která je autorem samotného pumptracku.

V případě, že jde o alsfaltovou zvlněnou dráhu, je navíc možné ji využívat celoročně. „Pokud existuje nekonečně zábavné sportoviště, je to jednoznačně pumptrack,“ dodává Majkus. V Hloubětíně vedle něj stojí vyvýšená velkoplošná terasa, ze které lze pozorovat nejen celý areál, ale i to, co se děje na adrenalinové dráze. „Začlenění pumptracku do areálu dává návštěvníkům možnost trávit čas aktivním způsobem, případně se do těchto sportů nově zapojit,“ dodává také architekt Martin Hrouda z U/U Studia.

Sportoviště si tady místní přáli. Požadavek na nej dlouhodobě zazníval na setkáních veřejnosti se zástupci městské části. Kromě toho, že se tady dá podléhat kolečkům, jsou tu ale i brány pro fotbalové nadšence a také koše pro případné basketbalisty.