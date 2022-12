Z Londýna budou jezdit noční vlaky až do Berlína. V roce 2024 se má trasa prodloužit i do Prahy

V pátek odpoledne nastoupíte do vlaku v Londýně a s rychlým přestupem v Bruselu v sobotu ráno vystupujete na nádraží v Berlíně. A když vše klapne, jednou o pár hodin později až v Praze. Takovou novinku v cestování mezi evropskými hlavními městy nabídne od příštího roku služba European Sleeper. Ta v květnu 2023 spustí svou první linku z Bruselu přes Amsterdam do Berlína a napojit se na ni půjde poměrně snadno také z Londýna. Do budoucna je v plánu prodloužit trasu do Drážďan a do Prahy. Ceny jízdenek startují na 49 eurech, tedy zhruba 1 200 korunách.

European Sleeper je mladá nizozemsko-belgická železniční společnost, která se zaměřuje na noční vlaky. První nový spoj vyjede 25. května 2023 a pojede z Bruselu do Berlína. „Jako zcela nová, komunitní železniční společnost zavádíme speciální spojení východ-západ mezi třemi evropskými hlavními městy,“ stojí na webu European Sleeper. Jednou ze zastávek totiž bude také Amsterdam. Původní plán jezdit až do Prahy se kvůli pracím na německé železnici odsouvá až na rok 2024.

Vlak z Bruselu do Berlína začne jezdit třikrát týdně, do budoucna by mohl jezdit denně. Součástí budou snídaně v kupé, které budou v ceně jízdenky. Ta bude stát minimálně 49 eur (1 200 korun) za sedadlo. Od 79 eur (1 900 korun) pořídíte místo v lehátkovém voze a cena lůžkového vozu začíná na 109 eurech (2 600 korun). Vlak bude vyjíždět v 19.22 z Bruselu, ve 22.34 bude na hlavním nádraží v Amsterdamu a v 6.48 zastaví v Berlíně. Opačným směrem se bude vydávat ve 22.56 a před půl desátou dopolední druhý den dorazí do Bruselu.

Napojení na Londýn pak zajistí mezinárodní železniční dopravce Eurostar. Ten vypravuje z londýnského nádraží St Pancras přímý spoj do nádraží Brussels Midi, který jede dvě hodiny a deset minut. Aktuálně ceny jízdenek začínají na 59 eurech (1 400 korun).

Foto: European Sleeper Noční spoje European Sleeper začnou jezdit příští rok

„Nová panevropská linka, která začne fungovat v květnu, otevírá možnost naskočit v pátek odpoledne na nádraží St Pancras na Eurostar a následující den ráno se probudit v Berlíně včetně snídaně. Cestující na lůžkové lince European Sleeper budou muset v Bruselu pouze jednou přestoupit. Naštěstí je v tomto časovém rozvrhu dostatek času na rychlé belgické pivo se sýrem a hořčicí, než se objeví Berlín,“ napsal britský deník The Guardian.

Spoluzakladatel služby European Sleeper Chris Engelsman uvedl, že takové načasování je ideální například pro víkendové výlety. Vlak bude z Bruselu vyjíždět v pondělí, ve středu a v pátek večer. Z Berlína pak v neděli, úterý a ve čtvrtek. Největší překážka pro začínající nizozemsko-belgickou železniční službu prý tkví v nedostatku lůžkových vozů na trhu. „Nejen my s tím máme problémy. Je to stejné jako u jiných iniciativ, dokonce i u větších železničních dopravců,“ vysvětluje Engelsman s tím, že se do vozového parku v Evropě mnoho let neinvestovalo.

Jak upozorňuje The Guardian, právě dlouhé noční spoje napříč Evropou v posledních letech zažívají renesanci. Jde mimo jiné částečně o reakci na růst cen leteckého paliva a stále větší obezřetnost lidí v rámci šetření životního prostředí. Otevřely se tak například trasy z Bruselu do Prahy a Štýrského Hradce nebo z Hamburku do Stockholmu. Dlouhodobé plány na další cesty do Skandinávie či Barcelony má i služba European Sleeper, za níž vedle zmíněného Engelsmana stojí ještě Elmer van Buuren.

Právě tito dva muži založili European Sleeper díky spojení svých startupů – belgického Moonlight Express a nizozemského European Sleeper. Zároveň spolupracují s nizozemskou cestovní společností Sunweb Group. Samotný European Sleeper loni v květnu vybral prodejem akcií více než 350 drobným investorům počáteční kapitál ve výši 500 tisíc eur (přes 12 milionů korun). V letošním roce pak firma získala další dva miliony eur (48 milionů korun).