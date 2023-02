Z novinářů, kteří si oblékli flanelku, jsem byla otřesena, říká Drtinová. Ohrožují prý celou profesi

Internetová televize DVTV se za devět let svého fungování stala de facto synonymem pro kritické novinářské rozhovory. Velkou měrou se na tom podílí i Daniela Drtinová, dvaapadesátiletá mediální matadorka a jedna ze zakladatelů i vlastníků projektu. Ačkoliv ten se začátkem letošního roku překlopil do nové fáze, její profesní zásady zůstávají stále stejné. Přesněji stejně tvrdé a nekompromisní.

DVTV koncem minulého roku skončila s exkluzivním dodáváním obsahu pro vydavatelství Economia a postavila se tak zcela na vlastní nohy. Podporovatelé jí k tomu na HitHitu poslali již v druhé kampani přes tři miliony korun. Je tak patrné, že se nadále těší velké oblibě. Přestože se na první pohled nezměnilo mnoho a projekt jede stejně jako dřív, Drtinová přiznává, že pro ni byla změna patrná.

„Pocitově jsme se dostali po devíti letech do bodu nula. Ten moment, kdy jsme odvysílali poslední rozhovor na našem starém působišti, byl hodně zvláštní. Je to pro mě zase nové dobrodružství, i když jsem se v tom předchozím nastavení cítila komfortně,“ popisuje Drtinová v novém podcastu Čestmíra Strakatého, který si můžete pustit v přehrávači níže.

S přechodem mimo Economii také skončilo dodávání obsahu DVTV na server Aktuálně.cz zdarma s reklamami. Nyní jsou rozhovory kompletně zamknuté pouze pro platící, což může znamenat i menší dosah obsahu. Jak je veřejná přístupnost důležitá, se přesvědčila ostatně i sama Drtinová v roce 2013, když ve slavném rozhovoru usvědčila tehdejšího hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška z jedenáctkrát opakované lži.

Tvrdí, že větší publicity se daří dosahovat i zprostředkovaně, jako třeba když před prezidentskými volbami vyzpovídala Danuši Nerudovou ohledně jejího „deníčku“ s nápovědami na vědomostní test, což bylo následně hojně sdílené. Ačkoliv konfrontačních rozhovorů má za sebou desítky, přiznává, že samotné jí podobné situace nejsou vždy komfortní a nechce je zažívat každý den. „Ale beru to jako službu. Nechtěla jsem to takhle pojmenovat, ale je to svým způsobem oběť,“ říká.

Stejný styl novinářské práce, v němž je už třicet let, ukázala moderátorka i v rámci předvolební doby. Podle svých slov přistupuje ke každému politikovi stejně a stejně férově se všech také ptá. DVTV si zakládá na tom, že zkrátka nedělá PR, i když to může znamenat, že pokaždé naštve určitou část svých podporovatelů, kteří si logicky DVTV předplácejí proto, že jim médium hodnotově konvenuje.

I proto nešetří ostrými výrazy na adresu médií a novinářů, kteří se během posledních prezidentských voleb nijak zvlášť netajili svou náklonností k Petru Pavlovi. Vyloženě alergická je prý na „pomáhání pravdě,“ které podle ní někteří novináři předvedli. „Byla jsem hodně naštvaná. Nechci být paušální, ale některá média zásadně selhala a jsou jedním z velkých poražených této volby. Viděla jsem novináře fandící, novináře ve flanelových košilích, otevřenou podporu na sociálních sítích. Byla jsem z toho zděšená a otřesená,“ říká dvaapadesátiletá moderátorka.

Podobný přístup podle ní ohrožuje důvěryhodnost celého novinářského stavu, s čímž se podle ní svezou i ta média, která si na svou nestrannost dávají značný pozor, protože všechna budou veřejností hozena do jednoho pytle. „Takoví novináři jsou užiteční idioti politiků. Já nevěřím, že tohle se novému panu prezidentovi líbí. Nemělo by,“ říká rezolutně Drtinová.

Pro mě je neslušné, když novinář, který se zapojí do kampaně, se pak vrátí do své novinářské profese a mentoruje.

Ještě nebezpečnější je podle ní situace, kdy se proti kladení nepříjemných otázek vymezují i další novináři. Drtinová se ostře ohradila proti další zkušené novinářce Světlaně Witowské, jež se ozvala, když kritické otázky od DVTV dostal její partner Petr Kolář, který je blízkým spolupracovníkem Petra Pavla. Drtinová považuje za správné se Koláře ptát, zda role, kterou bude hrát v nové pozici, nebude podobná té, jakou má kontroverzní poradce dosluhujícího prezidenta Martin Nejedlý. „To je naprosto legitimní otázka, protože Petr Kolář pracuje ve firmě, která hájí americké zájmy,“ říká Drtinová.

Witovská tvrdí, že DVTV je bulvarizující se médium a označila jej za „drbny“. „Dostávám spoustu přízvisek a na žádné nereaguji, protože mi to přijde zbytečné. Ale předstírat, třeba i mladým novinářům, že je neslušné se na takovou otázku ptát, vnímám jako velmi nebezpečný precedent. Pro mě je neslušné, když novinář, který se zapojí do kampaně, se pak vrátí do své novinářské profese a mentoruje,“ popisuje spoluzakladatelka DVTV.

Pevnou hranici pak Drtinová vnímá mezi novinářským fanděním jedné straně a ryze názorovým médiem, která jsou běžnější například v anglosaském prostředí. Mají být podle ní označená podobně, jako to například činí Echo24, protože čtenář následně ví, na jaké pole vstupuje. Nelze se ale podle ní stát názorovým médiem přes noc.