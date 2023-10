Z oceánu a řek už vytáhl tisíce tun odpadu. Teď ukazuje, jak úklidové tempo zrychlí

Uložit 0

Měl sen, že oceány zbaví odpadků, které se soustředí zejména v jednom hlavním, obrovském místě v Pacifiku. Nejprve mu nikdo nevěřil, když ale devatenáctiletý Boyan Slat dal dohromady tým, s nímž vymyslel revoluční čisticí systém, najednou se situace změnila. A ukazuje to i na datech, která za ty roky nastřádal. Dnes už je startup The Ocean Cleanup zajetým projektem s reálnými výsledky, stále má ale prostor, jak své úklidové procesy vylepšovat. A proto nasadil do provozu technologii, jež může znamenat průlom v jeho snažení.

Je to už deset let, co nizozemský The Ocean Cleanup vznikl – a do dnešního dne se primárně zaměřuje na svůj vlajkový projekt v podobě masivního plovoucího systému. Právě ten má hrát klíčovou roli v tom, jak z především Tichého oceánu vytáhnout až devadesát procent všech odpadků, které v něm plavou. Zpravidla jednorázových plastů, ale reálně čehokoliv, co životní prostřední negativně ovlivňuje.

Tým se soustředí zejména na Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu, rozkládající se mezi Kalifornií a Havají, která je třikrát tak velká jako Francie a plave v ní okolo osmdesáti tisíc tun odpadu. Z podstaty tak tvoří jedno z nejznečištěnějších míst planety. Tam startup pod taktovkou nizozemského vynálezce a podnikatele Boyana Slata vysílá své ohromné čisticí bariéry, které odpadky zachytávají.

V praxi se dá systém, který The Ocean Cleanup navrhl, vysvětlit na příkladu vybírání smetí síťkou z hladiny bazénu, akorát v mnohonásobně větší míře. Jeho inženýři v průběhu let stavěli masivní konstrukci z trubek a sítí, do kterých se vlivem tahu lodi, vln a poryvů větru odpad hromadí. A byť s ní zpočátku byly problémy a úlomky unikaly ven, v roce 2019 se jim podařilo uvést do provozu takový systém, který se ukázal jako velmi funkční.

Foto: The Ocean Cleanup Pohled na masivní čisticí bariéru

S ním se organizaci podařilo z oceánu vytahat tisíce tun odpadů – a protože má i speciální přístroje pro čištění řek, tak se na statistice podílí i právě vodní toky. Podle aktuálních informací má The Ocean Cleanup na kontě přes 7,3 tisíce tun vysbíraných plastových úlomků, rybářských sítí a větších či menších kusů všeho možného, co na hladinu oceánu nepatří. Část z toho navíc posloužila pro výrobu nových produktů.

Aby ovšem tým dostál svému plánu v podobě odstranění devadesáti procent plastového odpadu z oceánů do roku 2040, potřebuje ještě zabrat. Tempo sběru má zrychlit třetí generace jeho technologie s označením System 003, která je výrazně větší než její předchůdce a zároveň ukrývá speciální sběrnou komoru, kam je odpad odváděn i pomocí čtyři metry hlubokých suknic. A právě ten před pár dny zahájil oficiální provoz.

„Na velikosti záleží, s většími systémy je čištění oceánu levnější a účinnější. Můžeme tak pokrýt mnohem větší plochu oceánu za kratší dobu a s použitím menšího množství zdrojů, což snižuje naše náklady na kilogram odstraněného plastu a maximalizuje náš přínos pro mořské prostředí,“ uvádí zástupci z The Ocean Cleanup. System 003 na délku měří 2,2 kilometru, třikrát více než System 002. A má to být znát.

Firma svou inovovanou verzi masivní plovoucí sítě představila už loni, ale teprve v uplynulých měsících ji začala postupně spouštět na vodu a ověřovat její schopnosti. Před třemi dny pak začala reálně sbírat odpad z Velké tichomořské odpadkové skvrny, kam ji z loděnice v San Francisku v průběhu pěti dní odtáhly dvě speciální plavidla od dánského lodního giganta Maersk. Zatím ukořistila přes 45 tun.

Že má tým od nového systému velká očekávání, je poměrně zřejmé. Respektive technicky podložené. Nejde totiž jen o délku, co doznalo změn – nové je i umístění síta, které zasahuje hlouběji pod hladinu, spolu s tím jsou vylepšené i zábrany, aby se zamezilo problému s přepadáváním odpadu. Nehledě na to, že The Ocean Cleanup šlápl i do rozšíření kamerové soustavy pro detailnější zpracovávání dat ze sběru.

One year ago, we showed you our vision for System 03. Now, with the first trip successfully completed, see how it looks in reality: pic.twitter.com/YU76gerVbp — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) October 4, 2023

Myslí i na mořské živočichy, které by pod náporem čisticího mechanismu mohli uhynout. „Nazýváme to MASH, tedy Marine Animal Safety Hatch. Ten se nachází uvnitř retenční zóny, která je monitorována podvodními kamerami. Pokud je v retenční zóně spatřeno zvíře, aktivuje se, čímž se zablokuje další vstup do retenční zóny a zároveň se otevře výstupní poklop, který živočichu umožní volnou cestu ven,“ uvádí firma.

Dobrý pohled na to, jak System 003 funguje, ukazuje video výše, kde The Ocean Cleanup prezentuje srovnání mezi počítačovými návrhy nové technologie a její reálnou, provozuschopnou podobou. Vidět jsou přitom jednotlivé fáze sběru, z nichž se může tajit dech.

I přes znatelný pokrok je ale nereálné, aby firma celý Pacifik, respektive Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu, vyčistila s jedním takovým systémem. Jak sama uvádí, je k tomu zapotřebí flotila alespoň dvanácti stejných technologií, díky níž by čistění logicky šlo rychleji – a možná se tak přiblížila ke svému ultimátnímu cíli. K tomu mohou pomoci investoři i širší veřejnost prostřednictvím darů.