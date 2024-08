Z osmi dnů se možná stane osm měsíců. NASA rozhoduje, jak dlouho nechá astronauty Boeingu ve vesmíru

Uložit 0

Měl to být poměrně krátký výlet, nakonec z toho možná bude pobyt ve vesmíru na tři čtvrtě roku. Sunita Williamsová a Butch Wilmore doletěli s lodí Starliner americké společnosti Boeing na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) 6. června. Původní plán byl zůstat tam osm dní a pak se vrátit zpět na Zemi. Aktuálně na stanici ale pobývají už přes dva měsíce a pořád není jisté, co bude dál. Začíná se mluvit o možnosti, že by ve vesmíru zůstali až do příštího roku. NASA by měla o jejich osudu rozhodnout do konce srpna.

Starliner potkaly obtíže už při připojování se k Mezinárodní vesmírné stanici. Podle Boeingu nebrání přímo cestě na Zemi, klíč je ale v tom, že součástky lodi, které nepracují tak, jak by měly, při návratu shoří v atmosféře. A pak odborníci už nebudou schopni zjistit, co se vlastně stalo. Proto je teď testují na dálku, což prodlužuje pobyt astronautů na ISS.

Problémy Boeingu zároveň donutily americký úřad NASA odložit další lety k vesmírné stanici, aby nedošlo k zácpě. V srpnu měl k ISS zamířit modul konkurenční firmy SpaceX Elona Muska. Let se ale s největší pravděpodobností odloží až na konec září. Další let společnosti SpaceX, tentokrát nesoucí zásoby na ISS, byl zatím posunut na půlku října.

Důležité je ono slovo zatím. Před oběma loděmi musí ještě stanici opustit Starliner, a to ať už s lidmi, nebo bez nich. Pokud by došlo na variantu, že se loď Boeingu vrátí bez lidské posádky, zmíněný zářijový let SpaceX by provedli pouze dva astronauti místo čtyř, aby v jejich lodi zbylo místo pro Williamsovou s Wilmorem. Jenže v takovém případě by na stanici museli počkat až do skončení mise SpaceX v únoru příštího roku.

Podle Boeingu ale nejde o krizovou situaci. Astronauti jsou na vesmírné stanici v bezpečí, a pokud by se něco stalo, Starliner má povolení NASA vrátit se nouzově na Zemi. Zároveň je podle viceprezidenta Boeingu Marka Nappiho delší setrvání astronautů na ISS nejlepší způsob, jak předejít dalším potížím. „Zatím nevíme přesně, jaký problém Starliner má, a neumíme ho zcela vyřešit. Jedinou možností je dát si načas a získat více dat, provést více testů,“ řekl podle serveru Space.com na tiskové konferenci na konci června.

První let společnosti Boeing k ISS provází trable už od samého počátku. Jednašedesátiletého Wilmorea a osmapadesátiletou Williamsovou dostal Boeing na Mezinárodní vesmírnou stanici až na třetí pokus. Předchozí dva z technických důvodů firma odpískala ještě před samotným startem. I pak se ale objevily problémy. Starliner hlásil závadu pěti z osmadvaceti naváděcích trysek, které přestaly fungovat už během příletu k ISS. Čtyři z nich se sice podařilo opět zprovoznit a bez jedné nefunkční trysky se modul podle inženýrů zvládne vrátit, závada se ale nachází v části, která při návratu shoří v atmosféře. Až se tak stane, vědci už nebudou mít možnost zjistit, co to způsobilo.

Foto: Boeing Starliner od Boeingu

Experti na Zemi se proto snaží na dálku zjistit, proč k závadě došlo, a tím „zdržují“ návrat astronautů. V mezičase rovněž vedení mise odvolalo výstupy do volného vesmíru kvůli úniku vody ze skafandru Williamsové. Otázkou ale je, jak moc vážná situace opravdu je. Podle deníku The Times po týdnech zlehčování mechanických problémů NASA přiznala, že technické závady na palubě Starlineru byly horší, než bylo dříve oznámeno.

O tom, kdy se astronauti vrátí, se má definitivně rozhodnout v následujících dvou týdnech. Podle šéfa astronautů v NASA Joea Acaby byli Williamsová a Wilmore fyzicky i psychicky připraveni na to, že se mohou objevit neočekávané prodlevy. „Věděli, že tahle mise nemusí být perfektní. Pilotované kosmické lety jsou vždy riskantní, my astronauti to bereme jako součást naší práce,“ řekl podle deníku The Times.

Wilmore a Williamsová si zatím podle něj krátí čas na stanici běžnými pracovními úkony. „NASA teď věnuje čas tomu, aby se ujistila, že nevystavíme posádku většímu nebezpečí, než je nutné. Jako astronauti víme, že tohle je něco, na co se vždy vyplatí si počkat.“