Z pomalých změn v českém fotbale jsme zklamaní, říká miliardář Kratina. Sám je chce popohnat

Český fotbal se potřebuje očistit a posunout vstříc důvěryhodnější budoucnosti mnohem rychleji, dosavadní změny jsou příliš pomalé. S takovým vzkazem oznámil svou kandidaturu na pozici místopředsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Milan Kratina. Jeden z nejbohatších Čechů usiluje o změnu poměrů již delší dobu, ale s výsledky není příliš spokojen. „Mám zodpovědnost to zkusit ještě více změnit,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Kratina naráží na svoji účast v rámci projektu zvaném Fotbalové evoluce, zkráceně Fevoluce, kterou pomohl od začátku formovat a jeho společnost Accolade budující průmyslové parky ji finančně podporuje. Cílem Fevoluce, jejíž hlavní tváří je bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, je ozdravit český fotbal a nechat zapomenout na korupční aféry spojené nejen s bývalým místopředsedou Romanem Berbrem.

„My jsme také zklamaní,“ reaguje Kratina na dotaz, jak vnímá dosavadní působení Fevoluce i loni zvolené vedení tuzemského fotbalu, které mělo přinést změny. „Proto se snažíme jednat a posouvat věci dál,“ dodává šestatřicetiletý podnikatel, kterého magazín Forbes zařazuje s majetkem přesahujícím sedm miliard korun do první padesátky českých miliardářů. Proto se Kratina rozhodl kandidovat na místopředsedu FAČR, aby mohl dění a rychlost změn přímo ovlivňovat.

V rozhovoru pro CzechCrunch nyní vysvětluje své motivace i plány, pokud by se do volené funkce dostal. To však zatím není jisté. Klíčová bude pondělní provolba, v rámci níž si mezi sebou 48 divizních klubů vybere jednadvacet delegátů pro mimořádnou valnou hromadu, kteří budou mít hlasovací právo. Delegáti však musí nejprve odvolat stávajícího místopředsedu Jana Richtera, aby se vůbec o Kratinovi mohlo hlasovat.

Jakou má člověk z byznysu motivací jít do vedení FAČR?

Jde o završení více než roční cesty a snahy změnit fotbalové prostředí v Česku. V rámci projektu Fevoluce se do rozhodovacích funkcionářských pozic na úrovni okresních i krajských svazů a klubů zapojila skoro stovka nových lidí. Jenže změny, které čekáme a za něž jsme vůči klubům zodpovědní, probíhají velmi, velmi pomalu, nebo dokonce neprobíhají vůbec. Z toho pramení, že mám zodpovědnost to zkusit ještě více změnit.

Foto: Accolade Milan Kratina, zakladatel skupiny Accolade

Jak vidíte vaše šance na zvolení?

Situaci velmi ovlivní pondělní provolba. Buď pojede za 48 divizních českých klubů stejných jednadvacet delegátů, kteří jezdili vždy v posledních deseti letech, nebo pojede jiných jednadvacet delegátů. To bude rozhodující. Za nás je každopádně taková provolba špatně a chceme ji ze stanov odebrat. Nechceme prostředí dělit a vytvářet nějaké seznamy. Naopak chceme, aby kluby, které mají rozvinutou mládež, táhly za jeden provaz, protože všichni mají stejné problémy, které je třeba řešit systémově.

Chápu správně, že jste byl jedním z duchovních otců projektu Fevoluce?

Platí, že jsem v něm relativně od začátku. Neoznačil bych se za jednoho z duchovních otců, ale spíše za jednoho z myšlenkových přispěvatelů.

Je kandidatura a další fotbalové aktivity iniciativa vás jako Milana Kratiny? Respektive jak je v tom zainteresovaná vaše společnost Accolade?

Accolade v rámci svých aktivit podporuje komunity a projekty jako Trenéři ve škole, které by měly vést k ozdravení společnosti, přivést více dětí do sportů a udržet je u nich. V rámci fotbalu podporujeme projekty náborů, vzdělávání trenérů a mládež obecně. Accolade ale rozhodně není hlavním nebo velkým partnerem fotbalového svazu, protože není masovka. Velkým partnerem fotbalového svazu mají být a jsou banky, pojišťovny, telefonní operátoři, automobilky, výrobci oblečení. To je všude ve světě podobné.

Accolade tedy do fotbalu nevkládá nijak závratné částky?

Nevkládá. Například Fevoluci jsme podobně jako další partneři podpořili řádově malými stovkami tisíc korun.

Jak po roce celou iniciativu Fevoluce a nové vedení fotbalového svazu hodnotíte? Veřejnost je z toho zatím spíše zklamaná.

My jsme také zklamaní. Proto se snažíme jednat a posouvat věci dál.

Vy jste fanoušek fotbalu, sám jste ho hrál. Počítám tedy, že k tomu nepřistupujete jen jako byznysmen, ale také jako fanoušek, kterému není jedno, jak český fotbal vypadá?

Z pohledu byznysu na to vlastně nekoukám vůbec, protože pro nás jako Accolade v tom ani byznys není. Koukám se na to z pohledu, že fotbal může být opravdu hezká věc a na západ od nás ji umí udělat. U nás je to pořád zaprděné, máme stále stejné tváře, ve funkcích jsou kámoši kamarádů a jejich kvalifikace často je, že třicet let dělají fotbal a někoho znají.

Samozřejmě je mnoho lidí ze starší garnitury, kteří zejména na okresní či krajské úrovni umí dělat svou práci dobře, ale změny jsou za nás pomalé. Fevoluce přinesla spoustu nových tváří a my chceme, aby byl fotbal transparentnější, hezčí, lidé ho měli rádi a za každým rozhodnutí rozhodčího neviděli něco nekalého.

To hlásila Fevoluce už před více než rokem. Kdyby se stal Milan Kratina místopředsedou svazu, budou změny konečně rychlejší?

Věřím, že se spolu s ostatními členy výkonného výboru postaráme o to, aby se z FAČR stala výrazně otevřenější organizace, transparentnější směrem k nakládání s veřejnými prostředky, procesům a příchodu nových lidí do fotbalu, protože kvalifikací na pozici nemá být to, že se s někým roky znáte. Zároveň existuje v rámci FAČR mnoho pozic provozního charakteru, kde mohou pomoci i například lidé ze startupů a technologického světa, také fotbal řeší IT.

Chci, aby peníze šly do mládeže a neprožíraly se v sídle asociace.

Jak hodnotíte dosavadní působení předsedy Petra Fouska? Byl to váš člověk na předsedu?

Náš člověk byl Vladimír Šmicer. Petra Fouska jsme podpořili po dohodě s Moravou a moravskými reformními delegáti, kteří věřili, že Petr Fousek je správný kandidát. My Petrovi pořád dáváme šanci, aby změny zrychlil, ale zároveň mu v tom chceme pomoct, protože změny jsou za nás miniaturní.

Spekulovalo se totiž také o možném odvolání současného předsedy. To zatím není na pořadu dne?

Petr Fousek teď dostává šanci. Mimořádná valná hromada, kterou nyní svoláváme s divizními kluby, se netýká Petra Fouska.

Co považujete za největší problém českého fotbalu?

Všechno nám pořád přijde netransparentní. Opravdu dlouho jsme jednali, dosáhli jsme s moravskými delegáty i Petrem Fouskem programové shody, ale těch věcí se děje málo. Já například chci, aby měl FAČR rozklikávací rozpočet, abychom se mohli podívat, kam veřejné peníze proudí. Stát dává do FAČR více než půl miliardy korun ročně, jde o největší neziskovku v zemi. Chci, aby peníze šly do mládeže a neprožíraly se v sídle asociace. Chci, aby přišli noví lidé, protože jen s nimi přijde změna.

Platí, že velký byznys by měl patřit k fotbalu podobně jako třeba politika?

Jednoznačně, protože všude na světě to tak je. Jde ale obvykle o společnosti, které mají masový zásah. Tyto společnosti tam mají být, a když bude fotbal hezčí, věříme, že budou dávat více peněz.

Foto: FAČR/YouTube Petr Fousek, předseda FAČR

Měl by fotbal dál dostávat tak velké dotace? Nebo by se měl snažit být více soběstačný?

Mládež je pořád podfinancovaná a peníze, které směřují do mládeže, jsou stěžejní pro český zdravotní systém. Pokud děti dělají nějaké sporty – a nemusí to být jen fotbal – a zůstanou u nich, tak to zajímá ministerstvo zdravotnictví, protože nemáme tolik obézních lidí. Zajímá to ministerstvo vnitra, protože někdo musí být hasič, policista, voják. To jsou lidé, kteří potřebují nějakou fyzičku. Přesah zdravé populace je enormně velký. Peněz by do fotbalu mělo jít klidně víc, ale musíme ukázat, že s nimi nakládáme velmi dobře. A to se zatím bohužel příliš nedařilo.

U FAČR se taktéž řeší miliardový majetek, který mu patří. Jak by s ním měl nakládat? Vy máte velké zkušenosti z Accolade, kde spravujete aktiva za několik miliard.

V majetku FAČR jsou dvě významná aktiva – budova, ve které sedí, a pozemky kolem strahovském stadionu, což je deset hektarů na nádherném místě na Strahově, kde by měl vyrůst multifunkční stadion. Hodnota pozemků je 1,3 až 2,5 miliardy korun podle toho, co všechno tam půjde udělat, a FAČR by se měl činit v rámci územního plánování a metropolitního plánu, aby z toho pozemku dokázal vytěžit co nejvíc.

Zároveň se nám občas někdo snaží podsunout, že nás tyto pozemky zajímají pro Accolade, ale to neplatí, protože ani nejsou vhodné, aby se na nich postavil nějaký velký sklad nebo výroba. Jde o opravdu drahé pozemky a pro logistiku nebo průmysl se nedají kupovat pozemky, které stojí deset až dvacet tisíc korun za metr čtvereční. Běžně kupujeme pozemky za desetinovou cenu.

Počítám, že se z byznysového světa znáte s Danielem Křetínským, majitelem Sparty, a dalšími podnikateli. Může to také pomoci v rozvoji fotbalu, že i tito lidé budou mít na FAČR partnera ze svého světa?

Myslím si, že ano. Obecně je důležité, aby se lidé bavili a nějakým způsobem jsme to spolu posunuli dál, protože ať už Daniel Křetínský, Petr Paukner, ale i další podnikatelé jsou významní stakeholdeři v rámci fotbalových struktur. Opravdu bych ale nezapomínal ani na týmy z divizí, krajských přeborů a dalších nižších lig, které mají rozvětvenou mládež. To je s těmi profi kluby alfa a omega a budoucnost fotbalu.