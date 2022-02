Nevydá ze sebe ani hlásku, přesto svou tvorbou zasáhne přes sto milionů lidí po celém světě. Stačí mu k tomu pouze gesto rukama a sarkastický výraz. V podstatě je jako Mr. Bean, jen nedělá hlupáka ze sebe, ale strefuje se do trendů a výzev na sociálních sítích. Proč? Vyhodili ho z práce – a místo toho, aby si hledal novou, založil si účet na TikToku. Ani sám Khaby Lame ovšem tehdy nečekal, že jeho krátká ironická videa budou tak úspěšná a šíleně virální. A že se díky nim zařadí po bok manželky Justina Biebera i dalších celebrit.

Khaby Lame patří mezi nejznámější tiktokery současnosti. Po stránce čísel je druhým největším tvůrcem na platformě, kterého sleduje přes 131 milionů lidí – před ním je jen sedmnáctiletá tanečnice a influencerka Charli D’Amelio. Oproti jiným hollywoodským hvězdičkám ale začal Khaby Lame z naprosto jiné pozice. Nikdy neměl ambice se živit přes sociální sítě, naopak si žil skromný život v malé obci Chivasso na severu Itálie. Než přišel covid.

Kvůli pandemii přišel o práci operátora CNC strojů v továrně nedaleko Turína, proto musel přemýšlet, co bude dělat dál. Jeho senegalský otec na něj neustále naléhal, ať si hledá nové zaměstnání, místo toho ale tehdy devatenáctiletý Khaby trávil hodiny ve svém pokoji, kde si hrál s TikTokem. Nechtěl znovu spadnout do pracovního světa, naopak chtěl bavit lidi na internetu. A to se mu dařilo náramně.

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Říká se, že většina geniálních nápadů vznikne spontánně. Bez hlubšího přemýšlení přistupoval ke své tvorbě zpočátku i Khaby. „Nějak jsem se ale musel inspirovat,“ říká mladý influencer v rozhovoru. „Jako dítě jsem sledoval seriál Fresh Prince s Willem Smithem – miloval jsem jeho komedie. To mě inspirovalo k nahrávání podobných skečů na YouTube. I když měly málo zhlédnutí, bavilo mě to,“ vzpomíná na své začátky.

Zlom ale přišel v době, kdy si založil účet na TikToku. To se psal přesně 15. březen roku 2020 – a mladý Khaby rychle poznal kouzlo krátkých, úderných videí na telefonu. Protože se stejně jako každý náctiletý pohyboval aktivně na sociálních sítí, všímal si různých rádoby vtipných výzev a všemožných trendy vychytávek, které lidé natáčeli. Některé byly zajímavé, některé naopak naprosto postavené na hlavu. A Khaby měl rázem nabito.

Popadl telefon, vystřihl původní klip, který chtěl parodovat, a po několika sekundách připojil i svou reakci, která většinou daný úkon zjednodušovala. Nejlépe se to popisuje na příkladu – představte si, že si někdo loupe banán tak, že slupku ze stran odkrajuje nožem na prkénku. Není však jednodušší banán vzít do ruky a slupku jednoduše druhou rukou sloupnout? S takovými parodiemi Khaby pracuje.

Jedním z nejvirálnějších tiktokových formátů z dílen Khabyho bylo zkrátka zjednodušování naprosto banálních činností, které mnozí příliš zbytečně komplikují. A jakmile do toho mladý tvůrce původem ze Senegalu přidal svůj sarkastický výraz v obličeji a dnes už kultovní gesto rukou ve smyslu „voilà“, byl z něj hit. Za necelé dva měsíce nasbíral Khaby 50 tisíc sledujících, o zhruba rok později už jich měl milion.

Spolu s tím začaly přicházet i další nápady k natáčení. Ve více než tisícovce videí, které Khaby na svůj TikTok nahrál, lze proto vidět i komediální reakce na nešťastné situace ve skutečném světě, opakování naprosto nelogických úkonů nebo vtipné reagování na některé filmy. Khaby může zparodovat téměř cokoliv a téměř vždy to bude mít v sobě vtip. Proč? „Lidé se smějí kvůli mým výrazům,“ zmiňuje pro The New York Times.

Loni v srpnu pak Khaby zaznamenal velký milník. Jako vůbec první tiktoker z Evropy dosáhl hranice 100 milionů sledujících, a to za zhruba rok a půl aktivní tvorby. Sledující mu vystřelili hlavně v minulém dubnu a květnu, kdy na jeho účet přibylo 29,9 milionu, respektive 32,5 milionu lidí. To byl jasný indikátor toho, že o Khabyho tvorbu je enormní zájem. A logicky si toho začaly všímat i firmy s balíky peněz.

Zlaté ručičky, které oslnily i Hugo Boss

Stejně jako každý větší influencer i Khaby Lame se kvůli svému followingu dostal do pozice, kdy se na něj začaly obracet různé firmy s nabídkami, zda by jim na TikToku nezpropagoval produkty. A byť si ještě tichý, ale vysoce gestikulativní tvůrce nemůže za příspěvek říkat přes 30 milionů korun jako Cristiano Ronaldo na Instagramu, i tak se mu prezence na TikToku byznysově vyplácí.

Khaby si má za jedno propagační video účtovat zhruba jeden milion korun. Celkově má jeho průměrný měsíční výdělek činit něco okolo čtyř milionů korun, což ovšem vychází nejen ze sponzorovaných příspěvků, ale také z dalších „skrytých“ partnerství, s nimiž mu pomáhá manažer Riggio Alessandro, a prodaného zboží z jeho e-shopu.

Oproti tiktokovým celebritám ze zámoří ale Khaby ještě ztrácí. Ačkoliv má více sledujících než všichni ostatní vyjma influencerky Charli D’Amelio, ti největší si za jeden příspěvek říkají i více než pět milionů korun. Pro srovnání – odhadované jmění Khabyho je pět milionů dolarů (106 milionů korun), u tiktokové jedničky Charli D’Amelio je to zhruba dvanáct milionů dolarů.

K bohatšímu životu pomáhají Khabymu i jiné známé osobnosti. Zná ho totiž i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, který v minulosti komentoval jedno z jeho videí, nebo legendární italský fotbalista Alessandro Del Piero, který hrál v jeho oblíbeném Juventusu – s ním parodoval rozříznutí jablka. „Na to video nemůže přestat myslet,“ doplňuje v rozhovoru s TikTokem. Pracoval také s kanonýrem Zlatanem Ibrahimovićem.

Právě menší spolupráce se známými lidmi jeho relevanci posouvají. Podle statistik serveru Social Blade se mu pravidelně zvyšuje počet sledujících i počty lajků, a to nejen na TikToku, ale také na Instagramu nebo YouTube. Na těchto platformách totiž recykluje svůj původní obsah, aby se dostal k ještě více lidem. Povědomí o něm tak mohou mít stovky milionů lidí napříč světem.

Dost možná jeho nejzásadnější placená spolupráce ale přišla před několika dny, kdy podepsal několikaletou smlouvu s německou módní značkou Hugo Boss a rázem se objevil ve velké kampani, jejíž součástí je i modelka Hailey Bieber, manželka Justina Biebera, dále rapper Future, boxer Anthony Joshua nebo další modelka Kendall Jenner.

Pro Hugo Boss jde navíc o jednu z nejzásadnějších kampaní v historii. Slavný brand se totiž rozdělil na dvě hlavní značky. Ta první, Hugo, míří na svou dosavadní cílovku ve věku mezi 25 až 40 lety, zatímco Boss cílí na takzvanou generaci Z, tedy zákazníky do 25 let. Právě té je Khaby klíčovou součástí. A podle vyhodnocení firmy má jeho „ambasadorství“ nevídaný úspěch.

Možná i to dopomůže Khabymu k tomu, aby si splnil jeden ze svých velkých cílů, kterého chce přes tvorbu dosáhnout – koupit své matce dům.