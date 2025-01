Z Valencie řídí firmu, která v Praze nabízí 80 bytů na Airbnb. Jeho pověst je zbytečně negativní, říká

Uložit 0

Když s pronájmem bytů přes Airbnb Zuzana Benešová začínala, byl to v podstatě neregulovaný punk. Češka, která s rodinou žije ve Španělsku, během posledních deseti let z první řady pozorovala profesionalizaci celého oboru, v němž podniká se svou firmou Seven Keys. Pečuje o vše, co souvisí s krátkodobým pronájmem bytů turistům, a aktuálně má na starost osmdesát bytů. A říká, že kdyby stát vzal celou problematiku za dobrý konec, mohl by na tom vydělat mnohem víc, než je tomu teď.

Airbnb budí kontroverze po celém světě – některá města včetně New Yorku, Barcelony či Berlína působení podobných platforem omezují. Přelomové bylo i rozhodnutí stavebního úřadu na Praze 1 koncem roku 2023, kdy podnikateli po stížnostech sousedů toto podnikání zakázal. Benešová ale tvrdí, že špatné příklady spojené s ubytováním lidí přes tuto platformu jsou jen nejvíc vidět.

„Je to škoda, pohled na Airbnb je až zbytečně moc negativní,“ říká pro CzechCrunch a zdůrazňuje, že komunikace a snaha nejen se sousedy problémy řešit by měla být z pozice majitelů bytů či hostitelů na prvním místě. „Správcovské firmy i jednotliví pronajímatelé si musí uvědomit, že to není o tom, koupit si byt, nechat jej vydělávat a o nic více se nestarat. Je to práce, která vyžaduje, abyste byli neustále k zastižení a připraveni řešit různé situace,“ pokračuje Benešová

Dvaačtyřicetiletá podnikatelka se ke svému aktuálnímu byznysu dostala oklikou. Nejdřív na České zemědělské univerzitě studovala ekonomii a k tomu sportovní management na FTVS, strávila rok na Erasmu v Lyonu a další rok na Cranfieldské univerzitě v Anglii, kde studovala životní prostředí a CSR. Přes léto si vydělávala na studia prací v kavárnách v USA a Francii. V pracovní kariéře se pak věnovala PR, kde se zaměřila zejména na CSR a nadační projekty.

Foto: Seven Keys Zakladatelka Seven Keys Zuzana Benešová

Po pár letech práce otěhotněla, a tak šla na mateřskou dovolenou. S manželem tehdy žili v Česku, dostal však pracovní nabídku v Bruselu a dvojice se tam v roce 2013 rozhodla přestěhovat. A v Praze jim zůstal prázdný byt. „Manžel znal Airbnb z Valencie, ale já jsem byla proti. Krátkodobé pronájmy jsem v tu dobu neznala a měla jsem předsudky, říkala jsem, že si nenechám byt zničit turisty,“ popisuje Benešová s tím, že byt nechtěla nabídnout ani na dlouhodobý pronájem, protože by si pak během návštěv Prahy za rodinou museli spoléhat na hotel.

„Nakonec jsem svolila, že Airbnb vyzkoušíme, s mateřskou dovolenou se to dalo dobře skloubit, navíc mě to bavilo,“ vypráví. Dohodla se tak se sousedkou, která jí pomáhala s úklidy a předáváním klíčů. Po prvních návštěvách si Benešová ověřila, že jde vše bez problémů. „Po pár měsících se ukázalo, že hosté se chovají slušně, byt nijak netrpí a byl to pro nás slušný přivýdělek,“ vzpomíná.

Pod správu si tak vzala další byt od svých rodičů a od známých a postupně na dálku spravovala sedm bytů. „Tehdy, před více než deseti lety, to byl ještě punk – nikdo pořádně nevěděl, jaká pravidla platí a co je v souvislosti s krátkodobými pronájmy potřeba dodržovat,“ říká Benešová, která si záhy začala uvědomovat limity práce v tomto oboru na dálku.