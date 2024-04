Z vlastní záliby v rostlinách vytvořili úspěšný byznys. Dej mi pokojovku chce zelení zásobit všechny

Uložit 0

V roce 1984 použil americký přírodovědec Edward O. Wilson poprvé termín „hypotéza biofilie“. Poukazoval jím na to, že lidé mají nutkání sdružovat se s jinými formami života. Kořeny má tato teorie minimálně v antickém Řecku, na dlouho jsme ale na ono nutkání zapomněli a do naší každodenní zkušenosti se vrací až teď. Nedostatek zeleně si v posledních letech – přesněji v době pandemie – začalo uvědomovat i dost Čechů a prodej pokojových rostlin zažil boom. Hned z první ruky o tom vědí manželé Bodnárovi, zakladatelé obchodu Dej mi pokojovku.

Sami se do pěstování ponořili jen před pár lety – prakticky chvíli předtím, než se rozhodli založit e-shop s pokojovými rostlinami. „Byli jsme doma a neměli jsme co dělat,“ popisuje Tomáš Bodnár okolnosti, které ke vzniku DMP, jak si projekt také říká, vedly. Covidová pandemie manžele zastihla relativně krátce poté, co se přestěhovali do nového, světlejšího bytu a Zuzana Bodnárová se pustila do domácího zahradničení.

Když je protipandemická opatření uzamkla doma, měli prý už přes šedesát rostlin a Zuzana dostala nápad založit o nich blog. Tak vznikl instagramový účet Dej mi pokojovku, který původně sloužil jen jako prostor, kde sdíleli svoje zelené úlovky a sledujícím radili, jak se starat o ty jejich. O čtyři měsíce a několik stovek sledujících později přišla fotografie bytu plného všelijakých pokojovek a oznámení plánů na e-shop, který se prvním zákazníkům otevřel měsíc nato.

Foto: Dej mi pokojovku Pokojovky jsou pro Bodnárovy velkou součástí profesního i osobního života

Od té doby Dej mi pokojovku rok od roku rapidně rostou tržby. V době svého založení, tedy v roce 2020, začínali na 400 tisících korunách, předloni to bylo už 7,5 milionu. Loni obchod v prodejích překonal milník deseti milionů korun a teď patří k největším českým projektům svého druhu. Ačkoliv je trh s pokojovými rostlinami technicky starý – vždyť čí babička nemá na parapetu několik květin –, v posledních letech zažívá novou vlnu zájmu ze strany mladších generací. Díky tomu i mladý e-shop, jako je DMP, dokáže prosperovat.

Není to totiž jen o prodejích a tržbách, alespoň ne přímo. Bodnárovým záleží na tom, aby si rostliny, které rozesílají zákazníkům, dobře vedly a po chvilkovém nadšení nekončily zapomenuté a usychající na parapetu. „Snažíme se být lidem co nejvíce nápomocni, poskytujeme jim rady a podporu v péči o rostliny, aby i oni mohli z pěstování mít stejnou radost jako my,“ říká Zuzana Bodnárová.

Každá pokojovka v e-shopu má u sebe detailně rozepsaný popis od latinského názvu, přirozeného výskytu a fyziologie přes požadavky na světlo, zálivku či vlhkost vzduchu až po upozornění na možné problémy a návrhy řešení. Nakonec i to je součást byznys plánu. „Pokud se rostlinám, co si u nás lidé koupí, daří, snadněji si pak pořídí další,“ poznamenává spoluzakladatelka Dej mi pokojovku. Nově začali nabízet také bezrašelinové substráty, které si sami míchají.

Primární nabídku obchodu tvoří rostliny, které by měly uvnitř bytu strávit většinu svého života. Nechybí samozřejmě oblíbené monstery, různé sukulenty a kaktusy nebo citrusy, kromě nich na e-shopu ale není těžké objevit ani méně známé, ale stejně zajímavé kousky zeleně od exotických druhů přes závěsné kokedamy a hydroponii až po rostlinná terária.

Důležité je prý vždy znát celý život rostliny, tedy už její původ. „Naše rostliny se pěstují ve sklenících v Holandsku. Jsou to modely soběstačnosti, využívají geotermální energii, aquaponii a sluneční energii pro zajištění všeho, co je potřeba,“ vysvětluje Zuzana Bodnárová. „Každý rok se osobně přesvědčujeme o podmínkách pěstování a dbáme na to, aby vše probíhalo udržitelně a eticky. To podporují i naše rostlinolékařské pasy, které zajišťují plnou transparentnost původu.“

Takový přístup je velmi specifický a může potenciální zákazníky zaujmout. Spíše mladší publikum, na něž Dej mi pokojovku cílí, se ale ani s ničím jiným už nespokojí a za zodpovědné produkty včetně rostlin je ochotné si připlatit. Bodnárovi, si to dobře uvědomují už proto, že sami spadají do generace svých modelových zákazníků. Z původně krátkých instagramových edukačních příspěvků se tak postupně vyvinuly pravidelné články na blogu, webináře a workshopy, kde se zájemci mohou naučit například přesazovat květiny, vyrobit kokedamu nebo vlastní mechový obraz. Dalším logickým krokem bylo dát dohromady knihu, která podobné informace zprostředkuje zase v trochu jiném formátu.

V posledních měsících, ale hlavně v letošním roce, pak mají v plánu zásobit zelení vlastně úplně kohokoliv. Dej mi pokojovku už nějakou dobu nabízí firmám možnost nechat si rostlinami zpříjemnit své prostory, od prvotního návrhu po finální realizaci, a dokonce se o květiny bude starat i poté. Firmy tak mohou relativně snadno začít zapojovat dnes čím dál populárnější biofilní design.

„B2B sektor loni tvořil 20 procent našeho obratu a letos si klademe za cíl dosáhnout 30 až 40 procent,“ poznamenává Zuzana. Pomoci k tomu má například i možnost si rostliny pouze pronajmout. Dej mi pokojovku se postará o zbytek, takže umístění včetně konzultací i pravidelnou údržbu. Firma už pomohla zazelenit prostory například v pražských kancelářích Canvy nebo H&M, ale také ve Fantově kavárně na hlavním nádraží. Teď spolupracuje se skupinou Jsme Kolektiv, která nedávno otevřela bistro Karlínská HolKa.

Pokojové rostliny manželům v průběhu několika posledních let jednoduše prostoupily celý život a oba pracují na tom, aby jejich kouzlo objevilo co nejvíce dalších lidí. „Sami máme k našim rostlinám i citový vztah, spojený vždy s určitou vzpomínkou,“ poznamenává Zuzana Bodnárová. Pozitivní vlivy pokojovek na kvalitu vzduchu i mentální zdraví jsou známé už dlouho, mnozí je ale až teď naplno objevují.