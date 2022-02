Investiční fond skupiny ČEZ Inven Capital prodal svůj podíl v izraelském startupu Driivz. Do mladé firmy, která se zabývá vývojem softwaru dobíjecí infrastruktury pro elektromobily, investoval v roce 2018. Podle informací CzechCrunche to tehdy byly řádově desítky milionů korun, které se nyní přeměnily na stovky milionů.

Konkrétní částku fond blíže nekomentoval, uvedl pouze, že se jeho investice zhodnotila díky růstu Driivzu mnohonásobně. Vedle Inven Capital zaujal Driivz i globální investiční hráče jako Volvo Group Venture Capital nebo Gilbarco Veeder-Root. Na investicích dokázal od roku 2018 přilákat 15 milionů dolarů a nyní působí ve více než dvaceti zemích.

Telavivské řešení služeb pro provozovatele dobíjecí infrastruktury pro elektromobily je totiž kompatibilní s každou nabíječkou, která byla kdy vyrobena. A dokáže zařídit, aby každý, kdo k ní přijde, byl schopen své auto dobít v požadovaném čase. Díky tomu má už víc než 800 tisíc uživatelů a spravuje desítky tisíc elektromobilních nabíječek. Software od Driivzu používají i velcí hráči, jako je v západní a severní Evropě působící energetická skupina Mer, středo- a východoevropská síť čerpacích stanic MOL nebo největší americká síť rychlonabíjecích stanic EVgo.

Skvěle nás doplňuje

„Umí zajistit, aby v nabíječce byla dostatečná kapacita, a optimalizuje nabíjení, aby nepadaly sítě, což je pro ČEZ velice důležité. V elektromobilitě je ČEZ hodně aktivní, buduje v Česku nabíjecí infrastrukturu a softwarová platforma od Driivzu ji skvěle doplňuje,“ uvedl už dříve pro CzechCrunch generální ředitel Inven Capital Petr Míkovec.

Přestože si ČEZ vybral Driivz i pro dodávku systému na řízení dobíjení elektromobilů pro celou síť své e-mobility, původní majetkový vstup probíhal právě pod taktovkou investiční společnosti. Jak Míkovec vysvětloval, ta peníze posílá do firem nezávisle, bez konzultací s ČEZem. A to třeba i do těch, které mohou na byznysu ČEZu kanibalizovat. Jeho cílem je totiž mimo jiné pomoci novým technologiím.

Driivz poskytuje řešení pro e-dobíječky ČEZ Foto: ČEZ

„Klíčovou strategií Inven Capital je identifikovat nadějné startupy s inovativními technologickými řešeními, pomáhat jim růst a tím zhodnocovat počáteční investici. A tam, kde je to možné, usnadňovat přenos jejich unikátního know-how do zemí, kde ČEZ působí. U Driivzu náš fond všechny tyto podmínky překonal na nejlepší možné úrovni,“ uvádí Tomáš Pleskač, člen představenstva a ředitel divize Nová energetika a distribuce ČEZ.

To vše se skutečně s Driivzem podařilo. Firmu nyní koupil Vontier, globální průmyslová technologická společnost zaměřená na řešení dopravy a mobility. „Pomohli jsme vybudovat úspěšnou společnost, která přispívá ke globálním cílům udržitelnosti tím, že umožňuje revoluci elektrických vozidel,“ komentuje současnou situaci Míkovec.

Driivz byl první investicí Inven Capital v Izraeli, těsně ji následovala injekce do kybernetické bezpečnostní platformy Cyber-X v březnu 2019. Fond ČEZ už obě společnosti úspěšně opustil, protože Cyber-X koupil v roce 2020 Microsoft. Ale zájem Invenu o region označovaný za líheň technologických startupů zůstává i dál vysoký.

Inven Capital se za dobu svého působení etabloval jako investiční síla nejen v tuzemsku, ale v celoevropském měřítku. „Když jsme začínali, někteří se usmívali a mysleli si zcela oprávněně své,“ řekl v rozhovoru pro CzechCrunch sedmačtyřicetiletý Míkovec. Nicméně i díky kapitálu od Evropské investiční banky operuje investiční odnož ČEZu s částkou přesahující šest miliard korun a řadí se tak mezi největší fondy, které investují do takzvaných čistých technologií na kontinentu.