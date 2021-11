Podílet se na řešení některých velkých problémů současného světa. I to by mělo být přímým či nepřímým výstupem nové aktivity tuzemské investiční skupiny Miton, která oznámila, že oficiálně a velkém vstupuje do kryptosvěta. Právě tam vidí principy a nástroje, které by mohly pomoci změnit svět k lepšímu, a proto už do různých projektů i kryptoměn investovala stovky milionů korun. A pokud vše půjde dobře, rozinvestuje v následujících letech celkově klidně přes miliardu.

O tom, že krypto promění svět ještě více než internet, hovořil ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch jeden ze zakládajících partnerů Mitonu Ondřej Raška před několika týdny. Právě on se v posledních letech ponořil hluboko do světa kryptoměn, na ně navázaných projektů a také do takzvaného web3, který má nahradit současnou podobu internetu mnohem otevřenější a transparentnější verzí.

„Náš současný svět má hodně problémů. Principy, na kterých je založený web3, nabízí naději na vyřešení alespoň části z nich. Krypto a web3 je pro nás nový internet. Internet hodnoty a globální koordinace lidí,“ popisuje hlavní myšlenky za novým fondem zvaným Miton C Ondřej Raška. Už teď s kolegy dle svých slov rozinvestoval stovky milionů korun a pro CzechCrunch skupina prozradila, že pokud vše půjde dobře, je připravena jít klidně přes miliardu korun. Nyní navíc vůbec poprvé prozradila, jakým kryptoměnám a projektům věří.

Nespekulovat, ale zlepšovat svět

V Mitonu se sice primárně chtějí soustředit zejména na konkrétní týmy, služby a řešení založené na blockchainu a dalších kryptotechnologiích, avšak k tomu, aby je mohli financovat a rozvíjet, potřebují i samotné kryptoměny. Proto Miton C aktuálně drží nejznámější virtuální měny i několik dalších – nechybí Bitcoin, Ethereum, Terra, Solana, Polkadot či Compound. Kolik má v jednotlivých kryptoměnách uložených peněz, ani jak je zatím zhodnotila, skupina neprozrazuje.

Investicím do krypta se Miton podle Rašky věnuje poslední čtyři roky, přičemž proinvestoval již zmíněné stovky milionů korun a do každého projektu či kryptoměny dle svého vyjádření vkládá částky začínající na 100 tisících dolarů (2,2 milionu korun) a končící na 10 milionech dolarů (218 milionů korun). Samotná cena, respektive její aktuální pokles či růst, však nechává Rašku chladným.

„Spekulace okupují 99 % konverzací o kryptu. Chceme, aby se víc mluvilo o potenciálu web3 a krypta zlepšit svět. Chceme mít ve fondu spíše méně projektů, kterým budeme mít prostor se věnovat. Nemáme žádný horizont, kdy bychom potřebovali získat nějaký výnos nebo zavřít fond. I tento princip kopíruje přístup Mitonu jako celku k investování,“ vysvětluje další principy fondu Miton C jeho hlavní představitel.

Ondřej Raška, zakládající partner investiční skupiny Miton Foto: Miton

Původem jablonecká investiční skupina Miton vyrostla na investicích do e-commerce projektů. Na svět či do světa pomohla společnostem jako Rohlik.cz, Bonami, Slevomat, Heureka a mnoha dalším, postupem času se začala rozšiřovat i dál do technologického světa a nedávno také do oblasti péče o duševní zdraví. Jednou z technologických investic, které se Raška od začátku věnoval, byl Rossum.

Pražský startup, který učí počítače číst dokumenty, nedávno oznámil jednu z největších tuzemských investic, ale tu už Ondřej Raška pozoroval jen z dálky. Své aktivity v Rossumu totiž předal kolegům v Mitonu před třemi lety, aby mohl začít naplno objevovat kryptosvět, který ho tolik fascinuje. Klíčové slovo, které v odborněji laděných diskuzí padá, je web3. Většina lidí o něm asi slyší poprvé, ale nejen v Mitonu už v něm vidí svět budoucnosti.

Web3 má zjednodušeně řečeno představovat novou generaci internetu. Jako web1 je označován internet v letech 1990 až 2005, kde byli uživatelé primárně pasivními konzumenty obsahu. Od roku 2005 a nástupu web2 mohli začít také tvořit, ale zároveň přišla dominance velkých platforem typu Facebook či YouTube a centralizace dat. Většina vytvořené hodnoty tak připadla zmíněným platformám, které navíc monetizují osobní data svých uživatelů.

„Web3, jehož éra právě začíná, umožňuje uživatelům tvořit a současně získat většinu vytvořené hodnoty. Backend a data jsou na blockchainu, tedy decentralizovaná. Uživatelé jsou současně tvůrci a spolumajiteli (dat, práv i digitálních assetů),“ vysvětluje Raška s důrazem na to, že web3 je zároveň založený na open source principech, tedy kdokoliv může vzít již existující řešení a použít ho pro další vylepšování. „Každý problém tak stačí vyřešit jen jednou,“ dodává.

Samotné kryptoměny jako bitcoin či ethereum zkrátka nejsou zdaleka to jediné, do čeho Miton investuje. Podporovat chce projekty a týmy, které právě principy web3 přiblíží uživatelům a usnadní jejich užívání – to je ostatně dosud častý problém kryptoslužeb, že jsou pro běžného uživatele příliš složité a neuchopitelné. Zároveň je Raškův aktuálně čtyřčlenný tým připraven také budovat vlastní projekty.

S příchutí marinády

Prvním takovým příkladem je projekt ChainKeepers, který vznikl loni v létě jako spin-off Miton C. Spoluzakladatelem je Ondřej Vostal, jenž byl původně členem samotného kryptofondu, a jak Miton pro CzechCrunch prozradil, aktuálně jsou v projektu zainvestovaní napůl. Menšinový podíl pak ještě ve firmě, která má sedmičlenný tým složený z programátorů, datových vědců, matematiků a síťových specialistů, drží vývojář Martin Vlach.

ChainKeepers se věnují zlepšování cen a stabilizaci DeFi ekonomiky, v níž chtějí do pěti let ovládnout pět procent obchodovaného objemu. To může dle vyjádření zástupců projektu v absolutních částkách činit až kolem 1 miliardy zobchodovaných dolarů (zhruba 22 miliard korun) denně. A co je to DeFi? Jde o další velké téma kryptosvěta, v němž mnoho expertů včetně Ondřeje Rašky a spol. vidí budoucnost.

Decentralizované finance – opět zjednodušeně řečeno – představují novou formu finančních služeb, které nejsou založené na centralizovaném prostředníkovi v podobě banky či burzy. Důvěru místo toho zajišťují takzvané chytré kontrakty, které běží na blockchainu, tedy decentralizované databázi.

Právě v DeFi má Miton C zainvestovaný jeden z nejzajímavějších projektů současnosti s velkým potenciálem. Jedná se o Marinade, který je aktuálně jedním z největších projektů na Solaně a umožňuje tzv. likvidní staking. Jedním z členů jeho nejužšího týmu je shodou okolností Čech Michael Repetný a zajímavé je i to, že od Mitonu prozatím nezískal klasickou investici.

„Do Marinade jsme neinvestovali výměnou za ekvitu ani tokeny. Projektu pomáháme růst jinými způsoby. Byli jsme prvním velkým uživatelem služby a do jejího rozvoje jsou úzce zapojení hned dva členové týmu Miton C,“ doplňuje Ondřej Raška. Mezi další investice jeho kryptofondu patří také protokoly NEAR či Aave a diverzifikaci portfolia představují investice do gibraltarského fondu Sigil či tuzemského Rockaway Blockchain Fundu, který vede Viktor Fischer. Kompletní seznam investic zveřejnil Miton C na svém webu.