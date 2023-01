První zápas se tam odehrál před téměř sto lety a diváci tehdy viděli dohromady devět branek, přičemž šest z nich nastřílel slavný italský klub Inter Milán svému městskému rivalovi AC Milán – a vyhrál. Od té doby se majestátné San Siro stalo fotbalovým pojmem. Není proto divu, že mnozí s jeho chystanou demolicí, která byla předloni oznámena, nesouhlasili. Nakonec ale možná zůstane přece jen netknutý, do debat se vložilo italské ministerstvo kultury.

Příští rok to bude přesně sedmdesát let od momentu, kdy věhlasný Stadio Giuseppe Meazza (známý spíš jako San Siro) v italském Miláně prošel významnou poválečnou rekonstrukcí. Tentýž rok ale má být také v plánu start jeho kompletní demolice, s níž souhlasily i kluby Inter Milán a AC Milán, které jej sdílí pro své domácí zápasy.

Oba týmy se totiž mají přesunout do nového stadionu od architektů ze studia Populous, kteří se podíleli mimo jiné na slavném Wembley nebo stadionech pro Arsenal, Tottenham Hotspur či Sporting Lisabon. A byť si pohorší, co se kapacity diváků týče (z osmdesáti tisíc na zhruba šedesát pět tisíc), má být mnohem modernější a ekologičtější.

Spolu s těmito plány tak bylo oznámeno, že se okolo takzvané Katedrály, jak se chystaný stadion nazývá, vybuduje zcela nové sousedství – a protože se bude stavět ve stejné oblasti jako původní San Siro, město se spolu s kluby domluvilo na tom, že bude ikona italského fotbalu postupně demolována. Do situace se teď ale vložilo ministerstvo kultury.

Foto: Populous Podoba nového domácího stadionu pro fotbalové celky AC Milán a Inter Milán

Náměstek italského ministra kultury Vittorio Sgarbi pro deník Il Giorno řekl, že udělá všechno pro to, aby se San Siro nebouralo. Sdílí tedy podobný názor jako řada architektů a památkářů, kteří se zbouráním stadionu také nesouhlasí. Zmíněn byl i nápad ohledně přestavby arény na obrovský, stromy obsetý památník pro oběti koronaviru.

„Jsem přesvědčen o tom, že stadion by neměl být zbourán – ani ne tak kvůli jeho architektonické hodnotě jako spíše kvůli jeho významu jako symbolu a ochraně paměti. Z tohoto důvodu, pokud jde o mě, podniknu všechny nezbytné kroky, abych zabránil jeho zbourání,“ uvedl Sgarbi. A podporu má také od samotného ministerstva kultury.

Jestli na jeho výzvu uslyší starosta města Milán Giuseppe Sala, je otázkou. Právě on má plné právo rozhodnout, co se má s jedním z nejslavnějších fotbalových stadionů stát. „Neexistují žádná omezení a bude to muset být starosta Milána, kdo rozhodne, co chce udělat, možná i na základě sentimentálních hodnocení,“ řekl italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano.

Ať už to ale dopadne jakkoliv, Inter Milán a AC Milán se stejně přesunou na nový stadion. Podle předchozích informací by zmíněnou Katedrálu, okolo které má být postaven i park se spoustou zeleně a menších sportovišť, měly oba mančafty převzít v roce 2027.

Foto: Populous Pohled do útrob nového milánského stadionu