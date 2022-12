Za své konopné oleje ročně utrží 18 milionů. Teď se chce brněnská firma vrhnout i na pěstování

CBD neboli kanabidiol. Chemická látka a její zkratka, které především v době covidu, kdy stoupl zájem lidí o péči o své zdraví a výkonnost, tak nějak zdomácněly. Jenže s tím, jak pominula pandemie a naopak udeřila inflace a problémy s drahými energiemi, zasáhlo tento niche segment ochlazení. Jeden z tuzemských průkopníků oboru, brněnský výrobce prémiových olejů či mastí CBD Star, se proto rozhlíží, jak svůj byznys rozšířit – své know-how chce využít ve více směrech a nově se stát třeba i pěstitelem.

Když vstoupíte do obchodu CBD Star v pražském nákupním centru Westfield Chodov, připadáte si jako v salonu luxusní kosmetické značky. „To je náš cíl,“ říká zakladatel a šéf firmy Dragan Gašić. Pohled do ceníku mu dává za pravdu – desetimililitrová lahvička dvacetiprocentního oleje vyjde bezmála na dva a půl tisíce. Pětiprocentní olej stojí tisícovku. Dózička s kapslemi taktéž.

„Nechceme bojovat cenou, cílíme na klientelu, která žádá kvalitu a také určitý styl a příběh,“ vysvětluje Gašić a připomíná, že to byl i důvod, proč se brněnský CBD Star rozhodl otevřít svou jedinou značkovou prodejnu ve vyhlášeném obchodním centru v metropoli. „Je to částečně marketing, aby nás zákazníci viděli a chápali, že nejsme žádní podvodníci,“ dodává.

Naráží tím na skutečnost, že kolem kanabinoidních olejů a CBD produktů vyrostl v posledních několika letech svérázný byznysový fenomén, který ovšem přilákal i řadu nepoctivců. Covidová pandemie, během níž lidé začali více sledovat své zdraví, vše jen umocnila. Gašić s prodejem olejů začínal těsně před ní, firmu zakládal s kolegou Davidem Binkem, později se ale jejich cesty rozešly.

Spektrum využití CBD olejů je relativně široké. Při správné aplikaci může chránit před stavy úzkosti, pocity stresu nebo projevy posttraumatické stresové poruchy. Také pomáhá regenerovat, uvolňovat od bolestí svalů a obecně zlepšovat spánek. Gašić začínal s oleji, které i dnes tvoří základ nabídky CBD Star, ale portfolio je už mnohem širší než při startu. V nabídce má firma také třeba masážní tuhý olej, balzámy na ruce či na rty nebo olejové sérum. Balení každého výrobku zdobí minimalistický design.

Zatímco v roce 2020, kdy se CBD Star pohybovali v byznysu už druhý rok, měla společnost obrat deset milionů korun, loni to bylo osmnáct milionů. „Hodně nám pomohla ekonomická situace a zájem lidí o péči o sebe kvůli covidu,“ říká Gašić. A dodává to, co se při sledování zpráv z ekonomiky nabízí: „Letos budeme obratově zhruba na stejných číslech jako loni. A očekáváme mírné zpomalení.“

Je to logické. Kategorie nadstandardní péče o zdraví, do níž lze CBD produkty řadit, je přesně tou, na níž lidé budou šetřit, pokud budou muset. Proto se dvaatřicetiletý zakladatel rozhlíží i po nových obchodních příležitostech. Olej z konopných semínek, z nějž se pak získává CBD extrakt, bere z Chorvatska, kde má léty prověřené dodavatele (a odkud sám pochází). Na tom sice nic měnit nechce, ale rád by začal také pěstovat technické konopí – pro jiné klienty.

Foto: CBD Star Obchůdek CBD Star v centru Westfield Chodov

„Poptávka po technickém konopí je velká a nabídka je malá. Já s tím mám určité zkušenosti, mám kontakty, vím, co a jak. Dokonce už mám v Česku pozemky, kde bychom pěstovali,“ popisuje další směr svého budoucího podnikání. V kosmetice i alternativním lékařství je konopí čím dál populárnější, navíc se v Evropě chystají legislativní úpravy, které dále uvolní přístup k technickému konopí (které má nízký podíl psychotropní látky THC).

„Ve Spojených státech a Kanadě je CBD už řadu let hodně zajímavá byznysová disciplína. V Česku se to teprve učíme. Nyní bude probíhat konsolidace, na trhu je ohromné množství drobných hráčů, kteří budou zanikat, budou se spojovat. Cítím tam pro nás dost šancí na růst a upevnění pozice,“ říká sebevědomě Gašić.