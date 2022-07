Za úspěchy Djokoviće prý stojí i rostlinná strava. Byznysově to ale elitnímu tenistovi moc nevyšlo

Jestli spolu skutečně povečeřeli, jak se domlouvali na Instagramu, se neví. Pokud by ale na jídlo hvězdní tenisté Novak Djoković a Nick Kyrgios po svém finále na Wimbledonu přece jen šli, zcela určitě by si nedali oslavný steak. Oba dva totiž konzumují primárně rostlinnou stravu, která minimálně u Djokoviće – jak sám tvrdí – přispěla k tomu, že je jedním z nejlepších tenistů planety. Byznysově se mu ale poselství o udržitelnější stravě předávat moc nepodařilo.

Strava je v životě vrcholového sportovce vedle poctivého tréninku alfou a omegou. Věděl to i Novak Djoković, jeden z nejúspěšnějších tenisových hráčů na světě a držitel jednadvaceti grandslamových titulů (ten poslední přidal v neděli na Wimbledonu). Po několika letech od zahájení profesionální kariéry v roce 2003 ale zjistil, že mu tehdejší dieta příliš neseděla. Jak popisuje ve své knize Serve To Win, ačkoliv se cítil v dobré kondici, nemohl se porovnávat s těmi nejlepšími.

Aby byl na kurtech rovnocenným soupeřem především švýcarského mistra Rogera Federera a španělského ďábla Rafaela Nadala, potřeboval něco změnit. Spolu se svým nutričním poradcem, doktorem Igorem Cetojevićem, proto zkoumali, co je třeba do jídelníčku přidat, respektive co z něj vysadit. Přišli na to, že pro jeho tělo nejsou ideální mléčné produkty, pečivo (lepek) a umělé cukry. Tak je dali pryč.

Eliminací těchto položek ve stravě přišlo rázné zlepšení. Jednak se mu zlepšilo dýchání, což ho v maximálních výkonech silně ovlivňovalo, jednak se dokázal rychleji dostat zpět do hry po menších zraněních. Okolo roku 2007 tak jako zázrakem znatelně zlepšil svou výdrž a dokázal uběhat i ty nejtěžší zápasy. Taková transformace ale pro Djokoviće nebyla dostatečná – ještě chtěla malinko vyšperkovat.

Foto: NovakDjokovic.com Djokolife, neúspěšná značka Djokovićových rostlinných produktů

Po několikaletém zkoušení různých diet se aktuální sedmička v tenisovém žebříčku ATP uchýlila primárně k rostlinné stravě. „Ne, nenazývám se veganem,“ reagoval Djoković na dotaz novinářky na tiskové konferenci po Wimbledonu v roce 2019. „Nemám rád nálepkování. Ale ano, jím rostlinnou stravu už několik let,“ pokračoval. Jak sám uvádí, prý mu změnila nejen profesní, ale i osobní život.

Jeho jídelníček se skládá z velkého množství ovoce a salátů, které jí během dne. Ráno pije vlažnou vodu s citrónem. Když se blíží oběd, většinou se na talíři objevuje listová zelenina. K plnohodnotným jídlům ale často přidává i vařené brambory, batáty, quinou nebo jáhly. „Nemám rád jídlo, po kterém mé tělo potřebuje hodně energie k jeho trávení. Především pak během běžných dní,“ zmiňuje Djoković ve své knize.

Rodák ze srbského Bělehradu sám na sobě pozoroval, jak mu vysazení mléčných produktů, pečiva, rafinovaných cukrů a později i vajec a masa dělalo dobře, proto se rozhodl, že svou transformaci více představí i veřejnosti. V roce 2015 proto spustil vlastní řadu produktů jídel bez lepku a laktózy Djokolife, která obsahovala například křupavé tousty, sušenky, vegetariánské nápoje nebo müsli tyčinky. O rok později pak otevřel veganskou restauraci v Monte Carlu.

Ani jeden z těchto projektů se však tenistovi příliš nevydařil. Značka Djokolife zmizela z trhu podobně rychle, jako na něj vstoupila, a dnes se o ní prakticky skoro vůbec neví. A restaurace Eqvita v Monte Carlu fungovala zhruba tři roky, poté byla patrně kvůli malé návštěvnosti zavřena. Na internetu tak lze najít aspoň recept na veganské lasagne, které Djoković zbožňuje a které se tam mimo jiné servírovaly.

Foto: Depositphotos.com Australský tenista Nick Kyrgios, finalista letošního Wimbledonu

Neúspěch s rostlinnou stravou na byznysovém poli nicméně neznamenal, že by se Srb své evidentně funkční diety vzdal. Objevují se však informace, že když má vysoce náročný trénink, občas do svého jídelníčku vsune nějakou rybu. I možná proto se nenazývá veganem v pravém slova smyslu. A není sám. Jeho poslední protivník na profesionálním poli, Australan Nick Kyrgios, žije také především na rostlinné stravě. Jeho pohled je ale jiný.

Zatímco Djoković konzumuje zeleninu a další produkty bez zvířecího proteinu hlavně kvůli svému fyzickému zdraví a mentální pohodě, Kyrgios takto jí primárně kvůli etice. Jakmile totiž na začátku roku 2020 v jeho rodné Austrálii vypukly rozsáhlé požáry, začal litovat zvířat, která pod plameny uhynula. To ho přimělo se zamyslet nad tím, co do svého těla dostává.

„Už nejím maso ani mléčné výrobky. Není to kvůli mému zdraví – prostě už nevěřím v konzumaci zvířat. Když jsem viděl, jak zvířata trpí při požárech, jen mě to utvrdilo v tom, proč jsem se rozhodl pro takový jídelníček. Když vidím ty hrozné záběry, nedokážu pochopit, že jím maso,“ cituje Kyrgiosova slova organizace PETA.

Vedle toho, že začal sbírat peníze na obnovu poškozených oblastí, změnil svůj životní postoj a stal se veganem. Respektive člověkem, který preferuje rostlinnou stravu před tou zvířecí. Ani Kyrgios, pro kterého byl letošní Wimbledon první grandslamovou účastí v kariéře, totiž občas neodmítne ryby a další mořské pochoutky.