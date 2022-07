Čtvrtá výhra na Wimbledonu v řadě. Novak Djoković si za vítězství přišel na zhruba 60 milionů

Nejstarší, nejprestižnější a divácky nejatraktivnější. Tenisový Wimbledon patří k tomu nejlepšímu, co v takzvaném sportu gentlemanů existuje – a včera se to znovu potvrdilo. Finále jednoho ze čtyř hlavních tenisových turnajů sezóny ovládl Novak Djoković, který cenným skalpem prodloužil svou sérii po sobě jdoucích wimbledonských výher, přiblížil se Rafaelu Nadalovi v počtu grandslamových titulů a zároveň si přišel na slušný obnos peněz.

Pro světovou sedmičku nezačalo finálové klání na proslulém hřišti klubu All England Club nejlépe. První set s australským bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, pro kterého šlo o první účast v grandslamovém finále v kariéře, prohrál 4:6, pak nicméně zabral a možná i vlivem zbytečných emocí ze strany Australana dokázal Djoković průběh zápasu otočit a vyhrát 3:1 na sety.

Jeho velké vítězství se nicméně nijak neodrazí na bodech v žebříčku ATP – pořadatelé Wimbledonu se totiž pro letošní ročník rozhodli zakázat účast ruským a běloruským hráčům, a to v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterou Putinův režim rozpoutal. Asociace tenisových profesionálů (ATP) proto pořadatele potrestala a uvedla, že z letošního Wimbledonu se body do žebříčku nebudou nikomu udílet.

Pro rodáka ze srbského Bělehradu šlo o sedmé vítězství na Wimbledonu v kariéře a čtvrté po sobě jdoucí. Jeho radost mohla být o to větší, že grandslamovou trofej zvedl nad hlavu letos poprvé – na Australian Open, které ovládl Španěl Rafael Nadal, mu byl zakázán vstup kvůli očkování proti covidu a během pařížského Roland Garros (které také urval Nadal) vypadl už ve čtvrtfinále.

Čísel lze v souvislosti s aktuální Djokovićovou štací vyzdvihnout více. Po včerejším ovládnutí Wimbledonu se mu zvýšil počet grandslamových trofejí na jednadvacet a pouze jedna ho dělí od toho, aby srovnal skóre s Nadalem, který jich má nejvíce. Spolu s tím překonal neméně slavného Rogera Federera, jehož pomyslnou poličku zdobí dvacet grandslamových titulů. A daří se mu i po finanční stránce.

Za vítězství na tomto turnaji si Srb měl připsat na konto zhruba 2,5 milionu dolarů, tedy přibližně 60 milionů korun, čímž navýšil své kariérní výdělky z hraní na asi 159 milionů dolarů (3,8 miliardy korun). To je nejvíce ze všech profesionálních tenistů na okruhu ATP. Například druhý Nadal ztrácí na Djokoviće asi 28,5 milionu dolarů. Je však nutné rozlišovat výdělky ze samotného hraní a výdělky ze sponzorství. Respektive jejich součet.

Jak už to u špičkových sportovců bývá, výdělky za jejich výkony na hřišti nejsou zdaleka jediným zdrojem příjmů. Mnohdy ani tím hlavním. Silnou roli v jejich kariérách mají sponzorské smlouvy s firmami, které jim vyplácí peníze za to, že během hraní (i mimo něj) zviditelňují jejich produkty. A má to tak i Djoković, který je v tomto ohledu známý hlavně jako propagátor francouzské módní značky Lacoste.

Malý zelený krokodýl se vyjímal i na bílém oděvu během včerejšího finále a srbský tenista má za tuto spolupráci inkasovat zhruba devět milionů dolarů ročně. S Lacoste podepsal smlouvu už v roce 2017 – poté, co rozvázal spolupráci s japonskou značkou Uniqlo. Dlouhé roky byl i ambasadorem automobilky Peugeot, ta však po jeho výrocích ohledně odmítání vakcinace proti covidu, které ho stály účast na Australian Open, od něj dává ruce pryč.

Ostatně právě situace týkající se zakázání vstupu do Austrálie letos v lednu obletěla svět. Djoković je totiž velkým odpůrcem očkování proti covidu a údajně to neplánuje ani do budoucna (což by teoreticky mohlo ohrozit i jeho účast na letošním US Open), zajímavé ovšem je, že už v červnu roku 2020, tedy pár měsíců po vypuknutí pandemie koronaviru, investoval do dánské biotechnologické společnosti QuantBioRes, která vyvíjí lék proti covidu.

Podle údajů amerického magazínu Forbes je Djokovićovo bohatství, do kterého se započítávají jak výdělky z hraní, tak výdělky z partnerství, odhadováno na 470 milionů dolarů (11,5 miliardy korun). To je zhruba o 30 milionů méně než u Nadala a o více než půl miliardy méně než u Federera.