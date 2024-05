Zabodují opět technologie ve zdraví? Hledá se další Nápad roku, startupy mohou získat miliony

Uložit 0

Maia Labs, Carebot, Aireen. To jsou tři české startupy, které mají společné jednak to, že používají technologie k modernizaci zdravotnictví, a také v předchozích třech ročních postupně ovládly soutěž Vodafone Nápad roku. Tradiční startupový projekt nyní vbíhá do svého dalšího, již sedmnáctého ročníku, ve kterém opět hledá inovativní projekty z celé republiky. Pro vítěze hlavní kategorie je připravených 400 tisíc korun a další desítky milionů mohou startupy získat v rámci investic. Přihlášky je možné podávat už jen do 11. května.

„Podporou odvážných inovativních podnikatelů tvoříme budoucnost České republiky. Startupy už u nás zaměstnávají přes 150 tisíc lidí, tedy asi čtyři procenta všech zaměstnanců a dvakrát tolik jako celé zemědělství. Lidé v nich navíc v průměru pobírají vysoce nadstandardní mzdu. Technologických firem z Česka rychle přibývá, mnohé z nich jsou špičkou ve svém oboru a dobývají trhy po celém světě,“ říká Martin Kešner, zakladatel soutěže.

Nápadem roku už prošlo bezmála 2 400 projektů, přičemž od investorů dle propočtů organizátorů už získali přes 400 milionů korun. V každém ročníku se objevuje pestrá plejáda startupů, které řeší sofistikované technologie v čele s umělou inteligencí či robotikou, ale inovují třeba i produkty, u kterých byste to nečekali.

Díky umělé inteligenci urychlující a zpřesňující endoskopická vyšetření, což pomáhá včas odhalovat zejména nádory tlustého střeva, loni získal hlavní ocenění na Nápadu roku startup Maia Labs Lukáše Louna. Na druhém místě skončil Přemysl Kokeš se svým novátorským hasicím přístrojem Amplla.

Třetí byl další netradiční hardwarový projekt – střešní systém Nebesys Zuzany Ambrožové, který je zvenku k nerozeznání od tradiční krytiny, ale propouští světlo. Přihlášky do letošního ročníku Nápad roku, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, je možné na webu akce podávat do 11. května.

Třicet nejlepších projektů obdrží během osobních prezentací zpětnou vazbu od zkušených podnikatelů a investorů, finálová desítka pak bude mít v rámci mentoringu přístup k desítkám odborníků z oblasti marketingu, obchodu či práva. Nejlepší projekty se nakonec 17. září představí veřejnosti na slavnostním večeru. Vedle zmíněné finanční odměny jsou součástí také věcné ceny v hodnotě téměř sedmi milionů korun včetně přístupu do vybraných mentoringových programů či workshopů.

„Sami jsme ještě nedávno byli ve stejné situaci jako dnešní začínající podnikatelé. Skrze soutěž Vodafone Nápad roku chceme společnosti a nositelům skvělých nápadů vracet příležitost, kterou jsme sami dostali. Bez sdílení zkušeností a nejrůznější podpory – přičemž nemusíme nutně mluvit jen o financích – by totiž i naše cesta byla mnohem složitější,“ popsal Marek Vašíček, zakladatel společnosti FTMO, která vznikla v roce 2015 jako univerzitní projekt několika studentů a dnes vydělává miliardy. Zároveň se stala partnerem Nápadu roku, aby pomohla na svět dalším podobným firmám.