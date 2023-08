Čtyři miliardy obrat a 1,8 miliardy zisk. Burziáni z FTMO vyrostli sami a řeší, jak udržet tempo

Příběhů, jako je tento, se v českém byznysu zase tolik neobjevuje – dva kamarádi z vysoké si při škole založí firmu kvůli společnému koníčku a během pár let z ní vybudují podnik, který obrat i zisk počítá v miliardách. To vše sami, bez pomoci velkých investorů. Marek Vašíček a Otakar Šuffner to s burzovní službou FTMO zvládli. A pohled do výsledků za rok 2022 ukazuje, že jejich raketa nepolevila ani loni.

To, co FTMO dělá, je pro lidi netknuté tradingem těžko uchopitelné. Projekt má dvě byznysové nohy, které na sebe navazují. Vašíček se Šuffnerem nabízejí lidem, které baví obchodování s akciemi či komoditami, přístup ke speciálnímu obchodnímu účtu s tím, že se pak o případný zisk podělí. Než se ale někdo stane burziánem v jejich dresu, musí projít sérií testů a zkoušek, které jsou zpoplatněné, což je hlavní příjmová část jejich podnikání.

Marek Vašíček, který ve firmě působí jako její technologický šéf, docela trefně popsal, jak to celé vzniklo, ve svém nedávném komentáři pro CzechCrunch: „Na schůzkách s případnými investory jsme ukazovali, že nám lidé budou jednoduše dávat peníze za to, že jim postavíme tradingovou výzvu. Takový ultimátní test schopností kombinovaný se školou tradingu. A když ji úspěšně absolvují, dostanou od nás na platformě prostor získat pořádnou odměnu. Zkrátka to, co na začátku chybělo na trhu nám. To, že takový přístup poměrně radikálně filtruje lidi pouze na nižší procenta, zmíněným ostříleným finančníkům nedávalo vůbec smysl.“

Investorům to sice smysl nedávalo, ovšem Vašíček se Šuffnerem dnes dodávají: „Bohudík.“ Nemuseli se totiž s nikým dělit o svou firmu, která – jak věřili od začátku – má velký obchodní potenciál. A stalo se. Za rok 2022 FTMO utržilo čtyři miliardy korun a jeho zisk EBITDA před daněmi a odpisy dosáhl na 1,8 miliardy, jde o meziroční nárůst o 33 procent. Taková čísla katapultují Vašíčka s Šuffnerem jednak mezi 100 největších plátců daní v Česku, jednak mezi elitu zdejší technologické scény, podobnou výkonností včetně profitability se chlubí třeba Martin Hájek s Livesportem (obrat 2,6 miliardy a miliarda zisk), Zdeněk Cendra s CDN77 (tržby přes 2,5 miliardy) nebo koneckonců Seznam.cz Iva Lukačoviče (loni téměř šest miliard a zisk 1,3 miliardy).

Zakladatelé FTMO byli ještě před dvěma roky v podstatě neznámé postavy zdejší scény, i když už se pravidelně umisťovali na špičce žebříčku Deloitte Fast 50 nejrychleji rostoucích firem střední a východní Evropy. Ostatně mezi roky 2017 a 2020 se zvětšili o 39 tisíc procent. Postupně si jich ovšem začala všímat i pražská byznysová komunita, letos získali titul EY Technologický podnikatel roku.

Jejich většímu průniku do podnikatelského mainstreamu pomohlo mimo jiné to, že o sobě začali dávat víc vědět. Podobně jako Zdeněk Cendra si oblíbili investování přebytečné hotovosti do nemovitostí a momentálně rekonstruují dva domy na pražském náměstí I.P.Pavlova a v ulici Resslova. Také provedli několik akvizic včetně zahraničního brokera a další zvažují.

Když má CEO společnosti Otakar Šuffner zhodnotit loňský rok, říká: „Do vývoje produktu i rozšíření infrastruktury jsme za uplynulý rok museli dát všechno, abychom zvládli nápor klientů, kterých je více než kdy předtím. Počet našich uživatelů totiž meziročně stoupl o 68 procent. Ty dnes máme ve více než 180 zemích světa včetně Afriky. Spolu s tím jsme rozšířili i náš tým o 50 lidí, a to zejména na IT pozicích.“

Foto: FTMO Tým FTMO

FTMO sídlí v administrativním centru Quadrio u Národní třídy a postupně v budově, kterou postavil jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek, zabírají čím dál víc místa, aktuálně jich je 150. „V posledních letech jsme rostli jako raketa. Teď máme více času soustředit se na nastavování interních procesů, doháníme deficit z minulých let. Zároveň pořád nabíráme a budeme nabírat dál, jen tak můžeme celou platformu neustále zdokonalovat. K tomu zkrátka potřebujeme více lidí, v současnosti nabíráme prakticky do všech oddělení – vývoj, marketing, podpora, ale i datový tým,“ připomíná Vašíček.

Když mají oba mladí podnikatelé (Markovi je 30 let a Otakarovi 34) popsat, co přesně se jim v poslední době vydařilo, zmiňují velký update mobilní aplikace, zprovoznění nových služeb Quick Trade Manage a FTMO Swing a pak i úpravu pravidel pro registraci uživatelů. Pro úspěšné splnění vstupního testu FTMO Challenge byl totiž snížen minimální počet obchodních dní z deseti na čtyři a zájemci o obchodování s FTMO mají nově také na obě fáze ověřovacího procesu neomezený čas, což dřív nebylo. Logika za těmito úpravami je jasná: otevřít službu dalším zájemcům a udržet silný růst, který se logicky v čase a velikosti zpomaluje (mezi roky 2020 a 2021 firma vyrostla z jedné miliardy na tři, nyní to už bylo „jen“ ze tří na čtyři).

„Uvidíme, kde skončíme tento rok. Za první čtvrtletí už jsme traderům vyplatili třetinu toho, co za celý minulý rok. Nezůstáváme ale jen u tradingu, nakoupili jsme i několik nemovitostí a vyjednáváme partnerství s inovativními firmami ve fintech segmentu,” uzavírá výhled na letošek Šuffner.