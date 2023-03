Začali na dvorku, teď staví zábavní park. Youtubeři Dude Perfect chystají centrum za sto milionů dolarů

Poznali se na vysoké škole a po čase si řekli, že se na dvorku u domu jednoho z nich natočí, jak hází basketbalový míč na koš. Od té doby uběhlo třináct let a jejich někdy až šílená videa, kde se pokouší o překonání různých světových rekordů, jež jsou většinou spojené se sportem, si oblíbily desítky milionů lidí. Youtubový kanál Dude Perfect dnes patří mezi ty nejznámější na platformě, pětice kamarádů, která za ním stojí, ovšem nemá dost. Po úspěchu na internetu se chystají dobýt i svět zábavních parků.

První video natočili v roce 2009. Spolužáci z americké Texas A&M University a dnes už třicátníci Tyler Toney, dvojčata Cory a Coby Cottonovi, Garrett Hilbert a Cody Jones za dobu existence kanálu Dude Perfect na YouTubu nasbírali 15,5 miliardy zhlédnutí a řadí se na druhé místo mezi sportovně zaměřenými kanály, hned po zápasnickém WWE, uvádí web Social Blade, který shromažďuje statistiky o sociálních sítích. Pány z Dude Perfect v současnosti na YouTubu odebírá téměř 59 milionů uživatelů.

Teď pětice míří ještě dál. Na třiceti akrech má v texaském Dallasu za dva roky vyrůst komplex, který bude stát sto milionů dolarů. Dude Perfect World, jak zní zatím pracovní název parku, má fanouškům umožnit zkoušet vlastní sportovní triky. Nemají chybět atrakce jako fotbalové penalty s robotických brankářem nebo speciálně upravené, otáčející se basketbalové koše. Velkolepý park má být také novým sídlem celého kanálu.

Jeho architekt, Bryan Trubey, který má na svědomí například gigantický pětimiliardový stadion SoFi v Los Angeles pro americký fotbal, deníku Wall Street Journal řekl, že by nový komplex měl ročně přivítat přes milion návštěvníků. Dodal, že významná část má být přístupná zdarma. Disneyland pro sportovní nadšence by měl být hotový v roce 2024.

Reprofoto: Dude Perfect/YouTube Pětice youtuberů Dude Perfect a basketbalista Luka Dončič (uprostřed)

S tím, jak se v poslední době finančně nedaří YouTubu a jeho mateřské společnosti Googlu pod křídly Alphabetu, si stále více tvůrců obsahu na platformě snaží zajistit co nejrůznorodější zdroje příjmů. Další veleúspěšný youtuber Jimmy Donaldson aka MrBeast například nedávno přišel s vlastní značkou hamburgerů ve spolupráci s restaurací Virtual Dining Concepts nebo s vlastní čokoládovou tyčinkou Feastable. Podobnou cestou se vydávají i Dude Perfect, kteří už nějakou dobu mají vlastní kolekci oblečení a sportovních potřeb, jezdí na tour po Spojených státech a do budoucna jim přibude i zmíněný park.

Doporučující algoritmus YouTubu navíc podle tvůrců v poslední době zvýhodňuje delší videa, se kterými se pojí také větší výrobní náklady. Logika je taková, že sledující za delší dobu uvidí více reklam. Původní koncept kanálu Dude Perfect přitom stojí spíše na kratších klipech, pětice už ale podle vlastních slov bojuje i s obsahem pro ně.

„Dneska už je těžké udělat video se sportovními triky, které by zaujalo,“ řekl pro Wall Street Journal Toney. „Děláme to už třináct let a nakonec vám nápady na videa prostě začnou docházet,“ dodal.

Na to, jak velikost kanálu rostla, reagovali Dude Perfect jinými formáty videí. V jejich portfoliu tak je dnes například i seriál Overtime částečně inspirovaný klasickým americkým formátem večerní talk show, kde si členové povídají a v různých segmentech se věnují aktivitám a k tomu si zvou i zajímavé hosty.

Nedávno k nim například zavítal jeden z nejlepších basketbalistů světa, Slovinec Luka Dončič, se kterým si mimo jiné zahráli zápas jeden na jednoho. Parta se také v poslední době zaměřila i na tvorbu videí, která cílí na širší publikum. Se streamovací službou Amazon Prime spolupracuje na sérii krátkých klipů nazvaných Stereotypy, kde glosují situace z každodenního života.

Za ta léta bývalý spolužáci z vysoké školy ve svých videích také vytvořili několik světových rekordů, kterými se zapsali do prestižní Guinessovy knihy. Některé z nich od té doby už někdo jiný překonal. Například stanovili rekord za největší počet ping-pongových míčků posazených na hlavě člověka za pomoci holící pěny během třiceti sekund, nejvíce proměněných basketbalových trestných hodů za jednu minutu nebo proměněný hod na basketbalový koš z největší vzdálenosti ze sedu.