Začalo to ztrátou prstů. Dnes rodinný podnik vyrobí každý den dřevěná okna a dveře pro jeden dům

Miroslav Šírer starší vyrůstal v malé vsi, po které se s ostatními kamarády proháněl na motocyklech. To jej nakonec přivedlo k profesi automechanika, u které však dnes šestašedesátiletý Šírer nezůstal. Vše se změnilo v momentě, kdy si chtěl nechat od souseda truhláře vyrobit jednoduchou poličku. Ten na zakázku neměl čas, ale ponoukl jej, aby si ji zkusil vyrobit sám. Práce se dřevem ho zaujala natolik, že u ní už zůstal.

V Kublově na Křivoklátsku, kde Miroslav Šírer v roce 1993 začínal, byla truhlářská tradice vždy silná, místní řemeslníci se však soustředili především na výrobu schodů a nábytku. Hned zpočátku však bylo jeho podnikání ohroženo, když musel kvůli tenisovému lokti přestat s vyřezáváním a zaměřil se na výrobu dřevěných oken. Během práce na spodní frézce si pak nešťastně poranil ruku a uřízl si tři prsty na levé ruce, které mu pak zachránili lékaři.

„Rekonvalescence trvala více než půl roku,“ vzpomíná Šírerova dcera Radka. „S maminkou jsme jezdili tatínka navštěvovat do Vinohradské nemocnice, kde lékaři tátovi poskládali prsty z dvou až tří kusů. A dnes mu fungují téměř perfektně,“ dodává syn Miroslav.

Někdo by to mohl brát jako znamení, že by se měl práci se dřevem vyhnout. Miroslav Šírer na to ale nedbal a v truhlařině pokračoval. Za velké peníze koupil profesionální stroje umožňující výrobu oken s izolačním dvojsklem a pustil se do práce. Z malé truhlárny ve stodole za domem se postupem času stal úspěšný výrobce dřevěných oken a dveří s několika výrobními halami a obratem přesahujícím 60 milionů korun ročně. Před dvěma lety převzaly otěže Šírerovy děti Miroslav Šírer mladší a Radka Šťávová, kteří i nadále zůstávají věrni dřevu.

Foto: Okna Šírer Pohled do jedné z částí produkce

Můžete popsat, jaké výhody mají dřevěná okna oproti oknům plastovým či hliníkovým?

Miroslav Šírer ml.: Všechny okenní konstrukce mají na trhu svoje místo, plastová okna jsou velmi levná a – pokud nečekáte estetické a špičkové izolační vlastnosti – svoji službu na pár let udělají. Hliníková okna jsou vhodná převážně do kancelářských budov, jejich nevýhodou je vysoká cena a mizerné tepelněizolační vlastnosti rámu, jsou totiž studená. Dřevěná okna mají výborné tepelné i hlukové izolační vlastnosti, velkou variabilitu tvarů a zdobení, například v historické zástavbě. Velmi žádaný je jejich příjemný vzhled, který dovede zateplit interiér.

Nikdy nepřišla myšlenka, že se pustíte i do výroby oken z plastu?

Miroslav Šírer ml.: Nikdy. Výroba plastových oken je snadno robotizovatelná a je rentabilní jen při ohromných objemech, to není filozofie naší firmy.

Jaká je tedy vaše filozofie?

Radka Šťávová: Naší filozofií je jednoduše nabízet špičkový výrobek za výbornou cenu. Tím se řídíme při strategických rozhodnutích i každodenní práci. Stává se nám, že si pro okna přijdou děti zákazníků, kterým tatínek dělal okna před pětadvaceti lety, a říkají, že rodiče je stále mají a pořád jsou krásná – a proto jdou k nám. Okna a vchodové dveře umíme přizpůsobit přáním našich zákazníků, od různobarevných provedení přes historické zdobení nebo velmi moderní dřevohliníková okna. Toto jiné konkurenční firmy z Čech či zahraničí zaměřené na výrobu velkých objemů průměrných oken nedokážou dodat.

Foto: Okna Šírer Radka Šťávová a Miroslav Šírer ml.

Na internetu máte od zákazníků vysoká hodnocení. Jaký je váš recept na jejich spokojenost?

Radka Šťávová: Výhoda menší firmy. Dokážeme s klientem navázat bližší kontakt, což u firmy s mnoha obchodními zástupci tolik nejde. Umožňujeme našim klientům nahlédnout takzvaně „pod pokličku“ v podobě návštěvy samotného provozu, kde se nachází i showroom. Na všechny klienty pohlížíme stejně. I když si přijdou jen pro jedno okno. Zákazník, kterému na výběru oken záleží, velmi rychle pozná, že hovoří s lidmi, kteří okna vyrábějí a rozumí problematice. Dovedeme poradit s členěním oken i řešením technických detailů montáže. Montujeme, co sami vyrábíme.

Jak dnes vypadá výroba vašich oken? Stále se jedná především o ruční práci?

Miroslav Šírer ml.: Ruční práce je zde tak z deseti procent. Ostatní zajišťují stroje za asistence našich kolegů. Nutno podotknout, že těch deset procent lidské, velmi pečlivé, práce dělá právě dřevěná okna krásnými.

Kolik oken dokážete vyprodukovat?

Miroslav Šírer ml.: Pro udržení plynulého provozu firmy je nutné denně namontovat okna na jeden rodinný domek. Přibližně patnáct až dvacet kusů a jedny vchodové dveře.

Foto: Okna Šírer Přestože většinu práce dělají stroje, ruční práce je nepostradatelná

Můžeme ve vašem oboru hovořit o určitých trendech?

Miroslav Šírer ml.: Momentálně je to určitě opouštění od ruční práce k úplné mechanizaci a digitalizaci. Velký důraz je kladen na architektonickou čistotu a moderní design a také jsou stále žádanější kombinace materiálu dřevo, sklo a hliník.

Jak vysoké obraty vaše společnost v uplynulých dvou letech měla a jaké očekáváte letos?

Radka Šťávová: Naplno jsme se rozjeli minulý rok. Obrat byl v rozmezí šedesáti až sedmdesáti milionů a doufáme, že ho udržíme či překonáme.

Jak u vás vypadalo generační předávání celého podnikání? Bylo těžké naskočit do rozjetého vlaku?

Radka Šťávová: Probíhalo postupně a probíhá prakticky pořád, protože nad námi otec stále drží ochrannou ruku. Já osobně jsem ve firmě od roku 2002. S tátou a jeho otcem jsme léta tvořili trio, otec řídil provoz, já veškeré papíry a děda zaměřoval. Poté se k nám po škole přidal bratr a v době, kdy jsem otěhotněla, i maminka.

Foto: Okna Šírer Společnost se chce více zaměřovat na automatizaci produkce

Miroslav Šírer ml.: Do firmy jsem chodil již od základní školy na brigády o prázdninách. Naučil jsem se všechny práce v provozu od broušení a lepení oken po lakování. Po střední škole jsem nastoupil a v roce 2006 jsem dostal na starosti přechod na CNC strojní obrábění a následně další rozšiřování strojních technologií a robotizaci lakovny. Se sestrou jsem po otci firmu kompletně převzal v roce 2022.

Předával vám otec firmu s nějakým poselstvím či radou?

Miroslav Šírer ml.: Mohu říci, že jsem ve firmě vyrostl a následně patnáct let pracoval. Když nám firmu předával, bylo již všechno dávno mockrát řečeno, a hlavně prakticky prožito. Stále však ctíme heslo našeho dědy „Z pořádku pořádná práce“.

Máte se sestrou stanoveny mety, kterých byste chtěli v budoucnu dosáhnout?

Radka Šťávová: Cílem je každý spokojený klient, což je meta nejvyšší. K tomu nám pomáhá i plánování a vize do budoucna. Postupně vyvíjíme modernější konstrukce oken a plánujeme přechod na technologie průmyslu 4.0, které nám umožní ze špičkového materiálu na výrobu oken – dřeva – vytěžit pro zákazníky maximum.